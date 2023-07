Transfers JPL: Leicester stalt Nathan Opoku een seizoen langer bij OH Leuven

clock 15:53 15 uur 53. Opoku keert terug naar OHL. Nathan Opoku blijft nog wat langer in Leuven hangen. De Ghanese spits sloot in januari al - op uitleenbasis van Leicester - aan bij de ploeg van Marc Brys. Hij speelde zeven wedstrijden en scoorde al drie keer. Leicester koos ervoor om de 21-jarige aanvaller nog een jaar langer te verhuren, om hem in de Jupiler Pro League te laten rijpen. “Nathan Opoku stak afgelopen seizoen zijn neus aan het venster", vertelt Brys. "Hij is heel leergierig en werkt hard. Hij maakte sinds zijn transfer een mooie ontwikkeling door en ik ben blij dat wij met hem verder aan het werk kunnen gaan.” . Opoku keert terug naar OHL Nathan Opoku blijft nog wat langer in Leuven hangen. De Ghanese spits sloot in januari al - op uitleenbasis van Leicester - aan bij de ploeg van Marc Brys. Hij speelde zeven wedstrijden en scoorde al drie keer. Leicester koos ervoor om de 21-jarige aanvaller nog een jaar langer te verhuren, om hem in de Jupiler Pro League te laten rijpen.



“Nathan Opoku stak afgelopen seizoen zijn neus aan het venster", vertelt Brys. "Hij is heel leergierig en werkt hard. Hij maakte sinds zijn transfer een mooie ontwikkeling door en ik ben blij dat wij met hem verder aan het werk kunnen gaan.”

clock 15:53 15 uur 53.

clock 01-07-2023 01-07-2023.

clock 17:59 17 uur 59. KVO versterkt zich op linksachterpositie. Brent Laes versterkt de defensie van KV Oostende. De linksachter was transfervrij na een periode van 2,5 seizoenen bij Lierse Kempenzonen. De 23-jarige linkspoot doorliep de jeugdrangen van OHL en werd ook al opgeroepen voor de nationale jeugdploegen. "Brent is als linksachter positioneel defensief sterk maar heeft ook het loopvermogen om offensief de achterlijn te halen", luidt het op de clubwebsite. "Zijn fysieke testen die hij vandaag aflegde, waren dan ook indrukwekkend. Die fysieke capaciteiten koppelt hij aan inzet en werklust, twee punten die we hoog in het vaandel dragen bij de spelersrecrutering." . KVO versterkt zich op linksachterpositie Brent Laes versterkt de defensie van KV Oostende. De linksachter was transfervrij na een periode van 2,5 seizoenen bij Lierse Kempenzonen. De 23-jarige linkspoot doorliep de jeugdrangen van OHL en werd ook al opgeroepen voor de nationale jeugdploegen.

"Brent is als linksachter positioneel defensief sterk maar heeft ook het loopvermogen om offensief de achterlijn te halen", luidt het op de clubwebsite. "Zijn fysieke testen die hij vandaag aflegde, waren dan ook indrukwekkend. Die fysieke capaciteiten koppelt hij aan inzet en werklust, twee punten die we hoog in het vaandel dragen bij de spelersrecrutering."

clock 17:58 17 uur 58.

clock 15:13 15 uur 13. Sebaoui trekt naar Nederland. Geen transfernieuws uit eerste, maar wel uit 2e klasse deze keer. Ilias Sebaoui, 2 seizoenen terug nog een revelatie in de Jupiler Pro League, verlaat Beerschot en gaat in Nederland voetballen. De jonge Belg tekent een contract tot 2025 bij Feyenoord, maar wordt komend seizoen eerst een jaartje uitgeleend aan FC Dordrecht. . Sebaoui trekt naar Nederland Geen transfernieuws uit eerste, maar wel uit 2e klasse deze keer. Ilias Sebaoui, 2 seizoenen terug nog een revelatie in de Jupiler Pro League, verlaat Beerschot en gaat in Nederland voetballen. De jonge Belg tekent een contract tot 2025 bij Feyenoord, maar wordt komend seizoen eerst een jaartje uitgeleend aan FC Dordrecht.

