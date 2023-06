Transfers binnenland: Cercle Brugge haalt beloftedoelman Maxime Delanghe in huis

clock 13:50 13 uur 50. Cercle strikes again. Cercle Brugge plukt doelman Maxime Delanghe weg bij tweedeklasser Lierse-Kempenzonen. De belofte-international ondertekende een contract voor twee seizoenen met optie op een derde, zo maakte de club donderdag bekend. Maxime Delanghe kende zijn jeugdopleiding bij RSC Anderlecht en PSV. In augustus 2022 maakte hij de overstap naar Lierse-Kempenzonen in de Challenger Pro League. Hij kwam vorig seizoen achttien wedstrijden in actie voor de Pallieters. "Ik ben superblij dat Cercle zoveel vertrouwen in mij heeft. Al sinds het eerste gesprek voel ik me verbonden met deze vereniging", aldus de 22-jarige doelman in een eerste reactie. . Cercle strikes again Cercle Brugge plukt doelman Maxime Delanghe weg bij tweedeklasser Lierse-Kempenzonen. De belofte-international ondertekende een contract voor twee seizoenen met optie op een derde, zo maakte de club donderdag bekend. Maxime Delanghe kende zijn jeugdopleiding bij RSC Anderlecht en PSV. In augustus 2022 maakte hij de overstap naar Lierse-Kempenzonen in de Challenger Pro League. Hij kwam vorig seizoen achttien wedstrijden in actie voor de Pallieters. "Ik ben superblij dat Cercle zoveel vertrouwen in mij heeft. Al sinds het eerste gesprek voel ik me verbonden met deze vereniging", aldus de 22-jarige doelman in een eerste reactie.

clock 14:39 14 uur 39. Cercle pikt Nils De Wilde op bij RSCA Futures. Cercle Brugge neemt Nils De Wilde transfervrij over van RSCA Futures. Hij ondertekende een contract voor drie seizoenen met optie op een vierde. De Wilde is een 20-jarige centrale middenvelder die sinds 2015 bij de jeugd van Anderlecht voetbalde. Daarvoor was hij actief bij Sporting Lokeren. Vorig seizoen kwam De Wilde uit voor RSCA Futures in de Challenger Pro League. Hij speelde in totaal 27 wedstrijden waarin hij goed was voor één doelpunt en twee assists.

De Wilde is een 20-jarige centrale middenvelder die sinds 2015 bij de jeugd van Anderlecht voetbalde. Daarvoor was hij actief bij Sporting Lokeren. Vorig seizoen kwam De Wilde uit voor RSCA Futures in de Challenger Pro League. Hij speelde in totaal 27 wedstrijden waarin hij goed was voor één doelpunt en twee assists.



clock 11:10 11 uur 10. Duitse linksbuiten voor Union. Union heeft opnieuw een nieuwe speler voorgesteld. Deze keer is de Brusselse club gaan shoppen in Duitsland. Henok Teklab (24) tekende een contract tot in 2024 bij Union. De linksbuiten maakt de overstap van Preußen Münster, de club waarmee hij dit jaar kampioen werd in de Duitse vierde klasse. In de Regionalliga was Teklab goed voor 6 goals en 12 assists in 28 wedstrijden. Zijn contract in Münster liep af.

Henok Teklab (24) tekende een contract tot in 2024 bij Union. De linksbuiten maakt de overstap van Preußen Münster, de club waarmee hij dit jaar kampioen werd in de Duitse vierde klasse.

In de Regionalliga was Teklab goed voor 6 goals en 12 assists in 28 wedstrijden. Zijn contract in Münster liep af.

clock 19:03 19 uur 03. Lior Refaelov zet een punt achter zijn carrière in België. De 37-jarige Israëlische middenvelder neemt afscheid van ons land. Hij post op Instagram een foto van zichzelf in een truitje van Club Brugge, Antwerp, Anderlecht en met de Gouden Schoen. Met het bijschrift: "Thank You", gevolgd door een Belgische vlag en een zwart, geel en rood hartje. En of Refaelov succesvol was. Hij kwam in 2011 als beste speler van Israël van Maccabi Haifa naar Brugge. Daar was hij in 7 seizoenen goed voor 2 titels en 1 beker. In de finale tegen Anderlecht besliste hij de partij met een fantastisch afstandsschot. In 3 jaar Antwerp pakte hij de beker in 2020, hij maakte toen ook de winnende treffer in de finale tegen... Club, en kreeg hij de Gouden Schoen 2020. Sinds 2021 speelde hij bij Anderlecht. Hij speelde hij 91 officiële wedstrijden voor paars-wit, goed voor 25 doelpunten en 13 assists. Onder Brian Riemer kwam de 37-jarige routinier steeds minder aan de bak. Eind april, na het mislopen van de Europe Play-offs, besliste Anderlecht om het aflopend contract van Refaelov niet te verlengen. Refaelov keert terug naar Israël. Zijn jeugdclub Maccabi Haifa klinkt het luidst, maar ook Maccabi Tel Aviv zou in de running zijn.



