Transfers JPL: STVV huurt jonge middenvelder Rihito Yamamoto van Gamba Osaka

KV Mechelen heeft zijn tweede zomeraanwinst beet. Malinwa versterkt zich met verdediger Rafik Belghali. De Belgische Algerijn komt over van Lommel en ondertekende in het AFAS Stadion een contract tot medio 2026.

De 21-jarige Belghali kreeg zijn opleiding bij STVV, PSV, Lierse en Zulte Waregem alvorens in de zomer van 2019 in Lommel te belanden. In 2021 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van de Noord-Limburgers. Het voorbije seizoen kwam hij in de Challenger Pro League tot zes goals en drie assists in zeventien wedstrijden voor Lommel.

"Na maanden van onderhandelen met Lommel is het eindelijk gelukt", haalde sportief directeur Tim Matthys opgelucht adem. "Rafik stond niet voor niets in het elftal van het jaar in 1B en al lange tijd op onze radar."