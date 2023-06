Transfers binnenland: nog een Japanse international voor STVV

clock 12:18 12 uur 18. Eupen trekt Duitse middenvelder aan van Union Berlijn. Kevin Möhwald (29) mag zich Eupen-speler noemen. De polyvalente middenvelder komt over van Union Berlijn. Hij ondertekende een contract tot 30 juni 2026. Möhwald, eerder aan de slag bij Rot-Weiss Erfurt, 1. FC Nürnberg en Werder Bremen, speelde sinds 2021 slechts 21 wedstrijden voor Union Berlijn. Afgelopen seizoen kwam hij niet in actie. Union Berlijn werd daarin 4e. Union Berlijn ging er in de 1/8e finale van de Europa League uit tegen Union Sint-Gillis. "We zijn erg blij om een geroutineerde Bundesliga-speler te verwelkomen als onze eerste nieuwe aanwinst", verklaart algemeen directeur Christoph Henkel. "Kevin Möhwald brengt de ervaring van 155 wedstrijden in de 1e en 2e Bundesliga met zich mee." . Eupen trekt Duitse middenvelder aan van Union Berlijn Kevin Möhwald (29) mag zich Eupen-speler noemen. De polyvalente middenvelder komt over van Union Berlijn. Hij ondertekende een contract tot 30 juni 2026.



Möhwald, eerder aan de slag bij Rot-Weiss Erfurt, 1. FC Nürnberg en Werder Bremen, speelde sinds 2021 slechts 21 wedstrijden voor Union Berlijn. Afgelopen seizoen kwam hij niet in actie. Union Berlijn werd daarin 4e. Union Berlijn ging er in de 1/8e finale van de Europa League uit tegen Union Sint-Gillis.



"We zijn erg blij om een geroutineerde Bundesliga-speler te verwelkomen als onze eerste nieuwe aanwinst", verklaart algemeen directeur Christoph Henkel. "Kevin Möhwald brengt de ervaring van 155 wedstrijden in de 1e en 2e Bundesliga met zich mee."

clock 11:54 11 uur 54. Weer Japanner voor STVV. STVV huurt komend seizoen de Japanse international Ryoya Ogawa (26) van FC Tokio, met optie tot aankoop. De aanvallend ingestelde linksachter speelde sinds 2015 176 wedstrijden voor FC Tokio, waarin hij tot 6 doelpunten en 14 assists kwam. Ogawa, die 5 keer uitkwam voor Japan, speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor het Portugese Vitoria Guimaraes. Daar kwam hij in 11 matchen in actie. "Ogawa heeft een sterke fysiek en is met zijn snelheid in staat om de lijn af te dweilen", vertelt sportief manager Andre Pinto. Met zijn 1,83m is hij naar Aziatische normen ook behoorlijk groot. Ogawa geniet een goede reputatie in de J-League, waar hij onder meer al tegen STVV-coach Thorsten Fink (toen bij Vissel Kobe) speelde. . Weer Japanner voor STVV STVV huurt komend seizoen de Japanse international Ryoya Ogawa (26) van FC Tokio, met optie tot aankoop.



De aanvallend ingestelde linksachter speelde sinds 2015 176 wedstrijden voor FC Tokio, waarin hij tot 6 doelpunten en 14 assists kwam. Ogawa, die 5 keer uitkwam voor Japan, speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor het Portugese Vitoria Guimaraes. Daar kwam hij in 11 matchen in actie.



"Ogawa heeft een sterke fysiek en is met zijn snelheid in staat om de lijn af te dweilen", vertelt sportief manager Andre Pinto. Met zijn 1,83m is hij naar Aziatische normen ook behoorlijk groot.



Ogawa geniet een goede reputatie in de J-League, waar hij onder meer al tegen STVV-coach Thorsten Fink (toen bij Vissel Kobe) speelde.

clock 11:54 11 uur 54.

clock 26-06-2023 26-06-2023.

clock 10:09 10 uur 09. Fadera verruilt Zulte Waregem voor Genk. Genk versterkt zijn voorhoede met de komst van Alieu Fadera. De 21-jarige Gambiaanse international verlaat degradant Zulte Waregem en tekent voor 4 seizoenen bij de vicekampioen. "Alieu is een veelbelovende speler die perfect past in onze filosofie. We zijn ervan overtuigd dat hij bij KRC Genk de volgende stappen kan zetten in zijn professionele voetbalcarrière", klinkt het opgetogen bij Head of Football Dimitri de Condé. Het afgelopen seizoen was hij in 33 wedstrijden goed voor 7 doelpunten en 7 assists. . Fadera verruilt Zulte Waregem voor Genk Genk versterkt zijn voorhoede met de komst van Alieu Fadera. De 21-jarige Gambiaanse international verlaat degradant Zulte Waregem en tekent voor 4 seizoenen bij de vicekampioen. "Alieu is een veelbelovende speler die perfect past in onze filosofie. We zijn ervan overtuigd dat hij bij KRC Genk de volgende stappen kan zetten in zijn professionele voetbalcarrière", klinkt het opgetogen bij Head of Football Dimitri de Condé.



