Transfers JPL: Union plukt Sadiki weg bij Anderlecht, Stassin trekt naar Westerlo

Ook Stassin zoekt andere oorden op. Naast Noah Sadiki verlaat ook Lucas Stassin Neerpede. De 18-jarige spits verhuist definitief naar Westerlo. Bij de Futures scoorde Stassin 15 keer. Hij debuteerde ook bij de A-ploeg vorig seizoen, maar Stassin ziet meer speelkansen in de Kempen. "Het was niet de wens van de club dat Lucas zou vertrekken", zegt CEO Sports Jesper Fredberg. "We hadden hem graag verder zien evolueren bij RSC Anderlecht." "Maar gezien de concurrentie op zijn positie in het eerste elftal, de wens van de speler om een andere uitdaging aan te gaan en het feit dat zijn contract zou aflopen na dit seizoen, zijn we op zoek gegaan naar een oplossing." "We zijn blij voor Lucas dat hij bij een goede club terechtkomt en we wensen hem het allerbeste toe voor de toekomst."



Sibiry Keita van Eupen naar Slavia Sofia. Sibiry Keita is na 4 seizoenen weg bij Eupen. De 22-jarige Ivoriaan speelde sinds december 2021 nog maar 12 minuten voor de club uit de oostkantons. Slavia Sofia, een Bulgaarse eersteklasser, gooit Keita nu een reddingsboei.

Sadiki verlaat na 12 jaar Anderlecht voor Union. Noah Sadiki ruilt de ene Brusselse club voor de andere. De 18-jarige vleugelverdediger verlaat na 12 jaar Anderlecht. Daar kwam hij het voorbije seizoen in de eerste 8 speeldagen telkens in actie, 2 keer de volle 90 minuten. Daarna verdween hij geleidelijk uit het elftal. Na de winterstop zat hij niet meer in de selectie van het A-team. Hij was wel een vaste waarde in de promotieplay-offs in de Challenger Pro League.



Daar kwam hij het voorbije seizoen in de eerste 8 speeldagen telkens in actie, 2 keer de volle 90 minuten. Daarna verdween hij geleidelijk uit het elftal. Na de winterstop zat hij niet meer in de selectie van het A-team. Hij was wel een vaste waarde in de promotieplay-offs in de Challenger Pro League.

STVV trekt Japanse kampioen aan. STVV is een Japanner rijker: de 21-jarige middenvelder Joel Fujita komt over van Yokohama F. Marinos, de Japanse kampioen. Fujita, die ook de Nigeriaanse nationaliteit heeft, is volgens STVV "een technisch sterke box-to-box-middenvelder, die met de bal aan de voet door de linies kan breken". De youngster telt 2 caps voor Japan, hij speelde met de U21 eerder dit jaar tegen België (3-2-verlies). Op zijn 21e telt Fujita al 139 profmatchen.



Fujita, die ook de Nigeriaanse nationaliteit heeft, is volgens STVV "een technisch sterke box-to-box-middenvelder, die met de bal aan de voet door de linies kan breken".



De youngster telt 2 caps voor Japan, hij speelde met de U21 eerder dit jaar tegen België (3-2-verlies).



Op zijn 21e telt Fujita al 139 profmatchen.

Hendry kiest voor club van Gerrard. Club Brugge en Jack Hendry gaan nu definitief uit elkaar. De 28-jarige Hendry wisselde twee jaar geleden KV Oostende in voor Jan Breydel. In zijn eerste seizoen was hij een sterkhouder, vorig seizoen boterde het niet met T1 Carl Hoefkens. De Schotse verdediger werd 6 maanden uitgeleend aan Cremonese, maar in januari stond hij al opnieuw op de stoep in Brugge. Nu is het echt einde verhaal bij blauwzwart. Hendry gaat aan de slag bij Al Ettifaq, de Saudische club waar Steven Gerrard coach is.

KVM stalt aanwinst Doudah bij zusterclub Helmond. KV Mechelen heeft Mohammed Amin Doudah overgenomen van PSV en meteen uitgeleend aan zusterclub Helmond Sport. De 20-jarige middenvelder was sinds 2013 actief in Eindhoven waar hij bij Jong PSV in de Nederlandse 2e klasse uitkwam, dezelfde competitie als Helmond Sport. KVM heeft ook afscheid genomen van middenvelder Samuel Oum Gouet. De Kameroener gaat zijn geluk beproeven in Zwitserland bij Yverdon Sport FC.



De 20-jarige middenvelder was sinds 2013 actief in Eindhoven waar hij bij Jong PSV in de Nederlandse 2e klasse uitkwam, dezelfde competitie als Helmond Sport.



