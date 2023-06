Transfers binnenland: Pieter Gerkens ruilt kampioen Antwerp voor KAA Gent

clock 17:18 17 uur 18. Gerkens is 3e Gentse aanwinst. Na 3 jaar op de Bosuil trekt Pieter Gerkens naar KAA Gent. De 28-jarige middenvelder komt transfervrij over en ondertekende een contract tot 2027. "We waren op zoek naar nog een Belg in het team en hebben met Pieter de passende aanvulling gevonden", zegt Samuel Cardenas, hoofd scouting bij KAA Gent. "Het is een voordeel dat onze coach (Hein Vanhaezebrouck) al eerder met Pieter heeft gewerkt (bij Anderlecht) en hem door en door kent. Pieter is op en top prof maar ook een speler die zijn mentaliteit toont op het veld met zijn grinta, hoge loopvolume en verticale loopacties." "Zijn flexibiliteit biedt opties op het middenveld. We zijn dus blij met zijn komst en kijken ernaar uit om hem bij ons te zien presteren." Na de jonge Australiër Keegan Jelacic en de Japanner Tsuyoshi Watanabe is Gerkens de 3e zomertransfer voor KAA Gent. . Gerkens is 3e Gentse aanwinst Na 3 jaar op de Bosuil trekt Pieter Gerkens naar KAA Gent. De 28-jarige middenvelder komt transfervrij over en ondertekende een contract tot 2027.



"We waren op zoek naar nog een Belg in het team en hebben met Pieter de passende aanvulling gevonden", zegt Samuel Cardenas, hoofd scouting bij KAA Gent.



"Het is een voordeel dat onze coach (Hein Vanhaezebrouck) al eerder met Pieter heeft gewerkt (bij Anderlecht) en hem door en door kent. Pieter is op en top prof maar ook een speler die zijn mentaliteit toont op het veld met zijn grinta, hoge loopvolume en verticale loopacties."



"Zijn flexibiliteit biedt opties op het middenveld. We zijn dus blij met zijn komst en kijken ernaar uit om hem bij ons te zien presteren."



Na de jonge Australiër Keegan Jelacic en de Japanner Tsuyoshi Watanabe is Gerkens de 3e zomertransfer voor KAA Gent.

clock 17:14 17 uur 14. Standard lokt Australiër naar Sclessin. Standard heeft de Australiër Aiden O'Neill aangetrokken als versterking voor volgend seizoen. De 24-jarige defensieve middenvelder tekende een contract tot 2027 op Sclessin. "Aiden is een speler die we al een tijdje in het vizier hebben", zegt technisch directeur Fergal Harkin. "Zijn spelintelligentie, zijn technische kwaliteiten met de bal aan de voet en zijn ervaring als Australisch international zullen een troef zijn voor ons middenveld. We kijken ernaar uit om hem te verwelkomen op Sclessin." O'Neill begon zijn carrière bij Burnley. Na enkele uitleenbeurten aan Fleetwood en de Australische teams Central Coast en Brisbane Roar keerde hij in 2020 definitief terug naar Australië. Bij Melbourne City kwam de defensieve middenvelder in totaal 62 keer in actie, waarin hij 4 keer raak trof en 6 assists gaf. Sinds maart dit jaar is O'Neill ook Australisch international.



"Aiden is een speler die we al een tijdje in het vizier hebben", zegt technisch directeur Fergal Harkin. "Zijn spelintelligentie, zijn technische kwaliteiten met de bal aan de voet en zijn ervaring als Australisch international zullen een troef zijn voor ons middenveld. We kijken ernaar uit om hem te verwelkomen op Sclessin."



O'Neill begon zijn carrière bij Burnley. Na enkele uitleenbeurten aan Fleetwood en de Australische teams Central Coast en Brisbane Roar keerde hij in 2020 definitief terug naar Australië.