En of Refaelov succesvol was. Hij kwam in 2011 als beste speler van Israël van Maccabi Haifa naar Brugge. Daar was hij in 7 seizoenen goed voor 2 titels en 1 beker. In de finale tegen Anderlecht besliste hij de partij met een fantastisch afstandsschot.



In 3 jaar Antwerp pakte hij de beker in 2020, hij maakte toen ook de winnende treffer in de finale tegen... Club, en kreeg hij de Gouden Schoen 2020. Sinds 2021 speelde hij bij Anderlecht.



Hij speelde hij 91 officiële wedstrijden voor paars-wit, goed voor 25 doelpunten en 13 assists. Onder Brian Riemer kwam de 37-jarige routinier steeds minder aan de bak. Eind april, na het mislopen van de Europe Play-offs, besliste Anderlecht om het aflopend contract van Refaelov niet te verlengen.



Refaelov keert terug naar Israël. Zijn jeugdclub Maccabi Haifa klinkt het luidst, maar ook Maccabi Tel Aviv zou in de running zijn.

clock 11:18 11 uur 18. Nieuw bij Union: Fedde Leysen. Union is een jonge verdediger rijker. Fedde Leysen (19) maakt de overstap van Jong PSV naar Brussel. Leysen genoot zijn opleiding bij OHL. Enkele jaren geleden verhuisde hij naar Eindhoven waar hij het voorbije seizoen aan de bak kwam in de eerste divisie, de tweede afdeling in Nederland. Bij Union tekende Leysen een contract voor 3 seizoenen.

Leysen genoot zijn opleiding bij OHL. Enkele jaren geleden verhuisde hij naar Eindhoven waar hij het voorbije seizoen aan de bak kwam in de eerste divisie, de tweede afdeling in Nederland.

Bij Union tekende Leysen een contract voor 3 seizoenen.

clock 17:18 17 uur 18. Gerkens is 3e Gentse aanwinst. Na 3 jaar op de Bosuil trekt Pieter Gerkens naar KAA Gent. De 28-jarige middenvelder komt transfervrij over en ondertekende een contract tot 2027. "We waren op zoek naar nog een Belg in het team en hebben met Pieter de passende aanvulling gevonden", zegt Samuel Cardenas, hoofd scouting bij KAA Gent. "Het is een voordeel dat onze coach (Hein Vanhaezebrouck) al eerder met Pieter heeft gewerkt (bij Anderlecht) en hem door en door kent. Pieter is op en top prof maar ook een speler die zijn mentaliteit toont op het veld met zijn grinta, hoge loopvolume en verticale loopacties." "Zijn flexibiliteit biedt opties op het middenveld. We zijn dus blij met zijn komst en kijken ernaar uit om hem bij ons te zien presteren." Na de jonge Australiër Keegan Jelacic en de Japanner Tsuyoshi Watanabe is Gerkens de 3e zomertransfer voor KAA Gent.



"We waren op zoek naar nog een Belg in het team en hebben met Pieter de passende aanvulling gevonden", zegt Samuel Cardenas, hoofd scouting bij KAA Gent.



"Het is een voordeel dat onze coach (Hein Vanhaezebrouck) al eerder met Pieter heeft gewerkt (bij Anderlecht) en hem door en door kent. Pieter is op en top prof maar ook een speler die zijn mentaliteit toont op het veld met zijn grinta, hoge loopvolume en verticale loopacties."



"Zijn flexibiliteit biedt opties op het middenveld. We zijn dus blij met zijn komst en kijken ernaar uit om hem bij ons te zien presteren."



Na de jonge Australiër Keegan Jelacic en de Japanner Tsuyoshi Watanabe is Gerkens de 3e zomertransfer voor KAA Gent.

clock 17:14 17 uur 14. Standard lokt Australiër naar Sclessin. Standard heeft de Australiër Aiden O'Neill aangetrokken als versterking voor volgend seizoen. De 24-jarige defensieve middenvelder tekende een contract tot 2027 op Sclessin. "Aiden is een speler die we al een tijdje in het vizier hebben", zegt technisch directeur Fergal Harkin. "Zijn spelintelligentie, zijn technische kwaliteiten met de bal aan de voet en zijn ervaring als Australisch international zullen een troef zijn voor ons middenveld. We kijken ernaar uit om hem te verwelkomen op Sclessin." O'Neill begon zijn carrière bij Burnley. Na enkele uitleenbeurten aan Fleetwood en de Australische teams Central Coast en Brisbane Roar keerde hij in 2020 definitief terug naar Australië. Bij Melbourne City kwam de defensieve middenvelder in totaal 62 keer in actie, waarin hij 4 keer raak trof en 6 assists gaf. Sinds maart dit jaar is O'Neill ook Australisch international.



