Transfers Jupiler Pro League: Anderlecht geeft Amadou Diallo zijn eerste profcontract

clock 15:12 15 uur 12. Profcontract voor Diallo, die naar RSCA Futures schuift. Anderlecht heeft een profcontract klaargelegd voor Amadou Diallo, een 18-jarige flankaanvaller. Hij speelt sinds 2018 bij paars-wit en wordt er nu dus profvoetballer. Hij zette zijn handtekening tot juni 2025. In het eerste elftal zal je hem wellicht (nog) niet meteen zien. Hij zal komend seizoen bij de RSCA Futures in 1B spelen. In die competitie scoorde hij dit seizoen trouwens al tegen SK Beveren in december 2022. Sportief directeur Jesper Fredberg: "Amadou verdient deze kans. De Challenger Pro League is het ideale platform om talenten als Amadou te lanceren." . Profcontract voor Diallo, die naar RSCA Futures schuift Anderlecht heeft een profcontract klaargelegd voor Amadou Diallo, een 18-jarige flankaanvaller. Hij speelt sinds 2018 bij paars-wit en wordt er nu dus profvoetballer. Hij zette zijn handtekening tot juni 2025.



In het eerste elftal zal je hem wellicht (nog) niet meteen zien. Hij zal komend seizoen bij de RSCA Futures in 1B spelen. In die competitie scoorde hij dit seizoen trouwens al tegen SK Beveren in december 2022.

Sportief directeur Jesper Fredberg: "Amadou verdient deze kans. De Challenger Pro League is het ideale platform om talenten als Amadou te lanceren."

clock 15:08 15 uur 08.

clock 03-05-2023 03-05-2023.

clock 17:08 17 uur 08. Nusa tot 2027 bij Club Brugge. Nog meer nieuws uit Jan Breydel: Antonio Nusa heeft bijgetekend tot 2027. Nusa (18) speelt sinds 2021 bij Club Brugge. De jonge flankaanvaller kwam over van het Noorse Stabaek en maakte in z'n eerste seizoen meteen indruk bij Club NXT in de Youth League. Intussen is de Noor volwaardig lid van de A-kern en werd hij na de 0-4 op Porto bekroond tot de op één na jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League. . Nusa tot 2027 bij Club Brugge Nog meer nieuws uit Jan Breydel: Antonio Nusa heeft bijgetekend tot 2027. Nusa (18) speelt sinds 2021 bij Club Brugge. De jonge flankaanvaller kwam over van het Noorse Stabaek en maakte in z'n eerste seizoen meteen indruk bij Club NXT in de Youth League. Intussen is de Noor volwaardig lid van de A-kern en werd hij na de 0-4 op Porto bekroond tot de op één na jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League.

clock 27-04-2023 27-04-2023.

clock 17:05 17 uur 05. Poolse aanwinst voor Club Brugge. Club Brugge heeft zijn eerste aanwinst voorgesteld: Michal Skoras (23) komt over van het Poolse Lech Poznan waar hij alle jeugdreeksen doorliep. Nadat hij vorig seizoen de titel kon pakken met Lech Poznan wist hij dit seizoen ook z'n stempel te drukken op Europees niveau. In de UEFA Conference League was hij goed voor zeven goals en vier assists. De Poolse A-international tekent een contract voor 4 jaar. . Poolse aanwinst voor Club Brugge Club Brugge heeft zijn eerste aanwinst voorgesteld: Michal Skoras (23) komt over van het Poolse Lech Poznan waar hij alle jeugdreeksen doorliep. Nadat hij vorig seizoen de titel kon pakken met Lech Poznan wist hij dit seizoen ook z'n stempel te drukken op Europees niveau. In de UEFA Conference League was hij goed voor zeven goals en vier assists. De Poolse A-international tekent een contract voor 4 jaar.

clock 17:05 17 uur 05.

clock 26-04-2023 26-04-2023.

clock 16:49 16 uur 49. Zweeds international voor Antwerp. Met Jacob Ondrejka heeft Antwerp een van de sensaties van de Zweedse competitie kunnen vastleggen. Afgelopen weekend was de 20-jarige flankaanvaller nog goed 2 goals en 1 assist bij IF Elfsborg en bij zijn debuut voor de nationale ploeg eerder dit jaar scoorde hij de winning goal tegen IJsland. Ondrejka komt vanaf volgend seizoen de ploeg versterken. Hij tekende een contract voor 5 seizoenen. . Zweeds international voor Antwerp Met Jacob Ondrejka heeft Antwerp een van de sensaties van de Zweedse competitie kunnen vastleggen. Afgelopen weekend was de 20-jarige flankaanvaller nog goed 2 goals en 1 assist bij IF Elfsborg en bij zijn debuut voor de nationale ploeg eerder dit jaar scoorde hij de winning goal tegen IJsland.



Ondrejka komt vanaf volgend seizoen de ploeg versterken. Hij tekende een contract voor 5 seizoenen.