clock 15:13 15 uur 13.

clock 14:25 14 uur 25. Union haalt Malinese aanvaller voor 2 seizoenen. Union heeft de strijd om de talentvolle Malinese aanvaller Mamadou Traoré gewonnen. De 21-jarige spits komt over van Minija Kretinga in Litouwen en tekent in Brussel voor 2 seizoenen, met een optie voor nog een seizoen. "Traoré is een jeugdproduct van de Mansa Academy in Mali", laat Union weten. "Hij zal tijdens de voorbereidingsperiode deel uitmaken van de A-kern, waarna de club een ontwikkelingsplan met de speler zal opstellen voor de komende seizoenen." . Union haalt Malinese aanvaller voor 2 seizoenen Union heeft de strijd om de talentvolle Malinese aanvaller Mamadou Traoré gewonnen. De 21-jarige spits komt over van Minija Kretinga in Litouwen en tekent in Brussel voor 2 seizoenen, met een optie voor nog een seizoen. "Traoré is een jeugdproduct van de Mansa Academy in Mali", laat Union weten. "Hij zal tijdens de voorbereidingsperiode deel uitmaken van de A-kern, waarna de club een ontwikkelingsplan met de speler zal opstellen voor de komende seizoenen."

clock 14:23 14 uur 23.

clock 11:03 11 uur 03. STVV huurt jonge Japanse middenvelder. STVV huurt komend seizoen de Japanner Rihito Yamamoto van Gambo Osaka, met optie tot aankoop. De 21-jarige middenvelder staat in zijn thuisland bekend als "een creatieve passeur, die vanuit het middenveld het spel kan dicteren", meldt STVV. "We verwachten van Rihito dat hij een belangrijke schakel wordt tussen de verdediging en de aanval", vertelt sportief directeur Andre Pinto. "Ondanks zijn relatief jonge leeftijd heeft Yamamoto al 123 profwedstrijden op de teller. Bovendien is hij ook kapitein van het nationale beloftenelftal. Dat toont zijn maturiteit en leiderschap aan." "In Europa spelen was altijd al mijn droom", zegt Yamamoto, die eerder ook de kleuren van Tokio Verdy verdedigde. "Ik ben dan ook erg dankbaar voor deze kans bij STVV." "Eerder was er al een aantal geweldige Japanse internationals aan de slag op Stayen - zoals Tomiyasu of Kamada - dus ik wil hard werken om in hun voetsporen te treden. Met assists en doelpunten wil ik dit seizoen mijn steentje bijdragen, zodat we als ploeg zo hoog mogelijk eindigen in het klassement." . STVV huurt jonge Japanse middenvelder STVV huurt komend seizoen de Japanner Rihito Yamamoto van Gambo Osaka, met optie tot aankoop. De 21-jarige middenvelder staat in zijn thuisland bekend als "een creatieve passeur, die vanuit het middenveld het spel kan dicteren", meldt STVV. "We verwachten van Rihito dat hij een belangrijke schakel wordt tussen de verdediging en de aanval", vertelt sportief directeur Andre Pinto. "Ondanks zijn relatief jonge leeftijd heeft Yamamoto al 123 profwedstrijden op de teller. Bovendien is hij ook kapitein van het nationale beloftenelftal. Dat toont zijn maturiteit en leiderschap aan."



"In Europa spelen was altijd al mijn droom", zegt Yamamoto, die eerder ook de kleuren van Tokio Verdy verdedigde. "Ik ben dan ook erg dankbaar voor deze kans bij STVV."



