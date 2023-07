Transfers JPL: Vadis Odjidja naar Hajduk Split, Club Brugge verhuurt Audoor aan Kortrijk

clock 19:00 19 uur . Vadis Odjidja kiest voor Kroatisch avontuur. Vadis Odjidja zet zijn carrière verder bij de Kroatische traditieclub Hajduk Split. De 34-jarige Odjidja was een vrije speler, nadat zijn aflopende contract bij AA Gent niet verlengd was. Voor Gent kwam de middenvelder ook al uit voor Olympiakos, Legia Warschau, Rotherham, Norwich, Club Brugge, Hamburg SV en Anderlecht. . Vadis Odjidja kiest voor Kroatisch avontuur Vadis Odjidja zet zijn carrière verder bij de Kroatische traditieclub Hajduk Split. De 34-jarige Odjidja was een vrije speler, nadat zijn aflopende contract bij AA Gent niet verlengd was. Voor Gent kwam de middenvelder ook al uit voor Olympiakos, Legia Warschau, Rotherham, Norwich, Club Brugge, Hamburg SV en Anderlecht.

clock 12:22 12 uur 22. Eupen huurt Poolse spits Bialek van Wolfsburg. Eupen-coach Florian Kohlfeldt en de Poolse aanvaller Bartosz Bialek worden verenigd in de Oostkantons. Kohlfeldt trainde in het seizoen 2021-2022 Wolfsburg, dat Bialek in de zomer van 2020 wegplukte bij Zaglebie Lubin in Polen. Bij Wolfsburg kon Bialek niet meteen doorbreken: hij droeg in 2 seizoenen 36 keer het Wolfsburg-shirt, goed voor 2 goals. Vorig seizoen was hij op huurbasis bij Vitesse: in Nederland maakte hij 6 goals en verstuurde 2 assists in 26 duels.



Bij Wolfsburg kon Bialek niet meteen doorbreken: hij droeg in 2 seizoenen 36 keer het Wolfsburg-shirt, goed voor 2 goals. Vorig seizoen was hij op huurbasis bij Vitesse: in Nederland maakte hij 6 goals en verstuurde 2 assists in 26 duels.

clock 12:20 12 uur 20. Club verhuurt Lynnt Audoor aan Kortrijk. De 19-jarige Lynnt Audoor gaat een seizoen aan de slag bij Kortrijk. Club Brugge verhuurt de middenvelder, die de voorbije jaren vooral bij Club NXT voetbalde. Vorig seizoen kwam hij ook 9 keer in actie bij het A-team, waaronder tegen Porto in de Champions League. Audoor is een jeugdproduct van blauw-zwart, waar hij sinds zijn 6e vertoefde. Hij is de zoon van Yves Audoor, ex-speler van Club Brugge, Beerschot en Deinze.



Audoor is een jeugdproduct van blauw-zwart, waar hij sinds zijn 6e vertoefde. Hij is de zoon van Yves Audoor, ex-speler van Club Brugge, Beerschot en Deinze.

clock 23:16 De Japanner Tatsuhiro Sakamoto verlaat degradant KV Oostende en gaat in de Engelse Championship aan de slag bij Coventry City.<br />. 23 uur 16.

clock 21:10 21 uur 10. Gholizadeh ruilt Charleroi voor Lech Poznan. De Iraniër Ali Gholizadeh stapt van Charleroi over naar het Poolse Lech Poznan. De Zebra's bevestigen de transfer maandagavond op hun website. De 27-jarige Gholizadeh speelde vijf seizoenen voor Charleroi. In 143 wedstrijden kwam de flankaanvaller tot 23 doelpunten en 26 assists. Afgelopen seizoen speelde hij van februari tot juni op huurbasis voor het Turkse Kasimpasa. "Met zijn prestaties, zijn goeie humeur en zijn werkethiek heeft hij een onuitwisbare indruk achtergelaten in de kleedkamer van de Karolo's, net zoals bij het personeel", stelt de club. Gholizadeh speelde al 30 keer voor de Iraanse nationale ploeg (zes goals) en was een basisspeler op het WK in Qatar.



