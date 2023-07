Transfers JPL: Droomdebutant Milan Robberechts ruilt KV Mechelen voor Fortuna Sittard

clock 19:54 19 uur 54. Robberechts ruilt KVM voor Fortuna Sittard. Milan Robberechts zet zijn carrière verder bij Eredivisie-club Fortuna Sittard. Robberechts verlaat KV Mechelen en tekende in Nederlands-Limburg een contract voor twee seizoenen, met optie op nog een extra jaar. Robberechts gaat in Sittard opnieuw samenwerken met Danny Buijs, die vorig jaar T1 was bij KV Mechelen. De huidige hoofdtrainer van Fortuna Sittard liet de buitenspeler tijdens zijn periode in België debuteren in het eerste elftal. In totaal kwam Robberechts tot vier wedstrijden voor het eerste elftal van KV Mechelen, hierin was hij twee maal trefzeker. Beide goals vielen in augustus in de 5-4 spektakelzege tegen Westerlo. Robberechts maakte als invaller de laatste twee doelpunten van Malinwa (herbeleef hieronder). . Robberechts ruilt KVM voor Fortuna Sittard Milan Robberechts zet zijn carrière verder bij Eredivisie-club Fortuna Sittard. Robberechts verlaat KV Mechelen en tekende in Nederlands-Limburg een contract voor twee seizoenen, met optie op nog een extra jaar.



Robberechts gaat in Sittard opnieuw samenwerken met Danny Buijs, die vorig jaar T1 was bij KV Mechelen. De huidige hoofdtrainer van Fortuna Sittard liet de buitenspeler tijdens zijn periode in België debuteren in het eerste elftal.



In totaal kwam Robberechts tot vier wedstrijden voor het eerste elftal van KV Mechelen, hierin was hij twee maal trefzeker. Beide goals vielen in augustus in de 5-4 spektakelzege tegen Westerlo. Robberechts maakte als invaller de laatste twee doelpunten van Malinwa (herbeleef hieronder).

clock 19:54 19 uur 54. Jupiler Pro League 5-4! KV Mechelen dankt debutant Milan Robberechts in knotsgekke partij tegen Westerlo

clock 17:04 17 uur 04. Mitjylland licht aankoopoptie Olsson. Uitgaande transfer nummer twee voor Anderlecht vandaag. Na Bart Verbruggen ziet paars-wit ook Kristoffer Olsson vertrekken. De middenvelder was de voorbije maanden actief voor het Deense Midtjylland, dat nu de aankoopoptie van 2,8 miljoen euro gelicht heeft. Een mooie som voor de overbodige middenvelder.

clock 16:40 16 uur 40. OH Leuven strikt Israëlische international. OH Leuven heeft zich verzekerd van de diensten van Raz Shlomo. De 23-jarige centrale verdediger komt over van het Israëlische Maccabi Netanya en ondertekende aan Den Dreef een overeenkomst voor vier seizoenen. Het wordt het eerste buitenlands avontuur voor de Israëliër, die eerder zijn profdebuut vierde bij Hapoel Tel Aviv. Coach Marc Brys was zeer tevreden met de verdedigende versterking. "Raz Shlomo is een jonge verdediger die al een pak ervaring heeft, ook op internationaal niveau. Hij beschikt over leiderscapaciteiten en geeft ons meer opties centraal in de verdediging", legde hij uit. Shlomo vierde in september vorig jaar zijn eerste cap bij de Israëlische nationale ploeg. Intussen zit hij aan acht caps.

clock 12:19 12 uur 19. Jupiler Pro League Club Brugge haalt Noors toptalent binnen: Hugo Vetlesen tekent tot 2027

clock 15:53 15 uur 53. Opoku keert terug naar OHL. Nathan Opoku blijft nog wat langer in Leuven hangen. De Ghanese spits sloot in januari al - op uitleenbasis van Leicester - aan bij de ploeg van Marc Brys. Hij speelde zeven wedstrijden en scoorde al drie keer. Leicester koos ervoor om de 21-jarige aanvaller nog een jaar langer te verhuren, om hem in de Jupiler Pro League te laten rijpen. "Nathan Opoku stak afgelopen seizoen zijn neus aan het venster", vertelt Brys. "Hij is heel leergierig en werkt hard. Hij maakte sinds zijn transfer een mooie ontwikkeling door en ik ben blij dat wij met hem verder aan het werk kunnen gaan."



