Remco Evenepoel: "Zit bijna aan 100% of zelfs 105%, ik zal er dichtbij zijn"

clock 16:04 16 uur 04. Hoe voelt Evenepoel zich? "Ik ben in orde. Dat is vrij logisch. Over twee weken ga ik naar de Ronde van Italië dus als ik me nu slecht zou voelen, zou dat raar zijn. Dan zou ik iets heel erg verkeerd gedaan hebben." "Ik zit bijna aan 100 procent, misschien zelfs aan 105 procent. Alles zit goed." "We staan hier ook met een heel sterk team. Iedereen kan winnen, behalve Pieter Serry. We hebben er veel vertrouwen in en zullen er dichtbij zijn."

clock 16:01 16 uur 01. Of ik onder de indruk ben van het voorjaar van Pogacar? Neen, want dit is normaal voor hem. Ik heb er heel veel respect voor, maar ik ben niet meer verwonderd. Remco Evenepoel.

clock 15:58 15 uur 58. Durft Remco Evenepoel te rekenen op zijn sprint tegen Tadej Pogacar? "Het is natuurlijk het best om alleen binnen te komen. Maar als het moet, heb ik er geen schrik voor." "Ik heb Roglic al geklopt in de sprint en hij heeft Pogacar al geklopt. Maar het is een lange en slopende koers van 260 kilometer. Het zal regenen en niet zo warm zijn. Dus dan is het beste er bij iedereen af en wordt het een sprint van stervende zwanen. Hopelijk ben ik dan de minst gestorven zwaan."

clock 15:51 15 uur 51. "De voorjaarsklassiekers? Ooit moet ik het proberen". Soudal - Quick Step heeft dit voorjaar nog geen potten gebroken. Heeft het bij Evenepoel niet gejeukt om toch af te zakken naar Vlaanderen om een paar klassiekers te rijden? "Neen, ik heb genoeg aan mijn hoofd", lachte hij. "Ik rijd nu Luik en dan komt er nog een redelijk belangrijke koers in Italië aan. Maar in de toekomst moeten we het zeker wel eens proberen. Als het past in de planning, waarom niet?" "Als je als Belg de Ronde van Vlaanderen kan winnen, moet je dat proberen. Ik denk dat ik er zeker de capaciteiten voor heb."

clock 15:46 15 uur 46. Ik voel nog niet veel druk of stress, maar tijdens de verkenning kreeg ik toch wat kriebels. Ik mag zondag starten in mijn wereldkampioenentrui en met rugnummer 1. Dat zal speciaal zijn en misschien kan ik er wel een paar watt meer door trappen. Remco Evenepoel.

clock 15:38 15 uur 38. "De finale is nu veel zwaarder dan in de voorbije edities". Wat vindt Remco Evenepoel van de nieuwe finale in Luik? "Fantastisch. Ik vind het goed. De finale is nu veel zwaarder dan in de voorbije edities." "Het is een echte Ardennenweg met wat putten in het wegdek en asfalt dat niet zo goed bolt. De koers zal helemaal anders zijn. De strategie zal er zeker door veranderen. Na La Redoute is er nu nog een klim van 2 kilometer en daardoor wordt de finale langer. Als het weer zo slecht is als voorspeld wordt, zal het zwaar zijn." "Mijn ambitie? Winnen natuurlijk."

clock 15:35 15 uur 35. Hoe heeft Evenepoel dan naar de zeges van Pogacar gekeken in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl? "Hij staat er al sinds Milaan-Sanremo. Dus dat is toch vrij indrukwekkend. Zijn vorm blijft goed. Hij is een groot kampioen en ik heb alleen maar respect voor zijn voorjaar."

clock 15:33 15 uur 33. "Ik heb veel koers gekeken terwijl ik daar op de Teide zat", vertelt Evenepoel. "De trainingen waren goed gepland zodat ik naar de finales kon kijken. En er was ook veel Europees voetbal. Dus daar heb ik ook naar gekeken."

clock 15:32 15 uur 32. De Giro blijft het hoofddoel. Daarom ben ik zo lang mogelijk op hoogte gebleven. Remco Evenepoel.

clock 15:31 15 uur 31. Na zijn verkenning staat Remco Evenepoel de journalisten nu te woord. Hij houdt een onlinepersconferentie.

clock 12:57 12 uur 57. Remco Evenepoel is deze voormiddag op verkenning op het parcours van zondag. Samen met zijn ploegmaats vertrok hij in Francorchamps voor een ritje over de hellingen. Op La Redoute trok de wereldkampioen eventjes vol door, maar daarna koos hij voor een meer gezapig tempo. Onderweg had hij tijd voor foto's met zijn fans. Ook Philippe Gilbert was trouwens van de partij. De ex-renner ging ook even bij Evenepoel in het wiel hangen.