KVM heeft ook afscheid genomen van middenvelder Samuel Oum Gouet. De Kameroener gaat zijn geluk beproeven in Zwitserland bij Yverdon Sport FC.

clock 20:05 20 uur 05. Jupiler Pro League Anderlecht vindt met Justin Lonwijk nu ook "versterking voor middenveld"

Franse linksachter voor OHL. Oud-Heverlee Leuven heeft linksachter Florian Miguel (26) vastgelegd. De Fransman ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen. Miguel droeg tot eind vorig seizoen in de Spaanse tweede afdeling het shirt van SD Huesca, waar hij einde contract was. Voor Huesca speelde hij 79 matchen in LaLiga 2.



Miguel droeg tot eind vorig seizoen in de Spaanse tweede afdeling het shirt van SD Huesca, waar hij einde contract was. Voor Huesca speelde hij 79 matchen in LaLiga 2.



Oude bekende landt bij RWDM. Xavier Mercier (34) heeft een eenjarig contract ondertekend bij RWDM, met optie voor nog een jaar extra. De Franse middenvelder is geen onbekende voor de hoogste Belgische afdeling. In totaal speelde hij al 145 wedstrijden in de Jupiler Pro League, voor KV Kortrijk (2016-17), Cercle Brugge (2017-19) en OH Leuven (2019-22). Daarin scoorde Mercier 24 keer en leverde hij 43 assists af. In het seizoen 2020-21 veroverde hij de Pro Assist Award, de prijs voor de speler die de meeste assists uitdeelde. In de Challenger Pro League kwam de Fransman 55 keer in actie. Afgelopen seizoen verdedigde Mercier de kleuren van het Hongaarse Ferencváros. "Ik ben erg blij om terug te zijn in België, bij een historische club", reageert Mercier op de website van de Molenbeekse club. "Ik kan niet wachten om het veld op te gaan en veel wedstrijden te winnen."

Anderlecht neemt afscheid van Bogdan Mychajlitsjenko. Bogdan Mychajlitsjenko maakt de definitieve overstap naar Dinamo Zagreb. De Oekraïense flankverdediger zette in de zomer van 2020 de stap van Zoryan Luhansk naar Anderlecht. Na 2 seizoenen en 51 wedstrijden in het paars-witte shirt speelde hij vorig seizoen op huurbasis bij Shakhtar Donetsk. Nu zet hij zijn carrière voort in Kroatië.

Saudisch geld verleidt Selemani van Kortrijk. Faïz Selemani verlaat KV Kortrijk om aan de slag te gaan bij Al-Hazem in Saudi-Arabië. Dat maakte de Saudische club bekend. De international van de Comoren tekende tot 2025. De 29-jarige vleugelspeler kwam in 2018 naar België bij Union, dat in tweede klasse voetbalde op dat moment. Na een seizoen bij de Brusselaars, waarin hij 19 goals scoorde en 11 assists uitdeelde in 35 wedstrijden, stapte hij in 2019 over naar Kortrijk. In totaal kwam hij 103 keer in actie voor de Kerels, met 32 doelpunten en 20 assists in 4 seizoenen.



De 29-jarige vleugelspeler kwam in 2018 naar België bij Union, dat in tweede klasse voetbalde op dat moment. Na een seizoen bij de Brusselaars, waarin hij 19 goals scoorde en 11 assists uitdeelde in 35 wedstrijden, stapte hij in 2019 over naar Kortrijk. In totaal kwam hij 103 keer in actie voor de Kerels, met 32 doelpunten en 20 assists in 4 seizoenen.

Joseph Okumu ruilt AA Gent voor Stade de Reims. KAA Gent laatJoseph Okumu (26) vertrekken naar Stade de Reims, de Franse club van coach Will Still. "Okumu heeft onze club mooie diensten bewezen", reageert CEO Michel Louwagie. "Samen met Ngadeu en Torunarigha vormde hij een erg sterk trio achterin." "Joseph voelde zich klaar om een volgende stap te zetten in zijn carrière en is blij met zijn overstap naar Reims. Het is nu aan ons om hem op een goeie manier te vervangen." Okumu speelde 92 wedstrijden voor KAA Gent.



"Okumu heeft onze club mooie diensten bewezen", reageert CEO Michel Louwagie. "Samen met Ngadeu en Torunarigha vormde hij een erg sterk trio achterin."



"Joseph voelde zich klaar om een volgende stap te zetten in zijn carrière en is blij met zijn overstap naar Reims. Het is nu aan ons om hem op een goeie manier te vervangen."



Okumu speelde 92 wedstrijden voor KAA Gent.