Bij Melbourne City kwam de defensieve middenvelder in totaal 62 keer in actie, waarin hij 4 keer raak trof en 6 assists gaf. Sinds maart dit jaar is O'Neill ook Australisch international.



clock 17:50 17 uur 50. Tweede aanwinst voor defensie van STVV. Sint-Truiden heeft de komst aangekondigd van Frederic Ananou, een Togolese international die overkomt van het Duitse Hansa Rostock. Hij is de tweede aanwinst in de defensie van STVV. "De grootste sterkte van Ananou is zijn ongelooflijke snelheid. Hij was afgelopen seizoen de snelste speler van de 2de Bundesliga", luidt het op de clubwebsite. "Dankzij zijn werkkracht en fysieke présence is Frederic ook sterk in één-tegen-één duels. Tenslotte is hij polyvalent: als rechtsvoetige kan hij als centrale verdediger en als rechtervleugelverdediger uit de voeten."



“De grootste sterkte van Ananou is zijn ongelooflijke snelheid. Hij was afgelopen seizoen de snelste speler van de 2de Bundesliga”, luidt het op de clubwebsite. “Dankzij zijn werkkracht en fysieke présence is Frederic ook sterk in één-tegen-één duels. Tenslotte is hij polyvalent: als rechtsvoetige kan hij als centrale verdediger en als rechtervleugelverdediger uit de voeten.”

clock 16:11 16 uur 11. STVV strikt Bruno Godeau, einde contract bij AA Gent. Sint-Truiden versterkt zijn defensie volgend seizoen met Bruno Godeau. Het contract van de 31-jarige verdediger liep deze zomer af bij AA Gent. De Brusselaar, een jeugdproduct van RSC Anderlecht, kwam na passages bij Zulte Waregem (2012-2014 en 2015-2016), waarmee hij in zijn eerste seizoen vicekampioen werd, Westerlo (2014-2015) en KV Oostende (2016-2017) in de zomer van 2017 bij Moeskroen terecht. Tijdens de wintermercato van 2020 haalde Gent hem weg uit Moeskroen. Bij Gent, waar hij vorig seizoen de Beker van België won, kwam hij in totaal 78 keer in actie. Dit seizoen moest hij het vooral stellen met enkele invalbeurten.



De Brusselaar, een jeugdproduct van RSC Anderlecht, kwam na passages bij Zulte Waregem (2012-2014 en 2015-2016), waarmee hij in zijn eerste seizoen vicekampioen werd, Westerlo (2014-2015) en KV Oostende (2016-2017) in de zomer van 2017 bij Moeskroen terecht.



Tijdens de wintermercato van 2020 haalde Gent hem weg uit Moeskroen. Bij Gent, waar hij vorig seizoen de Beker van België won, kwam hij in totaal 78 keer in actie. Dit seizoen moest hij het vooral stellen met enkele invalbeurten.

clock 19:18 19 uur 18. Isaac Price van Everton naar Standard. Standard heeft zijn eerste versterking voor het komende seizoen te pakken. Isaac Price debuteerde een jaar geleden voor Everton, maar toch kon de Noord-Ierse middenvelder zich er nooit helemaal doorzetten. Om zijn carrière helemaal te lanceren, kiest de 19-jarige Price dus voor Standard, dat hem kon verleiden met een contract tot 2027.



Om zijn carrière helemaal te lanceren, kiest de 19-jarige Price dus voor Standard, dat hem kon verleiden met een contract tot 2027.

clock 11:12 11 uur 12. Union strikt 25-jarige aanvaller Elton Kabangu. Union heeft zijn aanvallende compartiment versterkt met Elton Kabangu (25). De Brusselaars lijken zo al te anticiperen op een eventueel vertrek van Victor Boniface. Kabangu komt transfervrij over en tekent tot 2026. Kabangu trok via de jeugdopleiding van AA Gent naar Nederland. Bij FC Eindhoven speelde hij zijn eerste profmatchen, maar bij Willem II brak hij echt door. Afgelopen seizoen was hij goed voor 13 goals en 6 assists in de Nederlandse tweede klasse.



