Transfers JPL: KV Mechelen lokt Konaté weg bij STVV, Cimirot verlaat Standard

clock 15:49 15 uur 49. KV Mechelen lokt Konaté weg bij STVV. KV Mechelen heeft met Mory Konaté een nieuwe verdedigende middenvelder gestrikt. De 29-jarige Guineeër speelde 4 jaar voor STVV en tekent nu tot 2026 bij Mechelen. Hij heeft 8 caps voor de nationale ploeg. “Deze transfer is eigenlijk een huzarenstukje”, vertelt sportief directeur Tim Matthys. “Mory werd ook het hof gemaakt door teams uit landen met veel meer geld, maar hij is overtuigd geraakt door hoe graag wij hem hier wilden hebben”. “Voor iedereen binnen de club was het altijd duidelijk: Mory was onze topprioriteit op de ‘6’. Met zijn ervaring, kwaliteit en recuperatievermogen vult hij perfect in wat wij voor ogen hadden. Ik ben, samen met heel mijn team, enorm blij dat we over hem kunnen beschikken de komende seizoenen.” . KV Mechelen lokt Konaté weg bij STVV KV Mechelen heeft met Mory Konaté een nieuwe verdedigende middenvelder gestrikt. De 29-jarige Guineeër speelde 4 jaar voor STVV en tekent nu tot 2026 bij Mechelen. Hij heeft 8 caps voor de nationale ploeg.

clock 11:03 11 uur 03. Zulte Waregem vindt nieuwe keeper in Nederland. Ennio van der Gouw moet bij Zulte Waregem de concurrentie aangaan met Louis Bostyn onder de lat, na het vertrek van Sammy Bossut. De 22-jarige Nederlander maakt de overstap van tweedeklasser VVV Venlo en tekende voor 4 jaar aan de Gaverbeek. Van der Gouw is de zoon van Raimond van der Gouw, ex-Manchester United-doelman. Vorig seizoen was hij goed voor 37 basisplaatsen en 6 clean sheets. De doelman is de eerste zomertransfer voor Zulte Waregem, dat vorig seizoen degradeerde uit de JPL. De huur van Ruud Vormer werd wel al omgezet in een definitief contract. . Zulte Waregem vindt nieuwe keeper in Nederland Ennio van der Gouw moet bij Zulte Waregem de concurrentie aangaan met Louis Bostyn onder de lat, na het vertrek van Sammy Bossut.



clock 08:58 08 uur 58. Cimirot ruilt na 5,5 jaar Luik voor Saudi-Arabië. Gojko Cimirot is de volgende in de rij die Saudi-Arabië als nieuwe voetbalbestemming kiest. De 30-jarige Bosnische middenvelder zwaaide begin juni Standard met een vrije transfer uit, de 43-voudige international was er 5,5 jaar een steunpilaar. In 201 officiële duels voor de Rouches scoorde hij 2 keer en gaf hij 8 assists. In zijn beginjaren eindigde Cimirot 2e en 3e met Standard, de jaren nadien 5, 6e, 14e en 6e. In 2018 won hij de beker. Cimirot tekende bij Al-Fayha voor 2 jaar. Vorig seizoen eindigde het team 11e (op 16). De club telt, in tegenstelling tot verschillende reeksgenoten, geen grote namen. . Cimirot ruilt na 5,5 jaar Luik voor Saudi-Arabië Gojko Cimirot is de volgende in de rij die Saudi-Arabië als nieuwe voetbalbestemming kiest. De 30-jarige Bosnische middenvelder zwaaide begin juni Standard met een vrije transfer uit, de 43-voudige international was er 5,5 jaar een steunpilaar.