"Eerder was er al een aantal geweldige Japanse internationals aan de slag op Stayen - zoals Tomiyasu of Kamada - dus ik wil hard werken om in hun voetsporen te treden. Met assists en doelpunten wil ik dit seizoen mijn steentje bijdragen, zodat we als ploeg zo hoog mogelijk eindigen in het klassement."

clock 11:03 11 uur 03.

clock 30-06-2023 30-06-2023.

clock 18:52 18 uur 52.

clock 13:03 13 uur 03. 16-jarig toptalent naar Antwerp. Wat eraan zat te komen, is nu ook officieel. Antwerp heeft de komst van George Ilenikhena bekendgemaakt. De 16-jarige aanvaller komt over van Amiens en staat te boek als een groot talent. Hij moet zorgen voor meer opties in de spits van Antwerp. . 16-jarig toptalent naar Antwerp Wat eraan zat te komen, is nu ook officieel. Antwerp heeft de komst van George Ilenikhena bekendgemaakt. De 16-jarige aanvaller komt over van Amiens en staat te boek als een groot talent. Hij moet zorgen voor meer opties in de spits van Antwerp.

clock 13:03 13 uur 03.

clock 12:47 12 uur 47. Dwomoh op huurbasis met aankoopoptie naar RWDM. De tweede versterking voor RWDM in deze transferperiode is een feit. De 19-jarige Pierre Dwomoh komt op huurbasis, met aankoopoptie, over van landskampioen Antwerp. De centrale middenvelder werd vorig jaar ook al twee keer uitgeleend. In de heenronde speelde hij bij Braga, in de terugronde bij Oostende. Hij brak nooit echt door, maar mikt nu op een nieuwe kans. "Ik ben heel blij om hier te zijn", klinkt het bij Dwomoh. "RWDM is een vriendelijke familieclub met veel traditie. Ik kan niet wachten om de vele supporters te ontmoeten!" Gauthier Ganaye, kersvers RWDM-CEO die Dwomoh nog kent van zijn periode in Oostende, is ook opgetogen met de transfer. "Ik denk dat niemand twijfelt aan het enorme potentieel van Pierre. Ik had het geluk om een paar maanden met hem samen te werken in Oostende en ik kon zien hoe toegewijd hij was tijdens de week. Hij beseft nu dat hij zijn talent moet combineren met heel hard werken om zijn volledige potentieel te bereiken." . Dwomoh op huurbasis met aankoopoptie naar RWDM De tweede versterking voor RWDM in deze transferperiode is een feit. De 19-jarige Pierre Dwomoh komt op huurbasis, met aankoopoptie, over van landskampioen Antwerp. De centrale middenvelder werd vorig jaar ook al twee keer uitgeleend. In de heenronde speelde hij bij Braga, in de terugronde bij Oostende. Hij brak nooit echt door, maar mikt nu op een nieuwe kans. "Ik ben heel blij om hier te zijn", klinkt het bij Dwomoh. "RWDM is een vriendelijke familieclub met veel traditie. Ik kan niet wachten om de vele supporters te ontmoeten!" Gauthier Ganaye, kersvers RWDM-CEO die Dwomoh nog kent van zijn periode in Oostende, is ook opgetogen met de transfer. "Ik denk dat niemand twijfelt aan het enorme potentieel van Pierre. Ik had het geluk om een paar maanden met hem samen te werken in Oostende en ik kon zien hoe toegewijd hij was tijdens de week. Hij beseft nu dat hij zijn talent moet combineren met heel hard werken om zijn volledige potentieel te bereiken."



clock 12:47 12 uur 47.

clock 29-06-2023 29-06-2023.