"Met zijn prestaties, zijn goeie humeur en zijn werkethiek heeft hij een onuitwisbare indruk achtergelaten in de kleedkamer van de Karolo's, net zoals bij het personeel", stelt de club. Gholizadeh speelde al 30 keer voor de Iraanse nationale ploeg (zes goals) en was een basisspeler op het WK in Qatar.

clock 14:59 14 uur 59. KAA Gent ontbindt het contract van Botaka. KAA Gent rekent niet meer op Jordan Botaka. De club maakte in onderling overleg een einde aan het contract met de dertigjarige Congolees. Botaka kan zo transfervrij een nieuwe ploeg zoeken. De rechtsachter maakte in de zomer van 2020 de overstap van STVV, maar kon in de Ghelamco Arena nooit doorbreken. Gent verhuurde hem de laatste jaren aan Charleroi, Fortuna Sittard (Ned) en Hapoel Jeruzalem (Isr).



De rechtsachter maakte in de zomer van 2020 de overstap van STVV, maar kon in de Ghelamco Arena nooit doorbreken.



Gent verhuurde hem de laatste jaren aan Charleroi, Fortuna Sittard (Ned) en Hapoel Jeruzalem (Isr).

clock 18:58 18 uur 58. Tapsoba opnieuw weg uit Luik. Standard leent Abdoul Tapsoba opnieuw uit. Deze keer verhuist de aanvaller uit Burkina Faso van Luik naar Amiens. De club uit de Franse tweede klasse kan hem ook overkopen. Vorig seizoen speelde Tapsoba op uitleenbasis voor Sheriff Tiraspol in Moldavië. In 16 matchen maakte hij er 5 doelpunten.



Vorig seizoen speelde Tapsoba op uitleenbasis voor Sheriff Tiraspol in Moldavië. In 16 matchen maakte hij er 5 doelpunten.

clock 13:44 13 uur 44. STVV laat aanvoerder Leistner naar Hertha gaan. STVV moet een andere aanvoerder zoeken: verdediger Toni Leistner koos voor een overstap naar Hertha Berlijn, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. DE 32-jarige tekende een contract tot 2025. Onder coach Bernd Hollerbacher groeide Leistner meteen uit tot een sterkhouder achteraan. Die gaf hem meteen de kapiteinsband. In 52 duels voor STVV kwam hij tot 1 goal en 2 assists. Het voorbije seizoen sukkelde Leistner met zijn achillespees en kwam hij nog maar sporadisch in actie. Bij Hertha speelt Rode Duivel Dodi Lukebakio, maar die hoopt op een vertrek.



Onder coach Bernd Hollerbacher groeide Leistner meteen uit tot een sterkhouder achteraan. Die gaf hem meteen de kapiteinsband.



In 52 duels voor STVV kwam hij tot 1 goal en 2 assists. Het voorbije seizoen sukkelde Leistner met zijn achillespees en kwam hij nog maar sporadisch in actie.



Bij Hertha speelt Rode Duivel Dodi Lukebakio, maar die hoopt op een vertrek.

clock 08-07-2023 08-07-2023.

clock 20:47 20 uur 47. Standard haalt Japanse international van Wolverhampton. Standard heeft zich versterkt met Hayao Kawabe, een Japanse offensieve middenvelder van Wolverhampton. De Japanse international tekent voor 4 seizoenen op Sclessin. De 27-jarige Kawabe genoot zijn opleiding bij Sanfrecce Hiroshima, waarna hij de overstap maakte naar de Zwitserse club Grasshopper Zürich. In 2022 versierde hij een transfer naar Wolverhampton Wanderers FC dat hem vorig seizoen uitleende aan diezelfde Zwitserse club. In totaal speelde hij er op 2 seizoenen tijd maar liefst 71 wedstrijden. Daarin wist hij 16 keer de weg naar doel te vinden en leverde hij 14 assists af.



De 27-jarige Kawabe genoot zijn opleiding bij Sanfrecce Hiroshima, waarna hij de overstap maakte naar de Zwitserse club Grasshopper Zürich.



In 2022 versierde hij een transfer naar Wolverhampton Wanderers FC dat hem vorig seizoen uitleende aan diezelfde Zwitserse club. In totaal speelde hij er op 2 seizoenen tijd maar liefst 71 wedstrijden. Daarin wist hij 16 keer de weg naar doel te vinden en leverde hij 14 assists af.

