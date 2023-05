Transfers Jupiler Pro League: Racing Genk beloont sterkhouder Hrosovsky

clock 13:07

13 uur 07. Sterkhouder blijft bij Racing Genk. Racing Genk heeft middenvelder Patrik Hrosovsky laten bijtekenen tot medio 2025. De 31-jarige Slovaak is al het hele seizoen een sterkhouder bij de Limburgers. Het vorige contract van Hrosovsky liep eind volgende maand af. Genk had nog een optie om de overeenkomst met een jaar te verlengen en deed daar nog een extra jaar bij. Hrosovsky speelde dit seizoen liefst 99 procent van de wedstrijdminuten, oftewel 38 van de 39 duels. Samen met Bryan Heynen is hij de vaste tandem op het middenveld. "Ik ben super tevreden met een verlengd verblijf bij deze club", zegt Hrosovsky in een eerste reactie. "Zowel binnen de club als door de supporters voel ik mij enorm geapprecieerd. Dit is niet enkel een keuze van het verstand, maar ook van het hart. Mijn vrouw woont hier graag. Mijn zoontje gaat hier ook naar school vanaf september. Genk is mijn thuis." De Slovaak kwam in de zomer van 2019 toe in de Cegeka Arena en telt sindsdien 139 partijen op zijn actief. Hij won met de Limburgers de Beker van België in 2021. Hrosovsky is pas de tweede speler van boven de dertig jaar die de laatste tien jaar zijn contract verlengd bij Genk. Danny Vukovic en Igor De Camargo waren de enige spelers die hem voorafgingen. "Dat zegt voor mij twee dingen. Ten eerste dat Genk de ideale opleidingsploeg is en blijft binnen ons land en daarbuiten en de ideale springplank vormt voor jonge talenten richting de Europese (sub)top. En daarnaast toont het de enorme impact die Patrik op onze jonge kern heeft. Binnen de kleedkamer en op het veld is hij met zijn ervaring een drijvende kracht van de ploeg en een verbindende figuur tussen de club en onze supporters", klonk het bij Head of Football Dimitri de Condé. .