Transfers JPL: Racing Genk haalt Ghanees toptalent binnen, Club laat spits gaan

Maakt Racing Genk zijn naam van talentenfabriek straks weer waar? Met Cristopher Bonsu Baah (18) hebben de Limburgers alvast een ruwe diamant binnengehaald. De Ghanese aanvaller komt over van het Noorse Sarpsborg. "Een onbetwistbaar talent", verzekert Head Of Football Dimitri de Condé.

Bonsu Baah startte zijn voetbalcarrière bij Shooting Stars FC in zijn thuisland. Daar speelde hij zich in de kijker van Sarpsborg 08 FF dat uitkomt in de Noorse eerste klasse. Ondanks zijn jonge leeftijd toonde hij meteen zijn kunnen en transformeerde hij al snel tot basispion. Bonsu Baah is een linksvoetige rechterwinger, maar kan ook uit de voeten als aanvallend middenvelder.

Op 3 maanden tijd verscheen hij 12 keer aan de aftrap in de Noorse hoogste voetbalklasse, hij vond hierin één keer de weg naar doel en gaf ook één assist. Nog indrukwekkender: tijdens zijn korte verblijf in Noorwegen bracht hij in de competitie het grootste aantal succesvolle dribbels op de mat (57) en creëerde hij de meeste kansen (10).

Zijn 59ste plek op de Golden Boy Award – een lijst met de beste voetballers onder 21 jaar op Europese velden – fluoresceert zijn talent. Zijn gigantisch potentieel ging niet onopgemerkt voorbij. Bonsu Baah prijkte op menig scoutingslijstje en genoot zelfs concrete interesse uit de Premier League. Uiteindelijk was het KRC Genk dat de jonge winger kon overtuigen van het project dat de club met hem heeft uitgetekend.

“Als flankaanvaller is hij een echte dribbelaar die, in combinatie met zijn snelheid, maar al te graag de één tegen één confrontatie met een verdediger opzoekt. Ook zijn fysieke parameters zijn voor zijn leeftijd ongezien,” licht Dimitri de Condé toe.

“De kwaliteiten van Christopher passen perfect in de voetbalvisie van onze club. We zijn absoluut in de wolken dat we hem hebben kunnen overtuigen van ons project en kunnen niet wachten om met hem aan de slag te gaan. Bij KRC Genk komt hij terecht in de ideale omgeving om de volgende stappen te zetten in zijn carrière voor hij de overstap maakt richting de Europese top”, klinkt het tevreden.

Ook Bonsu Baah, die koos voor rugnummer 90, is gelukkig met zijn keuze: “Ik ken de club al langer. Toen ik nog klein was, speelde ik op FIFA met KRC Genk omwille van spelers als De Bruyne & Courtois. Toen ik hoorde van de interesse van KRC Genk heb ik geen seconde getwijfeld, ondanks interesse van andere teams. Dat ik nu zelf bij de club hoor, voelt aan als de juiste keuze op het juiste moment. Ik kan niet wachten om me verder te ontwikkelen", luidt het trots.