Kabangu trok via de jeugdopleiding van AA Gent naar Nederland. Bij FC Eindhoven speelde hij zijn eerste profmatchen, maar bij Willem II brak hij echt door. Afgelopen seizoen was hij goed voor 13 goals en 6 assists in de Nederlandse tweede klasse.

clock 07:01 07 uur 01. Standard neemt afscheid van Gojko Cimirot. Standard heeft afscheid genomen van Gojko Cimirot. Het aflopende contract van de 51-voudige Bosnisch international wordt niet verlengd. "Sclessin zal altijd je thuis blijven", klinkt het bij de Rouches op sociale media. Cimirot kwam in januari 2018 over van het Griekse PAOK Saloniki en groeide al snel uit tot een vaste waarde op het middenveld van de Luikenaars. In vijf seizoenen en een half speelde de 30-jarige Bosniër 201 wedstrijden voor de Rouches, waarin hij goed was voor twee doelpunten en acht assists. In zijn eerste jaar won hij met de Beker van België zijn eerste en enige prijs met Standard. Eerder deze week nam Standard ook al afscheid van kapitein Noë Dussenne. De 31-jarige centrale verdediger speelde vier jaar voor de Luikse club.



Cimirot kwam in januari 2018 over van het Griekse PAOK Saloniki en groeide al snel uit tot een vaste waarde op het middenveld van de Luikenaars. In vijf seizoenen en een half speelde de 30-jarige Bosniër 201 wedstrijden voor de Rouches, waarin hij goed was voor twee doelpunten en acht assists. In zijn eerste jaar won hij met de Beker van België zijn eerste en enige prijs met Standard.



Eerder deze week nam Standard ook al afscheid van kapitein Noë Dussenne. De 31-jarige centrale verdediger speelde vier jaar voor de Luikse club.

clock 17:59 17 uur 59. Beveren shopt bij Club NXT. SK Beveren heeft donderdag de komst van Mathis Servais geofficialiseerd. De aanvaller stapt over van reeksgenoot Club NXT en ondertekende een contract voor 3 seizoenen op de Freethiel, met optie op nog een extra jaar. De 18-jarige Servais was het afgelopen seizoen goed voor 2 doelpunten en 2 assists in 15 competitieduels in de Challenger Pro League. In december 2020 werd hij de jongste debutant in de op één na hoogste Belgische afdeling. "Mathis Servais is een linksbenige speler voor het aanvallend compartiment en komt over van Club NXT waar hij al vlagen van zijn kwaliteiten liet zien", klinkt het bij Beveren. "We rekenen erop dat hij die verder ontwikkelt en dat hij bij ons volledig tot ontplooiing zal komen. Mathis blonk bij Club Brugge uit in zowat elke leeftijdscategorie." "Wanneer een speler met zijn talent niet voor een club in een grotere Europese competitie kiest, maar wel naar ons overstapt, zegt dat veel over de ambitie van ons project.3



De 18-jarige Servais was het afgelopen seizoen goed voor 2 doelpunten en 2 assists in 15 competitieduels in de Challenger Pro League. In december 2020 werd hij de jongste debutant in de op één na hoogste Belgische afdeling.



"Mathis Servais is een linksbenige speler voor het aanvallend compartiment en komt over van Club NXT waar hij al vlagen van zijn kwaliteiten liet zien", klinkt het bij Beveren.



"We rekenen erop dat hij die verder ontwikkelt en dat hij bij ons volledig tot ontplooiing zal komen. Mathis blonk bij Club Brugge uit in zowat elke leeftijdscategorie."



"Wanneer een speler met zijn talent niet voor een club in een grotere Europese competitie kiest, maar wel naar ons overstapt, zegt dat veel over de ambitie van ons project.3

clock 17:42 17 uur 42. Doelman Senne Lammens naar Antwerp. Landskampioen Antwerp bouwt na de dubbel al aan de ploeg voor komend seizoen. Tussen de palen heeft het een doublure voor Jean Butez gehaald. Senne Lammens komt over van concurrent Club Brugge. Lammens is 20 jaar en kon transfervrij weg bij Club omdat hij er eerder dit jaar voor koos zijn contract bij blauw-zwart niet te verlengen. Hij tekent nu voor 4 jaar bij Antwerp. Bij Club Brugge speelde Lammens dit seizoen niet op het hoogste niveau. Die plek was voor Simon Mignolet. Wel kwam hij een tiental keer in actie voor Club NXT in 1B. Lammens behoort ook tot de selectie van de U21 voor het aankomende EK.