Het afgelopen seizoen was hij in 33 wedstrijden goed voor 7 doelpunten en 7 assists.

clock 10:07 10 uur 07.

clock 25-06-2023 25-06-2023.

clock 20:52 20 uur 52. Na Antwerp volgt nu Birmingham voor Koji Miyoshi. Koji Miyoshi mag zich vanaf 1 juli een speler noemen van Birmingham City. De Engelse tweedeklasser stelde de vinnige Japanner donderdagavond voor. Miyoshi zette zijn handtekening onder een tweejarig contract. Hij vertrekt transfervrij bij Antwerp. De Japanse international landde in augustus 2019 in Deurne-Noord. Afgelopen seizoen kwam hij omwille van blessureleed slecht tot tien optredens in competitieverband bij de Great Old. Hij wuift stamnummer 1 uit met de landstitel en de beker. "Birmingham wou me echt. Ik voelde dat ik zelf hierheen wou komen. Toen ik met de hoofdcoach sprak, werd duidelijk dat ze een heel goede visie hebben", sprak Miyoshi zich uit over zijn transfer. Birmingham eindigde afgelopen jaargang als 17e op 24 teams in de Engelse tweede klasse. . Na Antwerp volgt nu Birmingham voor Koji Miyoshi Koji Miyoshi mag zich vanaf 1 juli een speler noemen van Birmingham City. De Engelse tweedeklasser stelde de vinnige Japanner donderdagavond voor. Miyoshi zette zijn handtekening onder een tweejarig contract. Hij vertrekt transfervrij bij Antwerp. De Japanse international landde in augustus 2019 in Deurne-Noord. Afgelopen seizoen kwam hij omwille van blessureleed slecht tot tien optredens in competitieverband bij de Great Old. Hij wuift stamnummer 1 uit met de landstitel en de beker. "Birmingham wou me echt. Ik voelde dat ik zelf hierheen wou komen. Toen ik met de hoofdcoach sprak, werd duidelijk dat ze een heel goede visie hebben", sprak Miyoshi zich uit over zijn transfer. Birmingham eindigde afgelopen jaargang als 17e op 24 teams in de Engelse tweede klasse.



clock 18:20 18 uur 20. Charles Vanhoutte verlaat Cercle Brugge voor Union. Na 10 jaar bij Cercle Brugge zoekt Charles Vanhoutte (24) andere oorden op. Het jeugdproduct verkast naar Union. De middenvelder tekende er tot 2027. Vanhoutte speelde afgelopen seizoen 33 matchen voor Cercle. Hij is de 4e aanwinst voor Union na Henok Teklab, Fedde Leysen en Elton Kabangu. "Na al die jaren dat ik hier heb gespeeld is het zeker en vast geen gemakkelijke keuze om Cercle te verlaten. De opportuniteit is er nu om te spelen voor Union, voor mij een nieuwe uitdaging en ik ben super enthousiast om deze challenge aan te gaan en om me te bewijzen", zegt Vanhoutte op de kanalen van Cercle. . Charles Vanhoutte verlaat Cercle Brugge voor Union Na 10 jaar bij Cercle Brugge zoekt Charles Vanhoutte (24) andere oorden op. Het jeugdproduct verkast naar Union. De middenvelder tekende er tot 2027. Vanhoutte speelde afgelopen seizoen 33 matchen voor Cercle. Hij is de 4e aanwinst voor Union na Henok Teklab, Fedde Leysen en Elton Kabangu. "Na al die jaren dat ik hier heb gespeeld is het zeker en vast geen gemakkelijke keuze om Cercle te verlaten. De opportuniteit is er nu om te spelen voor Union, voor mij een nieuwe uitdaging en ik ben super enthousiast om deze challenge aan te gaan en om me te bewijzen", zegt Vanhoutte op de kanalen van Cercle.

clock 22-06-2023 22-06-2023.

clock 11:43 OHL ziet de Portugese middenvelder Joao Gamboa naar Polen verhuizen. Gamboa kwam in 2022 terecht in Leuven, waar hij in totaal maar 90 speelminuten verzamelde. 11 uur 43. OHL ziet de Portugese middenvelder Joao Gamboa naar Polen verhuizen. Gamboa kwam in 2022 terecht in Leuven, waar hij in totaal maar 90 speelminuten verzamelde.

