WK snooker: Kyren Wilson zorgt voor 13e maximubreak ooit in de Crucible

Kyren Wilson neemt het in de 1e ronde van het WK op tegen de Welshman Ryan Day. In het 5e frame speelde de Engelsman de tafel in één trek leeg, waarbij hij telkens rood en zwart combineerde.

Voor Wilson is het de 4e 147-break in zijn carrière. De Engelsman had een moeilijke positie bij zijn laatste twee rode ballen, maar slaagde er met enkele geweldige pots in om toch op maximumkoers te blijven. Zijn 147 is de 13e maximubreak in de geschiedenis van de Crucible.

Ronnie O'Sullivan en Stephen Hendry maakten allebei drie 147's in de Crucible. Ook Cliff Thorburn, Jimmy White, Mark Williams, Ali Carter, John Higgins en Neil Robertson potten ooit een maximumbreak weg in het legendarische Crucible Theatre in Sheffield.

In totaal werden er al 188 maximumbreaks gemaakt in officiële snookercompetities, waarvan 12 dit seizoen. Wilson houdt aan zijn 147 al zeker 40.000 pond over, omgerekend zo'n 45.000 euro.

Daar komt nog eens 15.000 pond (€17.000) bovenop voor de hoogste break van het toernooi, al zal Wilson dat bedrag wel moeten delen wanneer iemand zijn 147 nog kan evenaren.