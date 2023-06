Transfers binnenland: Cercle huurt jonge linksachter van Monaco, Lemajic wuift KAA Gent uit

clock 13:19 13 uur 19. Jordan Semedo jaartje naar Cercle Brugge. AS Monaco stalt jonge linksachter Jordan Semedo een seizoen bij dochterclub Cercle Brugge. De 20-jarige Franse international was vorige maand nog actief op het EK U20. "Bij Cercle Brugge zet de talentvolle Fransman een volgende stap in z’n carrière. Hij wordt voor één seizoen uitgeleend en kiest bij Cercle voor het rugnummer 77", luidt het op de clubwebsite. . Jordan Semedo jaartje naar Cercle Brugge AS Monaco stalt jonge linksachter Jordan Semedo een seizoen bij dochterclub Cercle Brugge. De 20-jarige Franse international was vorige maand nog actief op het EK U20.

"Bij Cercle Brugge zet de talentvolle Fransman een volgende stap in z’n carrière. Hij wordt voor één seizoen uitgeleend en kiest bij Cercle voor het rugnummer 77", luidt het op de clubwebsite.

clock 11:39 11 uur 39. Dries Wouters van Schalke naar Lommel. De Challenger Pro League wordt de nieuwe uitdaging van Dries Wouters. De 26-jarige verdedigende middenvelder gaat in eigen gouw aan de slag bij Lommel. Wouters is een jeugdproduct van KRC Genk, maar kon zich daar niet opwerpen tot een vaste waarde. Na de titel (2019) en bekerwinst (2021) trok hij in de zomer van 2021 naar Schalke. Dat werd geen succes. Het voorbije 1,5 jaar was hij op huurbasis aan de slag bij KV Mechelen. Hij speelde er vorig seizoen de bekerfinale en kwam er tot 20 officiële duels in totaal. Wouters tekende voor 4 jaar in Noord-Limburg.



Wouters is een jeugdproduct van KRC Genk, maar kon zich daar niet opwerpen tot een vaste waarde. Na de titel (2019) en bekerwinst (2021) trok hij in de zomer van 2021 naar Schalke. Dat werd geen succes.



Het voorbije 1,5 jaar was hij op huurbasis aan de slag bij KV Mechelen. Hij speelde er vorig seizoen de bekerfinale en kwam er tot 20 officiële duels in totaal.



Wouters tekende voor 4 jaar in Noord-Limburg.

clock 11:29 11 uur 29. Lemajic zegt KAA Gent vaarwel. Na 2 jaar houdt de Servisch-Montenegrijnse aanvaller Darko Lemajic zijn Gentse avontuur voor bekeken. "Twee mooie jaren", postte hij op Instagram. "Bedankt en tot ziens, Buffalo's." Zijn teammaats, onder wie Tissoudali, waren er als de kippen bij om hem uit te wuiven. Lemajic kwam in juni 2021 vanuit Letland in de JPL terecht. Hij werd nooit een echte vaste waarde, ook blessures speelden hem parten, zo was hij dit seizoen lang out met een ingeklemde zenuw en gescheurde adductoren. In totaal speelde hij 38 matchen in het shirt van KAA Gent, goed voor 7 goals en 1 assist. Het voorbije seizoen waren dat er maar 11, 2 goals en 1 assists voor een totaal van 260 minuten. De nieuwe bestemming van Lemajic is nog niet bekend.



Zijn teammaats, onder wie Tissoudali, waren er als de kippen bij om hem uit te wuiven. Lemajic kwam in juni 2021 vanuit Letland in de JPL terecht. Hij werd nooit een echte vaste waarde, ook blessures speelden hem parten, zo was hij dit seizoen lang out met een ingeklemde zenuw en gescheurde adductoren.



In totaal speelde hij 38 matchen in het shirt van KAA Gent, goed voor 7 goals en 1 assist. Het voorbije seizoen waren dat er maar 11, 2 goals en 1 assists voor een totaal van 260 minuten.