“Nathan Opoku stak afgelopen seizoen zijn neus aan het venster", vertelt Brys. "Hij is heel leergierig en werkt hard. Hij maakte sinds zijn transfer een mooie ontwikkeling door en ik ben blij dat wij met hem verder aan het werk kunnen gaan.”

clock 17:59 17 uur 59. KVO versterkt zich op linksachterpositie. Brent Laes versterkt de defensie van KV Oostende. De linksachter was transfervrij na een periode van 2,5 seizoenen bij Lierse Kempenzonen. De 23-jarige linkspoot doorliep de jeugdrangen van OHL en werd ook al opgeroepen voor de nationale jeugdploegen. "Brent is als linksachter positioneel defensief sterk maar heeft ook het loopvermogen om offensief de achterlijn te halen", luidt het op de clubwebsite. "Zijn fysieke testen die hij vandaag aflegde, waren dan ook indrukwekkend. Die fysieke capaciteiten koppelt hij aan inzet en werklust, twee punten die we hoog in het vaandel dragen bij de spelersrecrutering."

"Brent is als linksachter positioneel defensief sterk maar heeft ook het loopvermogen om offensief de achterlijn te halen", luidt het op de clubwebsite. "Zijn fysieke testen die hij vandaag aflegde, waren dan ook indrukwekkend. Die fysieke capaciteiten koppelt hij aan inzet en werklust, twee punten die we hoog in het vaandel dragen bij de spelersrecrutering."

clock 15:13 15 uur 13. Sebaoui trekt naar Nederland. Geen transfernieuws uit eerste, maar wel uit 2e klasse deze keer. Ilias Sebaoui, 2 seizoenen terug nog een revelatie in de Jupiler Pro League, verlaat Beerschot en gaat in Nederland voetballen. De jonge Belg tekent een contract tot 2025 bij Feyenoord, maar wordt komend seizoen eerst een jaartje uitgeleend aan FC Dordrecht.

clock 14:25 14 uur 25. Union haalt Malinese aanvaller voor 2 seizoenen. Union heeft de strijd om de talentvolle Malinese aanvaller Mamadou Traoré gewonnen. De 21-jarige spits komt over van Minija Kretinga in Litouwen en tekent in Brussel voor 2 seizoenen, met een optie voor nog een seizoen. "Traoré is een jeugdproduct van de Mansa Academy in Mali", laat Union weten. "Hij zal tijdens de voorbereidingsperiode deel uitmaken van de A-kern, waarna de club een ontwikkelingsplan met de speler zal opstellen voor de komende seizoenen."

clock 11:03 11 uur 03. STVV huurt jonge Japanse middenvelder. STVV huurt komend seizoen de Japanner Rihito Yamamoto van Gambo Osaka, met optie tot aankoop. De 21-jarige middenvelder staat in zijn thuisland bekend als "een creatieve passeur, die vanuit het middenveld het spel kan dicteren", meldt STVV. "We verwachten van Rihito dat hij een belangrijke schakel wordt tussen de verdediging en de aanval", vertelt sportief directeur Andre Pinto. "Ondanks zijn relatief jonge leeftijd heeft Yamamoto al 123 profwedstrijden op de teller. Bovendien is hij ook kapitein van het nationale beloftenelftal. Dat toont zijn maturiteit en leiderschap aan." "In Europa spelen was altijd al mijn droom", zegt Yamamoto, die eerder ook de kleuren van Tokio Verdy verdedigde. "Ik ben dan ook erg dankbaar voor deze kans bij STVV." "Eerder was er al een aantal geweldige Japanse internationals aan de slag op Stayen - zoals Tomiyasu of Kamada - dus ik wil hard werken om in hun voetsporen te treden. Met assists en doelpunten wil ik dit seizoen mijn steentje bijdragen, zodat we als ploeg zo hoog mogelijk eindigen in het klassement."



"In Europa spelen was altijd al mijn droom", zegt Yamamoto, die eerder ook de kleuren van Tokio Verdy verdedigde. "Ik ben dan ook erg dankbaar voor deze kans bij STVV."



"Eerder was er al een aantal geweldige Japanse internationals aan de slag op Stayen - zoals Tomiyasu of Kamada - dus ik wil hard werken om in hun voetsporen te treden. Met assists en doelpunten wil ik dit seizoen mijn steentje bijdragen, zodat we als ploeg zo hoog mogelijk eindigen in het klassement."

clock 30-06-2023 30-06-2023.

clock 13:03 13 uur 03. 16-jarig toptalent naar Antwerp. Wat eraan zat te komen, is nu ook officieel. Antwerp heeft de komst van George Ilenikhena bekendgemaakt. De 16-jarige aanvaller komt over van Amiens en staat te boek als een groot talent. Hij moet zorgen voor meer opties in de spits van Antwerp.