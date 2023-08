Transfers JPL: KV Kortrijk neemt Abdoulaye Sissako over van Zulte Waregem

clock 15:37 15 uur 37. KVK neemt Sissako over van Zulte Waregem. KV Kortrijk heeft Abdoulaye Sissako aangetrokken. De 25-jarige verdedigende middenvelder komt over van Zulte Waregem, dat afgelopen seizoen degradeerde. De Fransman ondertekende een contract tot juni 2027. Dat meldt KVK maandag. Sissako begon zijn carrière bij Auxerre en Châteauroux in de Franse Ligue 2. In de zomer van 2019 haalde Zulte Waregem hem naar België. Hij speelde al 89 wedstrijden in de Belgische hoogste afdeling. . KVK neemt Sissako over van Zulte Waregem KV Kortrijk heeft Abdoulaye Sissako aangetrokken. De 25-jarige verdedigende middenvelder komt over van Zulte Waregem, dat afgelopen seizoen degradeerde. De Fransman ondertekende een contract tot juni 2027. Dat meldt KVK maandag. Sissako begon zijn carrière bij Auxerre en Châteauroux in de Franse Ligue 2. In de zomer van 2019 haalde Zulte Waregem hem naar België. Hij speelde al 89 wedstrijden in de Belgische hoogste afdeling.

clock 13:12 13 uur 12. Antwerp verhuurt jeugdproduct Krasniqi aan Roda JC. De 22-jarige verdediger Laurit Krasniqi gaat een jaar bij de Nederlandse tweedeklasser Roda spelen. Antwerp leent hem uit. Krasniqi stroomde uit de jeugd van Antwerp door naar de hoofdmacht. Hij proefde de voorbije jaren van het hoogste niveau, maar was vorig seizoen vooral actief met de beloften.



Krasniqi stroomde uit de jeugd van Antwerp door naar de hoofdmacht. Hij proefde de voorbije jaren van het hoogste niveau, maar was vorig seizoen vooral actief met de beloften.



clock 11:31 11 uur 31. Gianni Bruno zet loopbaan voort in Turkije. Aanvaller Gianno Bruno (31) verlaat opnieuw KAA Gent. Deze keer niet op uitleenbasis naar Sint-Truiden, wel definitief naar de Turkse tweedeklasser Eyüpspor. Vorig seizoen scoorde Bruno 20 keer voor STVV. In Gent kon hij niet op tegen het duo Orban-Cuypers.



Vorig seizoen scoorde Bruno 20 keer voor STVV. In Gent kon hij niet op tegen het duo Orban-Cuypers.

clock 13:01 13 uur 01. Eupen huurt keeperstalent van Chelsea. Straffe transfer in de Oostkantons. Eupen huurt Gabriel Slonina van Chelsea, een van de grootste keeperstalenten ter wereld. De 19-jarige Amerikaan maakte al vroeg furore bij Chicago Fire in de MLS en debuteerde als jongste doelman ooit bij de nationale ploeg. Slonina, die wel de "nieuwe Thibaut Courtois" genoemd wordt, verhuisde vorig jaar voor 9 miljoen naar Stamford Bridge. Aangezien de Engelse topclub Slonina nog niet meteen voor de Premier League-leeuwen wil gooien, laat het hem eerst ervaring opdoen bij Eupen.

clock 20:47 20 uur 47. Roemeense international voor Kortrijk. KV Kortrijk heeft een nieuwe linksback: Raul Oprut. De 25-jarige Roemeen tekent voor 3 jaar in het Guldensporenstadion. Hij komt over van FC Hermannstadt uit de Roemeense competitie. Oprut maakt sinds kort ook deel uit van de Roemeense nationale ploeg. Hij verzamelde al 3 caps.



Oprut maakt sinds kort ook deel uit van de Roemeense nationale ploeg. Hij verzamelde al 3 caps.

clock 17:16 17 uur 16. Bryan Reynolds definitief naar Westerlo. Westerlo heeft de transfer van Bryan Reynolds geofficialiseerd. De Amerikaanse rechtsachter speelde vorig seizoen al op huurbasis in de Kempen, nu tekende hij een contract tot 2027. Bryan Reynolds stond ooit te boek als een groot talent, AS Roma telde in 2021 meer dan 6 miljoen euro neer. In Rome ontwikkelde de verdediger zich niet voldoende, waardoor hij uitgeleend werd. In januari 2022 kwam Reynolds aan in België, hij speelde eerst een half seizoen voor KV Kortrijk. Vorige zomer volgde dan een nieuwe uitleenbeurt, ditmaal naar Westerlo. Reynolds presteerde sterk in de Kempen en speelde vorig seizoen 34 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 1 doelpunt en 5 assists. Die mooie prestaties worden nu dus beloond met een definitieve transfer.



Bryan Reynolds stond ooit te boek als een groot talent, AS Roma telde in 2021 meer dan 6 miljoen euro neer. In Rome ontwikkelde de verdediger zich niet voldoende, waardoor hij uitgeleend werd.



In januari 2022 kwam Reynolds aan in België, hij speelde eerst een half seizoen voor KV Kortrijk. Vorige zomer volgde dan een nieuwe uitleenbeurt, ditmaal naar Westerlo.



