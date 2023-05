Transfers Jupiler Pro League: Charleroi heeft Sloveense rechtsbuiten beet

clock 16:55 16 uur 55.

Charleroi heeft Sloveense rechtsbuiten beet. Sporting Charleroi heeft vanmiddag de 23-jarige Sloveen Zan Rogelj binnengehaald. Hij komt over van het Oostenrijkse WSG Tirol. Rogelj is een rechtsbuiten die ook op rechtsachter uit de voeten kan. Afgelopen seizoen maakte de flankaanvaller drie goals en gaf hij één assist in 28 wedstrijden. Hij heeft ook al drie optredens voor de nationale ploeg van Slovenië achter zijn naam staan. De jonge winger tekende een contract tot juni 2027.





Westerlo strikt Australische international. KVC Westerlo heeft een versterking voor volgend seizoen beet. De Australiër Jordan Bos komt over van Melbourne City, zo bevestigde de club maandag. Bos is een 20-jarige linkervleugelverdediger en wordt volgens Westerlo beschouwd als een van de grootste jonge talenten van Australië. Bij Melbourne was hij vorig jaar goed voor twee goals en vijf assists in 25 competitiewedstrijden. In maart maakte Bos ook zijn debuut voor de nationale ploeg in een oefenwedstrijd tegen Ecuador. Hij ondertekende een contract voor vier seizoenen bij de Kemphanen. "Ik ben erg blij met deze transfer naar KVC Westerlo", aldus Bos in een eerste reactie. "Het is een geweldige kans voor mij om in Europa te spelen en ik kan niet wachten om aan de slag te gaan met mijn nieuwe teamgenoten."



Bos is een 20-jarige linkervleugelverdediger en wordt volgens Westerlo beschouwd als een van de grootste jonge talenten van Australië. Bij Melbourne was hij vorig jaar goed voor twee goals en vijf assists in 25 competitiewedstrijden. In maart maakte Bos ook zijn debuut voor de nationale ploeg in een oefenwedstrijd tegen Ecuador. Hij ondertekende een contract voor vier seizoenen bij de Kemphanen.



"Ik ben erg blij met deze transfer naar KVC Westerlo", aldus Bos in een eerste reactie. "Het is een geweldige kans voor mij om in Europa te spelen en ik kan niet wachten om aan de slag te gaan met mijn nieuwe teamgenoten."

Sterkhouder blijft bij Racing Genk. Racing Genk heeft middenvelder Patrik Hrosovsky laten bijtekenen tot medio 2025. De 31-jarige Slovaak is al het hele seizoen een sterkhouder bij de Limburgers. Het vorige contract van Hrosovsky liep eind volgende maand af. Genk had nog een optie om de overeenkomst met een jaar te verlengen en deed daar nog een extra jaar bij. Hrosovsky speelde dit seizoen liefst 99 procent van de wedstrijdminuten, oftewel 38 van de 39 duels. Samen met Bryan Heynen is hij de vaste tandem op het middenveld. "Ik ben super tevreden met een verlengd verblijf bij deze club", zegt Hrosovsky in een eerste reactie. "Zowel binnen de club als door de supporters voel ik mij enorm geapprecieerd. Dit is niet enkel een keuze van het verstand, maar ook van het hart. Mijn vrouw woont hier graag. Mijn zoontje gaat hier ook naar school vanaf september. Genk is mijn thuis." De Slovaak kwam in de zomer van 2019 toe in de Cegeka Arena en telt sindsdien 139 partijen op zijn actief. Hij won met de Limburgers de Beker van België in 2021. Hrosovsky is pas de tweede speler van boven de dertig jaar die de laatste tien jaar zijn contract verlengt bij Genk. Danny Vukovic en Igor De Camargo waren de enige spelers die hem voorafgingen. "Dat zegt voor mij twee dingen. Ten eerste dat Genk de ideale opleidingsploeg is en blijft binnen ons land en daarbuiten en de ideale springplank vormt voor jonge talenten richting de Europese (sub)top. En daarnaast toont het de enorme impact die Patrik op onze jonge kern heeft. Binnen de kleedkamer en op het veld is hij met zijn ervaring een drijvende kracht van de ploeg en een verbindende figuur tussen de club en onze supporters", klonk het bij Head of Football Dimitri de Condé.

Profcontract voor Diallo, die naar RSCA Futures schuift. Anderlecht heeft een profcontract klaargelegd voor Amadou Diallo, een 18-jarige flankaanvaller. Hij speelt sinds 2018 bij paars-wit en wordt er nu dus profvoetballer. Hij zette zijn handtekening tot juni 2025. In het eerste elftal zal je hem wellicht (nog) niet meteen zien. Hij zal komend seizoen bij de RSCA Futures in 1B spelen. In die competitie scoorde hij dit seizoen trouwens al tegen SK Beveren in december 2022. Sportief directeur Jesper Fredberg: "Amadou verdient deze kans. De Challenger Pro League is het ideale platform om talenten als Amadou te lanceren."



In het eerste elftal zal je hem wellicht (nog) niet meteen zien. Hij zal komend seizoen bij de RSCA Futures in 1B spelen. In die competitie scoorde hij dit seizoen trouwens al tegen SK Beveren in december 2022.

Sportief directeur Jesper Fredberg: "Amadou verdient deze kans. De Challenger Pro League is het ideale platform om talenten als Amadou te lanceren."

Nusa tot 2027 bij Club Brugge. Nog meer nieuws uit Jan Breydel: Antonio Nusa heeft bijgetekend tot 2027. Nusa (18) speelt sinds 2021 bij Club Brugge. De jonge flankaanvaller kwam over van het Noorse Stabaek en maakte in z'n eerste seizoen meteen indruk bij Club NXT in de Youth League. Intussen is de Noor volwaardig lid van de A-kern en werd hij na de 0-4 op Porto bekroond tot de op één na jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League.

Poolse aanwinst voor Club Brugge. Club Brugge heeft zijn eerste aanwinst voorgesteld: Michal Skoras (23) komt over van het Poolse Lech Poznan waar hij alle jeugdreeksen doorliep. Nadat hij vorig seizoen de titel kon pakken met Lech Poznan wist hij dit seizoen ook z'n stempel te drukken op Europees niveau. In de UEFA Conference League was hij goed voor zeven goals en vier assists. De Poolse A-international tekent een contract voor 4 jaar.

Zweeds international voor Antwerp. Met Jacob Ondrejka heeft Antwerp een van de sensaties van de Zweedse competitie kunnen vastleggen. Afgelopen weekend was de 20-jarige flankaanvaller nog goed 2 goals en 1 assist bij IF Elfsborg en bij zijn debuut voor de nationale ploeg eerder dit jaar scoorde hij de winning goal tegen IJsland. Ondrejka komt vanaf volgend seizoen de ploeg versterken. Hij tekende een contract voor 5 seizoenen.



Ondrejka komt vanaf volgend seizoen de ploeg versterken. Hij tekende een contract voor 5 seizoenen.