"Aiden is een speler die we al een tijdje in het vizier hebben", zegt technisch directeur Fergal Harkin. "Zijn spelintelligentie, zijn technische kwaliteiten met de bal aan de voet en zijn ervaring als Australisch international zullen een troef zijn voor ons middenveld. We kijken ernaar uit om hem te verwelkomen op Sclessin."



O'Neill begon zijn carrière bij Burnley. Na enkele uitleenbeurten aan Fleetwood en de Australische teams Central Coast en Brisbane Roar keerde hij in 2020 definitief terug naar Australië.



Bij Melbourne City kwam de defensieve middenvelder in totaal 62 keer in actie, waarin hij 4 keer raak trof en 6 assists gaf. Sinds maart dit jaar is O'Neill ook Australisch international.



clock 17:50 17 uur 50. Tweede aanwinst voor defensie van STVV. Sint-Truiden heeft de komst aangekondigd van Frederic Ananou, een Togolese international die overkomt van het Duitse Hansa Rostock. Hij is de tweede aanwinst in de defensie van STVV. "De grootste sterkte van Ananou is zijn ongelooflijke snelheid. Hij was afgelopen seizoen de snelste speler van de 2de Bundesliga", luidt het op de clubwebsite. "Dankzij zijn werkkracht en fysieke présence is Frederic ook sterk in één-tegen-één duels. Tenslotte is hij polyvalent: als rechtsvoetige kan hij als centrale verdediger en als rechtervleugelverdediger uit de voeten."



“De grootste sterkte van Ananou is zijn ongelooflijke snelheid. Hij was afgelopen seizoen de snelste speler van de 2de Bundesliga”, luidt het op de clubwebsite. “Dankzij zijn werkkracht en fysieke présence is Frederic ook sterk in één-tegen-één duels. Tenslotte is hij polyvalent: als rechtsvoetige kan hij als centrale verdediger en als rechtervleugelverdediger uit de voeten.”

clock 16:11 16 uur 11. STVV strikt Bruno Godeau, einde contract bij AA Gent. Sint-Truiden versterkt zijn defensie volgend seizoen met Bruno Godeau. Het contract van de 31-jarige verdediger liep deze zomer af bij AA Gent. De Brusselaar, een jeugdproduct van RSC Anderlecht, kwam na passages bij Zulte Waregem (2012-2014 en 2015-2016), waarmee hij in zijn eerste seizoen vicekampioen werd, Westerlo (2014-2015) en KV Oostende (2016-2017) in de zomer van 2017 bij Moeskroen terecht. Tijdens de wintermercato van 2020 haalde Gent hem weg uit Moeskroen. Bij Gent, waar hij vorig seizoen de Beker van België won, kwam hij in totaal 78 keer in actie. Dit seizoen moest hij het vooral stellen met enkele invalbeurten.



De Brusselaar, een jeugdproduct van RSC Anderlecht, kwam na passages bij Zulte Waregem (2012-2014 en 2015-2016), waarmee hij in zijn eerste seizoen vicekampioen werd, Westerlo (2014-2015) en KV Oostende (2016-2017) in de zomer van 2017 bij Moeskroen terecht.



Tijdens de wintermercato van 2020 haalde Gent hem weg uit Moeskroen. Bij Gent, waar hij vorig seizoen de Beker van België won, kwam hij in totaal 78 keer in actie. Dit seizoen moest hij het vooral stellen met enkele invalbeurten.

clock 19:18 19 uur 18. Isaac Price van Everton naar Standard. Standard heeft zijn eerste versterking voor het komende seizoen te pakken. Isaac Price debuteerde een jaar geleden voor Everton, maar toch kon de Noord-Ierse middenvelder zich er nooit helemaal doorzetten. Om zijn carrière helemaal te lanceren, kiest de 19-jarige Price dus voor Standard, dat hem kon verleiden met een contract tot 2027.



Om zijn carrière helemaal te lanceren, kiest de 19-jarige Price dus voor Standard, dat hem kon verleiden met een contract tot 2027.