clock 19:51 19 uur 51. Malick Fofana verlengt bij AA Gent tot 2026. Malick Fofana heeft zijn contract bij AA Gent verlengd tot 2026, zo heeft de club woensdag bekendgemaakt. De 18-jarige speler, die in 2014 op de jeugdacademie van de Buffalo's arriveerde, maakte het voorbije seizoen deel uit van de Gentse profkern. "Ik was negen jaar oud toen ik naar Gent kwam en ik mocht debuteren in mijn eerste wedstrijd toen ik zeventien was. Ik kan alleen maar tevreden zijn met mijn parcours hier. Ik wil iedereen bedanken die me geholpen heeft en bevestigen dat ik er alles aan zal doen om me de komende seizoenen te blijven ontwikkelen," verklaarde hij. . Malick Fofana verlengt bij AA Gent tot 2026 Malick Fofana heeft zijn contract bij AA Gent verlengd tot 2026, zo heeft de club woensdag bekendgemaakt. De 18-jarige speler, die in 2014 op de jeugdacademie van de Buffalo's arriveerde, maakte het voorbije seizoen deel uit van de Gentse profkern. "Ik was negen jaar oud toen ik naar Gent kwam en ik mocht debuteren in mijn eerste wedstrijd toen ik zeventien was. Ik kan alleen maar tevreden zijn met mijn parcours hier. Ik wil iedereen bedanken die me geholpen heeft en bevestigen dat ik er alles aan zal doen om me de komende seizoenen te blijven ontwikkelen," verklaarde hij.



clock 17:46 17 uur 46. OHL huurt Alexandro Calut met aankoopoptie. OH Leuven huurt Alexandro Calut voor een jaar met aankoopoptie van Standard. De 20-jarige verdediger is de tweede aanwinst voor de Leuvenaars. Afgelopen seizoen kwam hij 13 keer in actie bij SL16 FC, het belofteteam van Standard. "Alexandro heeft een interessant profiel. Hij is jong, Belgisch, ambitieus en linksvoetig. Hij heeft nog veel progressiemarge en zal de concurrentie op de linkerflank vergroten", zegt OHL-trainer Marc Brys over de transfer. . OHL huurt Alexandro Calut met aankoopoptie OH Leuven huurt Alexandro Calut voor een jaar met aankoopoptie van Standard. De 20-jarige verdediger is de tweede aanwinst voor de Leuvenaars. Afgelopen seizoen kwam hij 13 keer in actie bij SL16 FC, het belofteteam van Standard. "Alexandro heeft een interessant profiel. Hij is jong, Belgisch, ambitieus en linksvoetig. Hij heeft nog veel progressiemarge en zal de concurrentie op de linkerflank vergroten", zegt OHL-trainer Marc Brys over de transfer.



clock 17:43 17 uur 43.

clock 15:34 15 uur 34. Rafik Belghali van Lommel is 2e aanwinst van KVM. KV Mechelen heeft zijn tweede zomeraanwinst beet. Malinwa versterkt zich met verdediger Rafik Belghali. De Belgische Algerijn komt over van Lommel en ondertekende in het AFAS Stadion een contract tot medio 2026. De 21-jarige Belghali kreeg zijn opleiding bij STVV, PSV, Lierse en Zulte Waregem alvorens in de zomer van 2019 in Lommel te belanden. In 2021 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van de Noord-Limburgers. Het voorbije seizoen kwam hij in de Challenger Pro League tot zes goals en drie assists in zeventien wedstrijden voor Lommel. "Na maanden van onderhandelen met Lommel is het eindelijk gelukt", haalde sportief directeur Tim Matthys opgelucht adem. "Rafik stond niet voor niets in het elftal van het jaar in 1B en al lange tijd op onze radar." . Rafik Belghali van Lommel is 2e aanwinst van KVM KV Mechelen heeft zijn tweede zomeraanwinst beet. Malinwa versterkt zich met verdediger Rafik Belghali. De Belgische Algerijn komt over van Lommel en ondertekende in het AFAS Stadion een contract tot medio 2026. De 21-jarige Belghali kreeg zijn opleiding bij STVV, PSV, Lierse en Zulte Waregem alvorens in de zomer van 2019 in Lommel te belanden. In 2021 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van de Noord-Limburgers. Het voorbije seizoen kwam hij in de Challenger Pro League tot zes goals en drie assists in zeventien wedstrijden voor Lommel. "Na maanden van onderhandelen met Lommel is het eindelijk gelukt", haalde sportief directeur Tim Matthys opgelucht adem. "Rafik stond niet voor niets in het elftal van het jaar in 1B en al lange tijd op onze radar."