Lammens is 20 jaar en kon transfervrij weg bij Club omdat hij er eerder dit jaar voor koos zijn contract bij blauw-zwart niet te verlengen. Hij tekent nu voor 4 jaar bij Antwerp.

Bij Club Brugge speelde Lammens dit seizoen niet op het hoogste niveau. Die plek was voor Simon Mignolet. Wel kwam hij een tiental keer in actie voor Club NXT in 1B. Lammens behoort ook tot de selectie van de U21 voor het aankomende EK.

clock 13:53 13 uur 53. Vetokele ruilt Westerlo voor Lommel. Igor Vetokele zakt een reeks en gaat bij Lommel in de Challenger Pro League voetballen. De 31-jarige spits van Westerlo tekende een contract tot 2026 in Limburg. Hij komt transfervrij over. De Angolese Belg, goed voor zes caps voor Angola, speelde sinds de zomer van 2019 voor Westerlo. Daarvoor droeg hij het shirt van onder meer STVV, Charlton, Zulte Waregem, FC Kopenhagen en Cercle Brugge. Dit seizoen moest de spits het stellen met een rol als invaller. In totaal kwam Vetokele 92 keer in actie voor Westerlo, waarin hij 19 keer raak trof. Lommel miste dit seizoen als zevende net de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League. In de Relegation Play-offs behield het zijn positie.



De Angolese Belg, goed voor zes caps voor Angola, speelde sinds de zomer van 2019 voor Westerlo. Daarvoor droeg hij het shirt van onder meer STVV, Charlton, Zulte Waregem, FC Kopenhagen en Cercle Brugge.



Dit seizoen moest de spits het stellen met een rol als invaller. In totaal kwam Vetokele 92 keer in actie voor Westerlo, waarin hij 19 keer raak trof.



Lommel miste dit seizoen als zevende net de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League. In de Relegation Play-offs behield het zijn positie.

clock 19:13 19 uur 13. Standard neemt afscheid van kapitein. Standard-kapitein Noë Dussenne zoekt na vier jaar andere oorden op. Het contract van de 31-jarige verdediger liep deze zomer af. Over zijn eerste seizoen bij de Rouches mocht Dussenne na een kruisbandblessure aan de rechterknie al vroeg een kruis maken. Pas eind september 2020 vierde de centrale verdediger zijn rentree. Onder voormalig trainer Philippe Montanier werd hij een vaste basispeler in het hart van de Standard-defensie, maar na een dikke maand onder het bewind van Mbaye Leye, verhuisde hij naar de bank. Daar kwam hij zelden af tot het ontslag van Leye begin oktober 2021. Onder Luka Elsner speelde Dussenne opnieuw bijna elke minuut en in maart 2022 werd hij tot kapitein benoemd. Bij Ronny Deila behield hij dezelfde status. In januaristond hij dichtbij een overstap naar het Russische Lokomotiv Moskou, maar die transfer ging uiteindelijk niet door. Dit seizoen leidde de kapitein Standard naar een zesde plaats in de reguliere competitie en een derde plaats in de Europe Play-offs. Hij verlaat Sclessin na 93 wedstrijden, waarin hij acht keer scoorde en vier assists gaf.

Over zijn eerste seizoen bij de Rouches mocht Dussenne na een kruisbandblessure aan de rechterknie al vroeg een kruis maken. Pas eind september 2020 vierde de centrale verdediger zijn rentree.

Onder voormalig trainer Philippe Montanier werd hij een vaste basispeler in het hart van de Standard-defensie, maar na een dikke maand onder het bewind van Mbaye Leye, verhuisde hij naar de bank. Daar kwam hij zelden af tot het ontslag van Leye begin oktober 2021.

Onder Luka Elsner speelde Dussenne opnieuw bijna elke minuut en in maart 2022 werd hij tot kapitein benoemd. Bij Ronny Deila behield hij dezelfde status. In januaristond hij dichtbij een overstap naar het Russische Lokomotiv Moskou, maar die transfer ging uiteindelijk niet door.

Dit seizoen leidde de kapitein Standard naar een zesde plaats in de reguliere competitie en een derde plaats in de Europe Play-offs. Hij verlaat Sclessin na 93 wedstrijden, waarin hij acht keer scoorde en vier assists gaf.