clock 20:06 20 uur 06. Cercle Brugge haalt 20-jarige Ecuadoriaanse middenvelder. Alan Minda, een 20-jarige Ecuadoriaanse middenvelder, heeft een contract van vijf seizoenen getekend bij Cercle Brugge. "Cercle Brugge en de Ecuadoriaanse club Independiente del Valle hebben een akkoord gevonden over de definitieve transfer van Alan Minda", aldus het persbericht, waarin ook vermeld wordt dat de 1m71 grote Minda zowel op links als op rechts uit de voeten kan. Minda is ook actief bij het Ecuadoriaans elftal onder 20 jaar, waar hij al aan 13 caps zit. Op het voorbije WK U20 was hij goed voor drie doelpunten. Met zijn club Independiente won Minda de titel in eigen land, de Copa Sudamericana (de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Europa League) en de Recopa Sudamericana (de Zuid-Amerikaanse supercup). Bij Cercle krijgt hij het nummer 11. De Vereniging opent het seizoen op 30 juli tegen Antwerp. . Cercle Brugge haalt 20-jarige Ecuadoriaanse middenvelder Alan Minda, een 20-jarige Ecuadoriaanse middenvelder, heeft een contract van vijf seizoenen getekend bij Cercle Brugge. "Cercle Brugge en de Ecuadoriaanse club Independiente del Valle hebben een akkoord gevonden over de definitieve transfer van Alan Minda", aldus het persbericht, waarin ook vermeld wordt dat de 1m71 grote Minda zowel op links als op rechts uit de voeten kan. Minda is ook actief bij het Ecuadoriaans elftal onder 20 jaar, waar hij al aan 13 caps zit. Op het voorbije WK U20 was hij goed voor drie doelpunten. Met zijn club Independiente won Minda de titel in eigen land, de Copa Sudamericana (de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Europa League) en de Recopa Sudamericana (de Zuid-Amerikaanse supercup). Bij Cercle krijgt hij het nummer 11. De Vereniging opent het seizoen op 30 juli tegen Antwerp.



clock 19:00 19 uur . Vadis Odjidja kiest voor Kroatisch avontuur. Vadis Odjidja zet zijn carrière verder bij de Kroatische traditieclub Hajduk Split. De 34-jarige Odjidja was een vrije speler, nadat zijn aflopende contract bij AA Gent niet verlengd was. Voor Gent kwam de middenvelder ook al uit voor Olympiakos, Legia Warschau, Rotherham, Norwich, Club Brugge, Hamburg SV en Anderlecht. . Vadis Odjidja kiest voor Kroatisch avontuur Vadis Odjidja zet zijn carrière verder bij de Kroatische traditieclub Hajduk Split. De 34-jarige Odjidja was een vrije speler, nadat zijn aflopende contract bij AA Gent niet verlengd was. Voor Gent kwam de middenvelder ook al uit voor Olympiakos, Legia Warschau, Rotherham, Norwich, Club Brugge, Hamburg SV en Anderlecht.

clock 17:23 17 uur 23. Jupiler Pro League AA Gent koopt Kandouss weg bij Union, dat broer van wereldkampioen strikt als vervanger

clock 12:22 12 uur 22. Eupen huurt Poolse spits Bialek van Wolfsburg. Eupen-coach Florian Kohlfeldt en de Poolse aanvaller Bartosz Bialek worden verenigd in de Oostkantons. Kohlfeldt trainde in het seizoen 2021-2022 Wolfsburg, dat Bialek in de zomer van 2020 wegplukte bij Zaglebie Lubin in Polen. Bij Wolfsburg kon Bialek niet meteen doorbreken: hij droeg in 2 seizoenen 36 keer het Wolfsburg-shirt, goed voor 2 goals. Vorig seizoen was hij op huurbasis bij Vitesse: in Nederland maakte hij 6 goals en verstuurde 2 assists in 26 duels. . Eupen huurt Poolse spits Bialek van Wolfsburg Eupen-coach Florian Kohlfeldt en de Poolse aanvaller Bartosz Bialek worden verenigd in de Oostkantons. Kohlfeldt trainde in het seizoen 2021-2022 Wolfsburg, dat Bialek in de zomer van 2020 wegplukte bij Zaglebie Lubin in Polen.



