LIVE TUSSENSTAND: Gent vergooit plek in top 4, Cercle doet Zulte Waregem helemaal dood!

clock 20:21 20 uur 21. Cercle Brugge springt naar de 8e plek. Door het doelpunt doet het niet alleen Zulte Waregem dood, het schiet zichzelf ook naar de 8e plek.

clock 20:20 20 uur 20. live stand strijd voor plaats 8 (Europa Play-off) 8. Cercle Brugge 50 9. Charleroi 48 10. OHL 48 11. Anderlecht 46

50

9. Charleroi

48 10. OHL

48 11. Anderlecht 46

clock 20:19 20 uur 19. live stand strijd voor plaats 15 (degradatiestrijd) 15. Eupen 28 16. Zulte Waregem 27

clock 20:17 20 uur 17. Ook boeken toe voor Zulte Waregem? Cercle Brugge scoort de 2-3.

clock 20:17 20 uur 17. live stand strijd voor plaats 4 (Champions' Play-off) 4. Club Brugge 59 5. Gent 56 6. Standard 55

59 5. Gent

56 6. Standard 55

clock 20:17 20 uur 17. Boeken toe voor AA Gent? Oostende scoort. Geen goal voor AA Gent, maar wel voor Oostende. De fans in Brugge juichen en feesten.

clock 20:10 20 uur 10. Anderlecht zakt weer dieper weg. Anderlecht had aan een doelpunt genoeg om plek 8 te bemachtigen, maar krijgt een goal tegen. 2-3 achter tegen KV Mechelen en een duik naar plek 11.

clock 20:06 20 uur 06. AA Gent maakt gelijk. Daarmee sluipen de mannen van Hein Vanhaezebrouck weer een puntje dichter tegen Club Brugge.

clock 20:04 20 uur 04. Charleroi staat plots weer op plaats 8. Charleroi profiteert van de gelijkmaker van Zulte Waregem. Want hierdoor zakt Cercle Brugge weg in het klassement.

clock 20:03 20 uur 03. Zulte Waregem komt op 2-2. Het heeft nog 1 goal nodig om in eerste klasse te blijven.

clock 19:55 19 uur 55. Goal Zulte Waregem: 1-2. Is Zulte Waregem aan een inhaalrace begonnen? Het komt op 1-2. De stand in het klassement blijft hetzelfde. Nog 30 minuten voor 2 goals. En dan is Zulte Waregem gered.



De stand in het klassement blijft hetzelfde. Nog 30 minuten voor 2 goals. En dan is Zulte Waregem gered.

clock 19:52 19 uur 52. OHL weer op voorsprong tegen Standard. OHL wipt in het klassement weer over Anderlecht. Maar plaats 8 is nog altijd ver weg.

clock 19:44 19 uur 44. Oostende scoort tegen AA Gent: 0-1. Feest in Club Brugge, AA Gent in grote problemen. De voorsprong van Club is zo riant dat het de zege niet meer uit handen geeft. Kan AA Gent nog iets terugdoen na het tegendoelpunt? Hein Vanhaezebrouck is niet blij.

clock 19:41 19 uur 41. Anderlecht maakt weer gelijk, net als Charleroi. Ook OHL moet een doelpuntje slikken tegen Standard. De strijd om plek 8 is weer helemaal open.

clock 19:28 19 uur 28. Club Brugge maakt indruk, maar moet nog altijd goal van Gent vrezen. Club Brugge swingt tegen Eupen en staat bij de rust op 4-0. Maar reden tot groot feest is er nog altijd niet. Als Gent scoort tegen Oostende wipt het weer over Club Brugge naar plaats 4.

clock 19:27 19 uur 27. 0-3 voor Cercle? Neen, toch niet. Wat een vreemd einde van de eerste helft in Zulte Waregem - Cercle. Na een VAR-interventie kreeg Cercle een strafschop toegekend met de kans op de 0-3. Ueda glijdt uit en maakt de 0-3. Maar de goal wordt afgekeurd omdat Ueda in die actie de bal 2 keer raakte.

clock 19:17 19 uur 17. Kan OHL nog verrassen? Het scoort tegen Standard. Wat eerst ver van mogelijk leek voor OHL komt toch dichterbij. Door de 1-0 voorsprong tegen Standard sluipt het naar plek 9. Door de ruimte voorsprong van Club Brugge is Standard sowieso uitgeteld voor een plaats in Play-off 1.

clock 19:12 19 uur 12. Anderlecht laat zich helemaal vloeren. 1-2 voor KV Mechelen. Anderlecht zakt zo dieper weg.



clock 19:10 19 uur 10. Mechelen maakt gelijk op Anderlecht. Cercle Brugge heeft plots veel ademruimte in de strijd om plek 8.