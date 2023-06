Transfers binnenland: Union anticipeert op eventueel vertrek Boniface met nieuwe aanvaller

clock 11:12 11 uur 12. Union strikt 25-jarige aanvaller Elton Kabangu. Union heeft zijn aanvallende compartiment versterkt met Elton Kabangu (25). De Brusselaars lijken zo al te anticiperen op een eventueel vertrek van Victor Boniface. Kabangu komt transfervrij over en tekent tot 2026. Kabangu trok via de jeugdopleiding van AA Gent naar Nederland. Bij FC Eindhoven speelde hij zijn eerste profmatchen, maar bij Willem II brak hij echt door. Afgelopen seizoen was hij goed voor 13 goals en 6 assists in de Nederlandse tweede klasse. . Union strikt 25-jarige aanvaller Elton Kabangu Union heeft zijn aanvallende compartiment versterkt met Elton Kabangu (25). De Brusselaars lijken zo al te anticiperen op een eventueel vertrek van Victor Boniface. Kabangu komt transfervrij over en tekent tot 2026.



Kabangu trok via de jeugdopleiding van AA Gent naar Nederland. Bij FC Eindhoven speelde hij zijn eerste profmatchen, maar bij Willem II brak hij echt door. Afgelopen seizoen was hij goed voor 13 goals en 6 assists in de Nederlandse tweede klasse.

Standard neemt afscheid van Gojko Cimirot. Standard heeft afscheid genomen van Gojko Cimirot. Het aflopende contract van de 51-voudige Bosnisch international wordt niet verlengd. "Sclessin zal altijd je thuis blijven", klinkt het bij de Rouches op sociale media. Cimirot kwam in januari 2018 over van het Griekse PAOK Saloniki en groeide al snel uit tot een vaste waarde op het middenveld van de Luikenaars. In vijf seizoenen en een half speelde de 30-jarige Bosniër 201 wedstrijden voor de Rouches, waarin hij goed was voor twee doelpunten en acht assists. In zijn eerste jaar won hij met de Beker van België zijn eerste en enige prijs met Standard. Eerder deze week nam Standard ook al afscheid van kapitein Noë Dussenne. De 31-jarige centrale verdediger speelde vier jaar voor de Luikse club.



Cimirot kwam in januari 2018 over van het Griekse PAOK Saloniki en groeide al snel uit tot een vaste waarde op het middenveld van de Luikenaars. In vijf seizoenen en een half speelde de 30-jarige Bosniër 201 wedstrijden voor de Rouches, waarin hij goed was voor twee doelpunten en acht assists. In zijn eerste jaar won hij met de Beker van België zijn eerste en enige prijs met Standard.



Eerder deze week nam Standard ook al afscheid van kapitein Noë Dussenne. De 31-jarige centrale verdediger speelde vier jaar voor de Luikse club.

Beveren shopt bij Club NXT. SK Beveren heeft donderdag de komst van Mathis Servais geofficialiseerd. De aanvaller stapt over van reeksgenoot Club NXT en ondertekende een contract voor 3 seizoenen op de Freethiel, met optie op nog een extra jaar. De 18-jarige Servais was het afgelopen seizoen goed voor 2 doelpunten en 2 assists in 15 competitieduels in de Challenger Pro League. In december 2020 werd hij de jongste debutant in de op één na hoogste Belgische afdeling. "Mathis Servais is een linksbenige speler voor het aanvallend compartiment en komt over van Club NXT waar hij al vlagen van zijn kwaliteiten liet zien", klinkt het bij Beveren. "We rekenen erop dat hij die verder ontwikkelt en dat hij bij ons volledig tot ontplooiing zal komen. Mathis blonk bij Club Brugge uit in zowat elke leeftijdscategorie." "Wanneer een speler met zijn talent niet voor een club in een grotere Europese competitie kiest, maar wel naar ons overstapt, zegt dat veel over de ambitie van ons project.3



De 18-jarige Servais was het afgelopen seizoen goed voor 2 doelpunten en 2 assists in 15 competitieduels in de Challenger Pro League. In december 2020 werd hij de jongste debutant in de op één na hoogste Belgische afdeling.



"Mathis Servais is een linksbenige speler voor het aanvallend compartiment en komt over van Club NXT waar hij al vlagen van zijn kwaliteiten liet zien", klinkt het bij Beveren.



"We rekenen erop dat hij die verder ontwikkelt en dat hij bij ons volledig tot ontplooiing zal komen. Mathis blonk bij Club Brugge uit in zowat elke leeftijdscategorie."



"Wanneer een speler met zijn talent niet voor een club in een grotere Europese competitie kiest, maar wel naar ons overstapt, zegt dat veel over de ambitie van ons project.3

Doelman Senne Lammens naar Antwerp. Landskampioen Antwerp bouwt na de dubbel al aan de ploeg voor komend seizoen. Tussen de palen heeft het een doublure voor Jean Butez gehaald. Senne Lammens komt over van concurrent Club Brugge. Lammens is 20 jaar en kon transfervrij weg bij Club omdat hij er eerder dit jaar voor koos zijn contract bij blauw-zwart niet te verlengen. Hij tekent nu voor 4 jaar bij Antwerp. Bij Club Brugge speelde Lammens dit seizoen niet op het hoogste niveau. Die plek was voor Simon Mignolet. Wel kwam hij een tiental keer in actie voor Club NXT in 1B. Lammens behoort ook tot de selectie van de U21 voor het aankomende EK.

