LIVE TUSSENSTAND: Club virtueel over Gent, rampscenario voor Zulte Waregem

18 uur 34. Charleroi en Cercle Brugge spelen even haasje over. Meteen opschudding op het veld van Charleroi. Een doelpunt van Racing Genk duwt Charleroi uit de top 8. Maar dat zetten ze snel weer recht. .

18 uur 19. Strijd om Play-off 2: Charleroi heeft lot in eigen handen. Charleroi heeft zijn lot in eigen handen, als de ploeg van Felice Mazzu wint tegen leider Genk, kaapt het met zekerheid het laatste play-offticket weg. Wil Cercle Brugge nog een kans maken, dan moet het sowieso beter doen dan Charleroi. Al moet het ook nog opletten van Anderlecht, de derde kaper op de kust. Paars-wit moet zelf winnen tegen Mechelen en hopen dat zowel Cercle Brugge als Charleroi geen driepunter pakt. .

clock 18:14

18 uur 14. Strijd om Play-off 1: Gent heeft alles in eigen handen. Club moet tegen Eupen beter doen dan Gent tegen Oostende om nog naar Play-off 1 te trekken. In een scenario dat beide ploegen met punten morsen, is er nog een kans dat Standard het haalt. Dan moeten de Luikenaars ook zelf winnen in Leuven om nog door te stoten. .