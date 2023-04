Thibaut Courtois antwoordt op boegeroep: eerst supersave, dan kusje op Real-badge vlak voor Chelsea-vak

Het is inmiddels al bijna 5 jaar geleden, maar toch zit het heel wat Chelsea-supporters duidelijk nog altijd hoog. Na 4 succesvolle seizoenen bij de Londense club forceerde Thibaut Courtois in de zomer van 2018 een vertrek naar Real Madrid.



Courtois werd uitgespuwd door de fans van zijn ex-club. Onder elke post van hem of zijn nieuwe club werden constant symbooltjes van slangen gezet, als teken van verraad.



De tijd heelt alle wonden, denk je dan. Maar niet voor een deel van de Chelsea-fans. 5 jaar later wordt Courtois nog altijd uitgefloten op Stamford Bridge.



De doelman van Real liet zich er gelukkig niet door van de wijs brengen. Net als in de heenmatch pakte hij vroeg in de wedstrijd uit met een cruciale redding, deze keer op een inzet van Marc Cucurella. Als een kat wierp hij zich vanaf zijn doellijn in de baan van het schot. Of moeten we zeggen, 'als een slang'?

Met een kus op de badge van Real liet Courtois aan de thuisaanhang nog eens duidelijk zien waar zijn hart momenteel ligt. De fans van Chelsea hadden nadien niet veel meer om te sissen, want Real won ook de terugmatch met 0-2 en plaatst zich simpel voor de halve finales.