Lammens is 20 jaar en kon transfervrij weg bij Club omdat hij er eerder dit jaar voor koos zijn contract bij blauw-zwart niet te verlengen. Hij tekent nu voor 4 jaar bij Antwerp.

Bij Club Brugge speelde Lammens dit seizoen niet op het hoogste niveau. Die plek was voor Simon Mignolet. Wel kwam hij een tiental keer in actie voor Club NXT in 1B. Lammens behoort ook tot de selectie van de U21 voor het aankomende EK.

Vetokele ruilt Westerlo voor Lommel. Igor Vetokele zakt een reeks en gaat bij Lommel in de Challenger Pro League voetballen. De 31-jarige spits van Westerlo tekende een contract tot 2026 in Limburg. Hij komt transfervrij over. De Angolese Belg, goed voor zes caps voor Angola, speelde sinds de zomer van 2019 voor Westerlo. Daarvoor droeg hij het shirt van onder meer STVV, Charlton, Zulte Waregem, FC Kopenhagen en Cercle Brugge. Dit seizoen moest de spits het stellen met een rol als invaller. In totaal kwam Vetokele 92 keer in actie voor Westerlo, waarin hij 19 keer raak trof. Lommel miste dit seizoen als zevende net de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League. In de Relegation Play-offs behield het zijn positie.



De Angolese Belg, goed voor zes caps voor Angola, speelde sinds de zomer van 2019 voor Westerlo. Daarvoor droeg hij het shirt van onder meer STVV, Charlton, Zulte Waregem, FC Kopenhagen en Cercle Brugge.



Dit seizoen moest de spits het stellen met een rol als invaller. In totaal kwam Vetokele 92 keer in actie voor Westerlo, waarin hij 19 keer raak trof.



Lommel miste dit seizoen als zevende net de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League. In de Relegation Play-offs behield het zijn positie.

Standard neemt afscheid van kapitein. Standard-kapitein Noë Dussenne zoekt na vier jaar andere oorden op. Het contract van de 31-jarige verdediger liep deze zomer af. Over zijn eerste seizoen bij de Rouches mocht Dussenne na een kruisbandblessure aan de rechterknie al vroeg een kruis maken. Pas eind september 2020 vierde de centrale verdediger zijn rentree. Onder voormalig trainer Philippe Montanier werd hij een vaste basispeler in het hart van de Standard-defensie, maar na een dikke maand onder het bewind van Mbaye Leye, verhuisde hij naar de bank. Daar kwam hij zelden af tot het ontslag van Leye begin oktober 2021. Onder Luka Elsner speelde Dussenne opnieuw bijna elke minuut en in maart 2022 werd hij tot kapitein benoemd. Bij Ronny Deila behield hij dezelfde status. In januaristond hij dichtbij een overstap naar het Russische Lokomotiv Moskou, maar die transfer ging uiteindelijk niet door. Dit seizoen leidde de kapitein Standard naar een zesde plaats in de reguliere competitie en een derde plaats in de Europe Play-offs. Hij verlaat Sclessin na 93 wedstrijden, waarin hij acht keer scoorde en vier assists gaf.

Over zijn eerste seizoen bij de Rouches mocht Dussenne na een kruisbandblessure aan de rechterknie al vroeg een kruis maken. Pas eind september 2020 vierde de centrale verdediger zijn rentree.

Onder voormalig trainer Philippe Montanier werd hij een vaste basispeler in het hart van de Standard-defensie, maar na een dikke maand onder het bewind van Mbaye Leye, verhuisde hij naar de bank. Daar kwam hij zelden af tot het ontslag van Leye begin oktober 2021.

Onder Luka Elsner speelde Dussenne opnieuw bijna elke minuut en in maart 2022 werd hij tot kapitein benoemd. Bij Ronny Deila behield hij dezelfde status. In januaristond hij dichtbij een overstap naar het Russische Lokomotiv Moskou, maar die transfer ging uiteindelijk niet door.

Dit seizoen leidde de kapitein Standard naar een zesde plaats in de reguliere competitie en een derde plaats in de Europe Play-offs. Hij verlaat Sclessin na 93 wedstrijden, waarin hij acht keer scoorde en vier assists gaf.



Sven Kums krijgt contract voor een jaar bij Gent. Sven Kums weet waar hij volgend jaar mag voetballen. De 35-jarige middenvelder zijn contract bij KAA Gent liep deze zomer af, maar hij krijgt een nieuw exemplaar voor een jaar voorgeschoteld bij de Oost-Vlamingen. "Onze middenvelder en vice-aanvoerder was afgelopen seizoen een constante factor in het team", klinkt het op de website. "Sven kwam in 53 matchen in actie, goed voor een totaal van bijna 4.500 speelminuten. Hij scoorde daarin 4 keer en gaf ook 10 assists."