Reynolds presteerde sterk in de Kempen en speelde vorig seizoen 34 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 1 doelpunt en 5 assists. Die mooie prestaties worden nu dus beloond met een definitieve transfer.

clock 16:29 16 uur 29. RWDM huurt middenvelder Florent Da Silva van Lyon. RWDM heeft opnieuw gebruikt gemaakt van het netwerk van de Amerikaanse eigenaar John Textor. De Brusselse club huurt komend seizoen de Fransman Florent Da Silva van Olympique Lyon, ook in de portefeuille van Textor. Da Silva is een veelzijdig talent dat op verschillende posities op het middenveld kan spelen, zo klinkt het op de clubsite. Da Silva werd het tweede deel van afgelopen seizoen ook al uitgeleend, toen aan FC Volendam. Hier was hij goed voor 1 goal en 1 assist in 13 Eredivisie-wedstrijden. De Fransman reageerde zelf kort op de website van de club: "Ik ben verheugd om hier te komen. Mijn persoonlijke doel is om een volledig seizoen op het hoogste niveau in België te spelen, en om het team te helpen om hogerop te komen en zoveel mogelijk wedstrijden te winnen."



De Brusselse club huurt komend seizoen de Fransman Florent Da Silva van Olympique Lyon, ook in de portefeuille van Textor. Da Silva is een veelzijdig talent dat op verschillende posities op het middenveld kan spelen, zo klinkt het op de clubsite.



Da Silva werd het tweede deel van afgelopen seizoen ook al uitgeleend, toen aan FC Volendam. Hier was hij goed voor 1 goal en 1 assist in 13 Eredivisie-wedstrijden.



De Fransman reageerde zelf kort op de website van de club: "Ik ben verheugd om hier te komen. Mijn persoonlijke doel is om een volledig seizoen op het hoogste niveau in België te spelen, en om het team te helpen om hogerop te komen en zoveel mogelijk wedstrijden te winnen."

clock 12:54 12 uur 54. Ervaren IJslander strijkt neer in Eupen. Eupen versterkt zijn selectie met de IJslandse international Victor Palsson. De defensieve middenvelder komt over van het Amerikaanse DC United en ondertekent aan de Kehrweg een contract voor 3 seizoenen. De 32-jarige Palsson speelde sinds de zomer van 2022 in de VS, waar hij teamgenoot was van Christian Benteke. Hij kwam er 28 keer in actie. Daarvoor droeg de IJslander het shirt van Schalke 04, waarmee hij promoveerde vanuit 2e afdeling. De IJslander heeft ook een verleden bij Darmstadt, FC Zürich, Esbjerg, Helsingborgs, NEC, NY Red Bulls en Hibernian. Palsson telt 36 caps voor IJsland en speelde onder meer 2 keer tegen de Rode Duivels in de Nations League van 2020.



De 32-jarige Palsson speelde sinds de zomer van 2022 in de VS, waar hij teamgenoot was van Christian Benteke. Hij kwam er 28 keer in actie.



Daarvoor droeg de IJslander het shirt van Schalke 04, waarmee hij promoveerde vanuit 2e afdeling. De IJslander heeft ook een verleden bij Darmstadt, FC Zürich, Esbjerg, Helsingborgs, NEC, NY Red Bulls en Hibernian.



Palsson telt 36 caps voor IJsland en speelde onder meer 2 keer tegen de Rode Duivels in de Nations League van 2020.

clock 19:22 19 uur 22. Engels "wonderkind" Tudor voor Anderlecht. Anderlecht nam vandaag afscheid van jeugdproducten Noah Sadiki (naar Union) en Lucas Stassin (naar Westerlo), maar met Tudor Mendel-Idowu, kortweg Tudor, kon de club zelf ook elders een talent wegplukken. De 18-jarige Tudor speelde sinds zijn 8e voor Chelsea, waar hij in 2021 ook een eerste profcontract tekende. Maar dat wou de vleugelaanvaller zelf niet verlengen en dus kan hij transfervrij overstappen naar Anderlecht, waar hij een contract voor 3 jaar tekent. "Tudor is niet alleen een talentvolle speler, hij is ook hongerig om zich te bewijzen en heeft een goeie opvoeding genoten", zegt CEO Jesper Fredberg. "Wij kunnen hem een sportief project bieden, zodat hij de volgende stap kan zetten." Tudor stond overigens niet alleen als voetballer bekend als een toptalent. In de tv-show Child Genius, over wonderkinderen, eindigde hij in 2014 als tweede. Hij liep ook (met een beurs) school in Eton, een van de beste en meest elitaire kostscholen in Engeland.



De 18-jarige Tudor speelde sinds zijn 8e voor Chelsea, waar hij in 2021 ook een eerste profcontract tekende. Maar dat wou de vleugelaanvaller zelf niet verlengen en dus kan hij transfervrij overstappen naar Anderlecht, waar hij een contract voor 3 jaar tekent.



"Tudor is niet alleen een talentvolle speler, hij is ook hongerig om zich te bewijzen en heeft een goeie opvoeding genoten", zegt CEO Jesper Fredberg. "Wij kunnen hem een sportief project bieden, zodat hij de volgende stap kan zetten."



Tudor stond overigens niet alleen als voetballer bekend als een toptalent. In de tv-show Child Genius, over wonderkinderen, eindigde hij in 2014 als tweede. Hij liep ook (met een beurs) school in Eton, een van de beste en meest elitaire kostscholen in Engeland.