De nieuwe bestemming van Lemajic is nog niet bekend.

clock 09:50 09 uur 50. RWDM kondigt 1e versterking aan: doelman Hubert. RWDM heeft zijn transferverbod snel rechtgezet en kon zo zijn eerste zomertransfer bekendmaken. De promovendus haalt doelman Guillaume Hubert in huis. De doelman komt transfervrij over van Oostende, waar CEO Gauthier Ganaye vorig seizoen aan de slag was. De transfer is dus geen toeval. Hubert speelde vorig seizoen 22 duels aan de kust, de 29-jarige keeper tekende een contract voor 3 jaar. Hubert stond eerder onder de lat bij Standard, Club Brugge en Cercle Brugge.



De transfer is dus geen toeval. Hubert speelde vorig seizoen 22 duels aan de kust, de 29-jarige keeper tekende een contract voor 3 jaar.



Hubert stond eerder onder de lat bij Standard, Club Brugge en Cercle Brugge.

clock 09:45 09 uur 45. Guillaume is de eerste van een lange lijst aanwinsten. Het is erg belangrijk voor ons om ons te richten op de Belgische competitie en Belgische spelers in het bijzonder. We halen een speler binnen vol 1A-ervaring en dat zet de toon voor toekomstige aanwinsten. CEO Gauthier Ganaye van RWDM.

clock 16:49 16 uur 49. Union haalt Noorse middenvelder Mathias Rasmussen. Union Sint-Gillis versterkt zich met Mathias Rasmussen. De 25-jarige Noorse middenvelder komt over van het Noorse Brann Bergen en ondertekent een contract tot 2027, voor vier seizoenen. Rasmussen maakte zijn profdebuut bij IK Start in Noorwegen. Na een seizoen trok hij naar Nordsjælland waar hij meer dan honderd wedstrijden speelde, gespreid over vier seizoenen. In 2020 maakte hij de overstap naar Brann Bergen. In 2021 degradeerde Rasmussen met Brann naar de tweede afdeling in Noorwegen. Vorig seizoen promoveerde hij opnieuw met de club en pakte hij de Noorse beker. Rasmussen komt met onmiddellijke ingang over en sluit eind deze week aan voor de eerste groepstraining, aldus RUSG.



In 2020 maakte hij de overstap naar Brann Bergen. In 2021 degradeerde Rasmussen met Brann naar de tweede afdeling in Noorwegen. Vorig seizoen promoveerde hij opnieuw met de club en pakte hij de Noorse beker. Rasmussen komt met onmiddellijke ingang over en sluit eind deze week aan voor de eerste groepstraining, aldus RUSG.

clock 13:10 13 uur 10. Standard plukt Romaine Mundle weg bij U21 van Spurs. Standard heeft zich versterkt met de Engelse winger Romaine Lee Mundle. De twintigjarige rechtsvoetige flankspeler komt transfervrij over van de beloften van Tottenham Hotspur en ondertekende op Sclessin een contract voor vier seizoenen, zo maakte de club dinsdag bekend. In 24 wedstrijden bij de U21 van de Spurs was hij afgelopen seizoen goed voor zeven doelpunten en vijf assists. "Romaine is een zeer getalenteerde jonge vleugelspeler die over veel kwaliteiten beschikt: hij kan op beide flanken uit de voeten, is snel, heeft diepgang, een goede balbehandeling en kan ook afwerken. Vandaag is hij klaar voor een nieuwe stap in zijn carrière en is hij bijzonder opgetogen om deze uitdaging bij onze club aan te gaan", aldus sportief directeur Fergal Harkin.



clock 09:19 09 uur 19. Cyle Larin blijft bij Valladolid . Het naar de Spaanse tweede klasse gedegradeerde Real Valladolid neemt aanvaller Cyle Larin definitief over van Club Brugge. De 28-jarige Canadese international ondertekende er een overeenkomst voor twee seizoenen. Larin was al sinds begin dit jaar op uitleenbasis aan de slag bij Valladolid. De Spanjaarden lichten nu de optie in de huurovereenkomst en leggen de spits voor twee seizoenen vast. Met de overgang zou een transferbedrag van anderhalf miljoen euro gemoeid zijn. Bij blauw-zwart verscheen Cyle Larin in slechts dertien officiële wedstrijden op het veld, waarin hij één keer tot scoren kwam. Slechts twee keer stond hij aan de aftrap. In Valladolid liep het dan weer een pak beter met acht doelpunten en drie assists in negentien wedstrijden.