clock 21-06-2023 21-06-2023.

clock 20:23 Charleroi vist Antoine Bernier op bij het gedegradeerde Seraing. De 25-jarige vleugelspeler was afgelopen seizoen in de competitie goed voor 3 goals en 5 assists. 20 uur 23. Charleroi vist Antoine Bernier op bij het gedegradeerde Seraing. De 25-jarige vleugelspeler was afgelopen seizoen in de competitie goed voor 3 goals en 5 assists.

clock 15:04 15 uur 04. 18-jarige Banzuzi naar OH Leuven. OH Leuven heeft de strijd gewonnen om Ezechiel Banzuzi, een 18-jarige Nederlandse middenvelder die ook in de belangstelling stond van Anderlecht, Genoa en Utrecht. Banzuzi komt over van NAC, waarvoor hij op zijn 16e debuteerde. Afgelopen seizoen kwam hij aan 35 competitiematchen. Banzuzi is een goedscorende middenvelder, zoals ook blijkt uit zijn statistieken bij de U18 van Nederland: in 5 matchen scoorde hij 7 keer. "We zien Banzuzi als een toekomstige sterkhouder", zegt OHL-coach Marc Brys. "We zijn blij dat we hem konden overtuigen voor ons te tekenen." . 18-jarige Banzuzi naar OH Leuven OH Leuven heeft de strijd gewonnen om Ezechiel Banzuzi, een 18-jarige Nederlandse middenvelder die ook in de belangstelling stond van Anderlecht, Genoa en Utrecht.



Banzuzi komt over van NAC, waarvoor hij op zijn 16e debuteerde. Afgelopen seizoen kwam hij aan 35 competitiematchen.



Banzuzi is een goedscorende middenvelder, zoals ook blijkt uit zijn statistieken bij de U18 van Nederland: in 5 matchen scoorde hij 7 keer.



"We zien Banzuzi als een toekomstige sterkhouder", zegt OHL-coach Marc Brys. "We zijn blij dat we hem konden overtuigen voor ons te tekenen."

clock 15:03 15 uur 03.

clock 10:39 10 uur 39. STVV-spits Hayashi op huurbasis naar Nürnberg. De voorhoede van STVV moet komend seizoen zonder Daichi Hayashi doelpunten maken. De Japanse spits wordt een jaartje uitgeleend aan de Duitse tweedeklasser FC Nürnberg. In 60 matchen was Hayashi de voorbije 2 seizoenen goed voor 15 goals en 5 assist. "Daichi is een energieke aanvaller, wiens werklust op Stayen gewaardeerd werd. We danken hem voor zijn inzet voor onze club." "De komende weken gaan we de transfermarkt op om onze aanval te versterken voor volgend seizoen", stelt sportief directeur Andre Pinto de STVV-fans gerust. STVV moet volgend seizoen een heel nieuw team bouwen. Naast Hayashi trokken ook verdedigers Robert Bauer, Toni Leistner, Jorge Teixeira en Wolke Janssens, middenvelders Mory Konaté, Frank Boya en Rocco Reitz en aanvallers Gianni Bruno, Shinji Okazaki en Taichi Hara de deur van Stayen achter zich dicht. . STVV-spits Hayashi op huurbasis naar Nürnberg De voorhoede van STVV moet komend seizoen zonder Daichi Hayashi doelpunten maken. De Japanse spits wordt een jaartje uitgeleend aan de Duitse tweedeklasser FC Nürnberg.



In 60 matchen was Hayashi de voorbije 2 seizoenen goed voor 15 goals en 5 assist. "Daichi is een energieke aanvaller, wiens werklust op Stayen gewaardeerd werd. We danken hem voor zijn inzet voor onze club."



"De komende weken gaan we de transfermarkt op om onze aanval te versterken voor volgend seizoen", stelt sportief directeur Andre Pinto de STVV-fans gerust.



STVV moet volgend seizoen een heel nieuw team bouwen. Naast Hayashi trokken ook verdedigers Robert Bauer, Toni Leistner, Jorge Teixeira en Wolke Janssens, middenvelders Mory Konaté, Frank Boya en Rocco Reitz en aanvallers Gianni Bruno, Shinji Okazaki en Taichi Hara de deur van Stayen achter zich dicht.

clock 10:39 10 uur 39.

clock 20-06-2023 20-06-2023.

clock 15:13 15 uur 13. Lommel strikt Togolees international van Feyenoord. Lommel heeft bij onze noorderburen gewinkeld: de tweedeklasser haalde de 19-jarige Togolees Karim Dermane van kampioen Feyenoord. De middenvelder, die al 3 keer voor Togo uitkwam, had in Rotterdam nog een contract tot 2026. In Lommel tekende hij tot 2028. Dermane kwam in januari 2022 bij Feyenoord terecht, waar hij vooral beloftematchen speelde. Het voorbije seizoen haalde hij het A-team niet. . Lommel strikt Togolees international van Feyenoord Lommel heeft bij onze noorderburen gewinkeld: de tweedeklasser haalde de 19-jarige Togolees Karim Dermane van kampioen Feyenoord. De middenvelder, die al 3 keer voor Togo uitkwam, had in Rotterdam nog een contract tot 2026. In Lommel tekende hij tot 2028.



