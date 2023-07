Transfers JPL: N'Dri ruilt Eupen in voor OH Leuven

Konan N'Dri vervolgt zijn carrière bij OH Leuven. De Ivoriaanse aanvaller maakt de overstap van reeksgenoot Eupen en tekende een driejarige verbintenis aan Den Dreef.





De 22-jarige N'Dri streek in 2019 neer in België. Hij kwam destijds over van de Aspire Academy in Senegal en droeg het shirt van Eupen in totaal 119 keer. Afgelopen jaargang trof hij 7 keer raak in de Jupiler Pro League en leverde hij ook nog eens 3 beslissende passes af.





"We moesten onze kern aanvallend versterken. N'Dri is een snelle en slimme speler die op alle aanvallende posities uitgespeeld kan worden. Hij brengt veel beweging en is polyvalent. Hij beschikt over scorend vermogen, maar laat ook scoren", toonde coach Marc Brys zich blij met de transfer.



"Daarnaast kent N'Dri de competitie en heeft hij al veel ervaring voor zijn nog jonge leeftijd."



N'Dri is na Banzuzi, Calut, Shlomo en Opoku de vijfde Leuvense aanwinst.