Vader Brecel voor 2e WK-ronde: "Luca moet nergens bang van zijn, hij moet gewoon zijn ding doen"

Na zijn allereerste overwinning ooit op het WK snooker in Sheffield wacht voor Luca Brecel vanmiddag in de tweede ronde de Welshman Mark Williams. Volgens vader Carlo is Brecel klaar voor deze nieuwe uitdaging, mede dankzij zijn nieuwe aanpak van het toernooi.

De wedstrijden tegen Mark Williams verliepen in het verleden niet echt positief voor Luca Brecel. Op het scorebord staat voorlopig een droge 5-0 in het voordeel van de drievoudige wereldkampioen. Maar dat is volgens vader Carlo Brecel niet van tel. "Ik denk niet dat dit nog in Luca’s hoofd zit", aldus vader Brecel. "Die bewuste nederlagen kwamen er in wedstrijden van best-of-7. Dit zijn wedstrijden van best-of-25."



"De speler die zich het best kan aanpassen aan de omstandigheden en z’n niveau kan aanhouden tijdens zulke lange sessies, wint deze wedstrijden."

Tegen Walden lag het scorend vermogen van Luca zeer hoog. Als hij dat kan aanhouden dan liggen er wel mogelijkheden. Carlo Brecel, vader van Luca

Vader Brecel denkt dat Luca de match tegen Mark Williams moet aanvatten zoals de match tegen Ricky Walden in de eerste ronde. "Tegen Walden lag zijn scorend vermogen zeer hoog. Als hij dat kan aanhouden, dan liggen er wel mogelijkheden. Scoren op de kritieke momenten. Maar snooker wordt ook bepaald door details. Als je één sessie slecht speelt, kan het al afgelopen zijn." Dat Luca in de eerste ronde een marathonmatch (10-9) moest spelen, is volgens vader Carlo een voordeel. "Voor z’n gevoel aan de tafels is dat zeer positief. Dan heb je er al een hele tijd gestaan en heb je de omgeving kunnen gewoon worden." ”Luca moet nergens bang van zijn. Hij moet gewoon z’n ding doen", klinkt het strijdvaardig.

Een combinatie van snooker en darts als voorbereiding

In een interview met de BBC verklaarde Luca Brecel dat hij voor dit WK slechts 15

minuten getraind had. Enige vorm van overdrijving volgens z'n vader, maar toch. “Het zal wel 15 minuten per dag geweest zijn. Maar inderdaad minder dan gewoonlijk." In de voorbereiding naar vorige WK’s trainde Luca altijd heel intensief en nu wilde hij het op een andere manier proberen. “Hij wou het eens over een andere boeg gooien en kijken wat er dan gebeurt. Blijkbaar heeft het in z’n eerste match dan toch geholpen. Of dat het hele toernooi zo zal zijn, is een andere vraag.” (lacht) “Het was nodig om zijn hoofd eens volledig vrij te maken. Het is een lang seizoen geweest en dan gaat alles wat vervelen." Carlo vergelijkt het met iemand die alle dagen werkt. "Soms word je dat ook wel eens beu en heb je nood aan iets anders.” En "iets anders" is blijkbaar darts. "Luca heeft op zijn snookerkamer ook een dartbord hangen en tussen de trainingssessies door wordt vaak gespeeld. Enkele balletjes stoten en dan wat pijltjes werpen als afwisseling. Die combinatie ligt hem wel” “En ook daar is hij is redelijk goed in", weet Brecel senior.

Bij winst wacht wellicht Ronnie O'SUllivan

Als Brecel triomfeert, wacht in de 3e ronde wellicht titelverdediger Ronnie O'Sullivan. “Naar zo’n match kijkt toch iedere speler uit. Dat is plezant, hé, om tegen zo’n fenomeen te kunnen spelen."



Een voorbeeld voor zijn zoon zou vader Brecel O’Sullivan niet noemen, maar hij weet dat Luca veel respect voor hem heeft. “Luca heeft zijn eigen stijl. En op de tour gaan die spelers met elkaar om als werkcollega’s."



"Op dat niveau kijken spelers niet echt meer naar elkaar op. Maar The Rocket is gewoon de beste ooit, dus die blijft voor iedereen wel een icoon."