Dermane kwam in januari 2022 bij Feyenoord terecht, waar hij vooral beloftematchen speelde. Het voorbije seizoen haalde hij het A-team niet.

clock 15:12 15 uur 12.

clock 13:50 13 uur 50. Cercle strikes again. Cercle Brugge plukt doelman Maxime Delanghe weg bij tweedeklasser Lierse-Kempenzonen. De belofte-international ondertekende een contract voor twee seizoenen met optie op een derde, zo maakte de club donderdag bekend. Maxime Delanghe kende zijn jeugdopleiding bij RSC Anderlecht en PSV. In augustus 2022 maakte hij de overstap naar Lierse-Kempenzonen in de Challenger Pro League. Hij kwam vorig seizoen achttien wedstrijden in actie voor de Pallieters. "Ik ben superblij dat Cercle zoveel vertrouwen in mij heeft. Al sinds het eerste gesprek voel ik me verbonden met deze vereniging", aldus de 22-jarige doelman in een eerste reactie. . Cercle strikes again Cercle Brugge plukt doelman Maxime Delanghe weg bij tweedeklasser Lierse-Kempenzonen. De belofte-international ondertekende een contract voor twee seizoenen met optie op een derde, zo maakte de club donderdag bekend. Maxime Delanghe kende zijn jeugdopleiding bij RSC Anderlecht en PSV. In augustus 2022 maakte hij de overstap naar Lierse-Kempenzonen in de Challenger Pro League. Hij kwam vorig seizoen achttien wedstrijden in actie voor de Pallieters. "Ik ben superblij dat Cercle zoveel vertrouwen in mij heeft. Al sinds het eerste gesprek voel ik me verbonden met deze vereniging", aldus de 22-jarige doelman in een eerste reactie.

clock 15-06-2023 15-06-2023.

clock 14:39 14 uur 39. Cercle pikt Nils De Wilde op bij RSCA Futures. Cercle Brugge neemt Nils De Wilde transfervrij over van RSCA Futures. Hij ondertekende een contract voor drie seizoenen met optie op een vierde. De Wilde is een 20-jarige centrale middenvelder die sinds 2015 bij de jeugd van Anderlecht voetbalde. Daarvoor was hij actief bij Sporting Lokeren. Vorig seizoen kwam De Wilde uit voor RSCA Futures in de Challenger Pro League. Hij speelde in totaal 27 wedstrijden waarin hij goed was voor één doelpunt en twee assists. . Cercle pikt Nils De Wilde op bij RSCA Futures Cercle Brugge neemt Nils De Wilde transfervrij over van RSCA Futures. Hij ondertekende een contract voor drie seizoenen met optie op een vierde.

De Wilde is een 20-jarige centrale middenvelder die sinds 2015 bij de jeugd van Anderlecht voetbalde. Daarvoor was hij actief bij Sporting Lokeren. Vorig seizoen kwam De Wilde uit voor RSCA Futures in de Challenger Pro League. Hij speelde in totaal 27 wedstrijden waarin hij goed was voor één doelpunt en twee assists.



clock 14:38 14 uur 38.

clock 11:10 11 uur 10. Duitse linksbuiten voor Union. Union heeft opnieuw een nieuwe speler voorgesteld. Deze keer is de Brusselse club gaan shoppen in Duitsland. Henok Teklab (24) tekende een contract tot in 2024 bij Union. De linksbuiten maakt de overstap van Preußen Münster, de club waarmee hij dit jaar kampioen werd in de Duitse vierde klasse. In de Regionalliga was Teklab goed voor 6 goals en 12 assists in 28 wedstrijden. Zijn contract in Münster liep af. . Duitse linksbuiten voor Union Union heeft opnieuw een nieuwe speler voorgesteld. Deze keer is de Brusselse club gaan shoppen in Duitsland.

Henok Teklab (24) tekende een contract tot in 2024 bij Union. De linksbuiten maakt de overstap van Preußen Münster, de club waarmee hij dit jaar kampioen werd in de Duitse vierde klasse.

In de Regionalliga was Teklab goed voor 6 goals en 12 assists in 28 wedstrijden. Zijn contract in Münster liep af.

clock 11:10 11 uur 10.