"Onze middenvelder en vice-aanvoerder was afgelopen seizoen een constante factor in het team", klinkt het op de website. "Sven kwam in 53 matchen in actie, goed voor een totaal van bijna 4.500 speelminuten. Hij scoorde daarin 4 keer en gaf ook 10 assists."

SK Beveren wuift recordhouder Vukotic na 5 jaar uit. Centrale verdediger Aleksandar Vukotic slaat na 5 seizoenen op de Freethiel een nieuwe weg in, meldt de tweedeklasser uit het Waasland. De 27-jarige Serviër was einde contract in Beveren. "Aleksandar Vukotic heeft besloten om dichter bij huis aan de slag te gaan. De club begrijpt deze beslissing en wenst hem veel succes toe in de toekomst", klinkt het op de website. Beveren haalde hem bij de Bosnische eersteklasser FK Krupa. Al snel groeide de boomlange Serviër (2,02m) in het elftal van toenmalig trainer Yannick Ferrera uit tot een sterkhouder in de defensie. Zo miste hij geen enkele minuut in zijn eerste seizoen in 1A. Twee seizoenen later zakte hij samen met de club naar de Challenger Pro League. Dit seizoen miste Beveren dan weer net de terugkeer naar de Belgische hoogste klasse. In vijf seizoenen kwam Vukotic 138 keer in actie voor Beveren, een record voor de club. De precieze bestemming van de verdediger is nog niet bekend.



"Aleksandar Vukotic heeft besloten om dichter bij huis aan de slag te gaan. De club begrijpt deze beslissing en wenst hem veel succes toe in de toekomst", klinkt het op de website.



Beveren haalde hem bij de Bosnische eersteklasser FK Krupa. Al snel groeide de boomlange Serviër (2,02m) in het elftal van toenmalig trainer Yannick Ferrera uit tot een sterkhouder in de defensie. Zo miste hij geen enkele minuut in zijn eerste seizoen in 1A.



Twee seizoenen later zakte hij samen met de club naar de Challenger Pro League. Dit seizoen miste Beveren dan weer net de terugkeer naar de Belgische hoogste klasse.



In vijf seizoenen kwam Vukotic 138 keer in actie voor Beveren, een record voor de club. De precieze bestemming van de verdediger is nog niet bekend.

Vukotic (l) schreeuwt het uit.

STVV stelt een nieuwe Japanner voor. In Sint-Truiden blijven ze Japanners importeren. De nieuwste aanwinst van STVV heet Ryotaro Ito. De 25-jarige voormalige Japanse jeugdinternational is een aanvallende middenvelder en heeft als bijnaam "de Magiër". Hij komt over van Albirex Niigata.

De 25-jarige voormalige Japanse jeugdinternational is een aanvallende middenvelder en heeft als bijnaam "de Magiër". Hij komt over van Albirex Niigata.



Wellenreuther definitief naar Feyenoord. Feyenoord neemt Timon Wellenreuther definitief over van Anderlecht. De Duitse doelman werd afgelopen seizoen al gehuurd door de Nederlandse kampioen, voor wie hij 9 matchen speelde. Die aankoopoptie in het huurcontract wordt nu gelicht. Wellenreuther tekent in Rotterdam een contract voor 2 seizoenen.

Belofte-international Siquet extra jaar bij Cercle. Hugo Siquet speelt ook volgend seizoen voor Cercle Brugge. De Belgische belofte-international wordt voor één extra seizoen gehuurd van Freiburg, zo maakte de club vrijdag bekend. De 20-jarige rechtsachter werd in januari op huurbasis overgenomen van de Duitse club en was in veertien competitiewedstrijden goed voor twee goals en twee assists. Siquet ziet zijn huurperiode nu verlengd worden en zal dus ook volgend seizoen de kleuren van Cercle Brugge verdedigen. Siquet is een jeugdproduct van Standard en mocht in november 2020 zijn debuut maken in het eerste elftal. In januari 2022 maakte hij de overstap naar Freiburg waar hij zich niet wist door te zetten. Jacky Mathijssen nam Siquet vrijdag op in zijn 23-koppige selectie voor het EK voor beloften in Georgië en Roemenië (21 juni - 8 juli).



De 20-jarige rechtsachter werd in januari op huurbasis overgenomen van de Duitse club en was in veertien competitiewedstrijden goed voor twee goals en twee assists. Siquet ziet zijn huurperiode nu verlengd worden en zal dus ook volgend seizoen de kleuren van Cercle Brugge verdedigen.



Siquet is een jeugdproduct van Standard en mocht in november 2020 zijn debuut maken in het eerste elftal. In januari 2022 maakte hij de overstap naar Freiburg waar hij zich niet wist door te zetten.



Jacky Mathijssen nam Siquet vrijdag op in zijn 23-koppige selectie voor het EK voor beloften in Georgië en Roemenië (21 juni - 8 juli).