clock 12:18 12 uur 18. Eupen trekt Duitse middenvelder aan van Union Berlijn. Kevin Möhwald (29) mag zich Eupen-speler noemen. De polyvalente middenvelder komt over van Union Berlijn. Hij ondertekende een contract tot 30 juni 2026. Möhwald, eerder aan de slag bij Rot-Weiss Erfurt, 1. FC Nürnberg en Werder Bremen, speelde sinds 2021 slechts 21 wedstrijden voor Union Berlijn. Afgelopen seizoen kwam hij niet in actie. Union Berlijn werd daarin 4e. Union Berlijn ging er in de 1/8e finale van de Europa League uit tegen Union Sint-Gillis. "We zijn erg blij om een geroutineerde Bundesliga-speler te verwelkomen als onze eerste nieuwe aanwinst", verklaart algemeen directeur Christoph Henkel. "Kevin Möhwald brengt de ervaring van 155 wedstrijden in de 1e en 2e Bundesliga met zich mee."



Möhwald, eerder aan de slag bij Rot-Weiss Erfurt, 1. FC Nürnberg en Werder Bremen, speelde sinds 2021 slechts 21 wedstrijden voor Union Berlijn. Afgelopen seizoen kwam hij niet in actie. Union Berlijn werd daarin 4e. Union Berlijn ging er in de 1/8e finale van de Europa League uit tegen Union Sint-Gillis.



"We zijn erg blij om een geroutineerde Bundesliga-speler te verwelkomen als onze eerste nieuwe aanwinst", verklaart algemeen directeur Christoph Henkel. "Kevin Möhwald brengt de ervaring van 155 wedstrijden in de 1e en 2e Bundesliga met zich mee."

clock 11:54 11 uur 54. Weer Japanner voor STVV. STVV huurt komend seizoen de Japanse international Ryoya Ogawa (26) van FC Tokio, met optie tot aankoop. De aanvallend ingestelde linksachter speelde sinds 2015 176 wedstrijden voor FC Tokio, waarin hij tot 6 doelpunten en 14 assists kwam. Ogawa, die 5 keer uitkwam voor Japan, speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor het Portugese Vitoria Guimaraes. Daar kwam hij in 11 matchen in actie. "Ogawa heeft een sterke fysiek en is met zijn snelheid in staat om de lijn af te dweilen", vertelt sportief manager Andre Pinto. Met zijn 1,83m is hij naar Aziatische normen ook behoorlijk groot. Ogawa geniet een goede reputatie in de J-League, waar hij onder meer al tegen STVV-coach Thorsten Fink (toen bij Vissel Kobe) speelde.



De aanvallend ingestelde linksachter speelde sinds 2015 176 wedstrijden voor FC Tokio, waarin hij tot 6 doelpunten en 14 assists kwam. Ogawa, die 5 keer uitkwam voor Japan, speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor het Portugese Vitoria Guimaraes. Daar kwam hij in 11 matchen in actie.



"Ogawa heeft een sterke fysiek en is met zijn snelheid in staat om de lijn af te dweilen", vertelt sportief manager Andre Pinto. Met zijn 1,83m is hij naar Aziatische normen ook behoorlijk groot.



Ogawa geniet een goede reputatie in de J-League, waar hij onder meer al tegen STVV-coach Thorsten Fink (toen bij Vissel Kobe) speelde.

clock 10:09 10 uur 09. Fadera verruilt Zulte Waregem voor Genk. Genk versterkt zijn voorhoede met de komst van Alieu Fadera. De 21-jarige Gambiaanse international verlaat degradant Zulte Waregem en tekent voor 4 seizoenen bij de vicekampioen. "Alieu is een veelbelovende speler die perfect past in onze filosofie. We zijn ervan overtuigd dat hij bij KRC Genk de volgende stappen kan zetten in zijn professionele voetbalcarrière", klinkt het opgetogen bij Head of Football Dimitri de Condé. Het afgelopen seizoen was hij in 33 wedstrijden goed voor 7 doelpunten en 7 assists.



Het afgelopen seizoen was hij in 33 wedstrijden goed voor 7 doelpunten en 7 assists.