clock 12:20 12 uur 20. Club verhuurt Lynnt Audoor aan Kortrijk. De 19-jarige Lynnt Audoor gaat een seizoen aan de slag bij Kortrijk. Club Brugge verhuurt de middenvelder, die de voorbije jaren vooral bij Club NXT voetbalde. Vorig seizoen kwam hij ook 9 keer in actie bij het A-team, waaronder tegen Porto in de Champions League. Audoor is een jeugdproduct van blauw-zwart, waar hij sinds zijn 6e vertoefde. Hij is de zoon van Yves Audoor, ex-speler van Club Brugge, Beerschot en Deinze. . Club verhuurt Lynnt Audoor aan Kortrijk De 19-jarige Lynnt Audoor gaat een seizoen aan de slag bij Kortrijk. Club Brugge verhuurt de middenvelder, die de voorbije jaren vooral bij Club NXT voetbalde. Vorig seizoen kwam hij ook 9 keer in actie bij het A-team, waaronder tegen Porto in de Champions League.



clock 23:16 De Japanner Tatsuhiro Sakamoto verlaat degradant KV Oostende en gaat in de Engelse Championship aan de slag bij Coventry City.<br />. 23 uur 16. De Japanner Tatsuhiro Sakamoto verlaat degradant KV Oostende en gaat in de Engelse Championship aan de slag bij Coventry City.<br />

clock 21:10 21 uur 10. Gholizadeh ruilt Charleroi voor Lech Poznan. De Iraniër Ali Gholizadeh stapt van Charleroi over naar het Poolse Lech Poznan. De Zebra's bevestigen de transfer maandagavond op hun website. De 27-jarige Gholizadeh speelde vijf seizoenen voor Charleroi. In 143 wedstrijden kwam de flankaanvaller tot 23 doelpunten en 26 assists. Afgelopen seizoen speelde hij van februari tot juni op huurbasis voor het Turkse Kasimpasa. "Met zijn prestaties, zijn goeie humeur en zijn werkethiek heeft hij een onuitwisbare indruk achtergelaten in de kleedkamer van de Karolo's, net zoals bij het personeel", stelt de club. Gholizadeh speelde al 30 keer voor de Iraanse nationale ploeg (zes goals) en was een basisspeler op het WK in Qatar. . Gholizadeh ruilt Charleroi voor Lech Poznan De Iraniër Ali Gholizadeh stapt van Charleroi over naar het Poolse Lech Poznan. De Zebra's bevestigen de transfer maandagavond op hun website. De 27-jarige Gholizadeh speelde vijf seizoenen voor Charleroi. In 143 wedstrijden kwam de flankaanvaller tot 23 doelpunten en 26 assists. Afgelopen seizoen speelde hij van februari tot juni op huurbasis voor het Turkse Kasimpasa.



clock 15:17 Charleroi verhuurt Martin Wasinski opnieuw aan KV Kortrijk:. 15 uur 17. Charleroi verhuurt Martin Wasinski opnieuw aan KV Kortrijk:

clock 14:59 14 uur 59. KAA Gent ontbindt het contract van Botaka. KAA Gent rekent niet meer op Jordan Botaka. De club maakte in onderling overleg een einde aan het contract met de dertigjarige Congolees. Botaka kan zo transfervrij een nieuwe ploeg zoeken. De rechtsachter maakte in de zomer van 2020 de overstap van STVV, maar kon in de Ghelamco Arena nooit doorbreken. Gent verhuurde hem de laatste jaren aan Charleroi, Fortuna Sittard (Ned) en Hapoel Jeruzalem (Isr). . KAA Gent ontbindt het contract van Botaka KAA Gent rekent niet meer op Jordan Botaka. De club maakte in onderling overleg een einde aan het contract met de dertigjarige Congolees. Botaka kan zo transfervrij een nieuwe ploeg zoeken.



clock 14:58 14 uur 58. Einde verhaal voor Jordan Botaka bij KAA Gent.

