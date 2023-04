Rally van Kroatië: Thierry Neuville, die overleden ploegmaat wil eren, leidt na dag één

clock 19:15 19 uur 15. Neuville leidt na dag één. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) heeft de eerste wedstrijddag van de Rally van Kroatië als leider afgesloten. Neuville kwam vrijdagochtend aan de leiding toen Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1) lek reed en moest stoppen om een wiel te wisselen. De Fransman deed dat in een recordtijd van 1'07. Op identiek dezelfde plaats reed Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) lek, waarna beide Toyota's moesten achtervolgen. Ogier sloot de dag af als vijfde, Rovanperä is achtste. Neuville won vrijdagochtend één klassementsrit. Vrijdagnamiddag maakte de zon plaats voor een dik wolkendek. Neuville hoopte op regen en gooide twee regenbanden in de koffer. Op wat gedruppel op het einde van de tweede klassementsrit na bleef het droog. De Toyota's gokten, hoopten op droog weer en trokken aan het langste eind. Neuville bleef leider, maar zag Elfyn Evans naderen tot op 5"7. Ott Tänak is derde en volgt op een halve minuut. Zaterdag worden er twee lussen van telkens vier klassementsritten gereden. Zondag wachten nog eens twee lussen van twee klassementsritten. De Rally van Kroatië eindigt zondagnamiddag omstreeks 14u15. . Neuville leidt na dag één Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) heeft de eerste wedstrijddag van de Rally van Kroatië als leider afgesloten. Neuville kwam vrijdagochtend aan de leiding toen Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1) lek reed en moest stoppen om een wiel te wisselen. De Fransman deed dat in een recordtijd van 1'07. Op identiek dezelfde plaats reed Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) lek, waarna beide Toyota's moesten achtervolgen. Ogier sloot de dag af als vijfde, Rovanperä is achtste. Neuville won vrijdagochtend één klassementsrit. Vrijdagnamiddag maakte de zon plaats voor een dik wolkendek. Neuville hoopte op regen en gooide twee regenbanden in de koffer. Op wat gedruppel op het einde van de tweede klassementsrit na bleef het droog. De Toyota's gokten, hoopten op droog weer en trokken aan het langste eind. Neuville bleef leider, maar zag Elfyn Evans naderen tot op 5"7. Ott Tänak is derde en volgt op een halve minuut. Zaterdag worden er twee lussen van telkens vier klassementsritten gereden. Zondag wachten nog eens twee lussen van twee klassementsritten. De Rally van Kroatië eindigt zondagnamiddag omstreeks 14u15.



clock 13:46 13 uur 46. Thierry Neuville: "Het wordt een heel moeilijk weekend". Thierry Neuville: "Het wordt een heel moeilijk weekend"

clock 13:25 13 uur 25. Neuville: "Proberen te genieten, zoals Craig zei" . Vanochtend om 11 uur ging de shakedown van de Rally van Kroatië van start. Een bijzonder moment, want het waren de eerste competitieve kilometers sinds de crash van Craig Breen één week geleden. Eén wagen bleef achter in het assistentiepark, die van Craig Breen. De wedstrijdwagen was volledig klaar en stond centraal in de assistentieruimte toen zijn teamgenoten Thierry Neuville en Esapekka Lappi naar de shakedown vertrokken. Op het einde van de eerste doortocht beschreef Neuville zijn gevoelens: "We vinden het allemaal jammer wat er gebeurd is. Het wordt voor iedereen een zwaar weekend. Maar als team en als rallyfamilie moeten we sterk zijn en moeten we verder gaan. Dat is ook wat Craig absoluut gewild zou hebben." "Het wordt geen gemakkelijk weekend. Ik denk dat we ervan moeten proberen te genieten, dat is ook de boodschap die Craig ons meegaf. Hopelijk kunnen we voor Craig een goed resultaat behalen. Dat is het doel."



Eén wagen bleef achter in het assistentiepark, die van Craig Breen. De wedstrijdwagen was volledig klaar en stond centraal in de assistentieruimte toen zijn teamgenoten Thierry Neuville en Esapekka Lappi naar de shakedown vertrokken.



Op het einde van de eerste doortocht beschreef Neuville zijn gevoelens: "We vinden het allemaal jammer wat er gebeurd is. Het wordt voor iedereen een zwaar weekend. Maar als team en als rallyfamilie moeten we sterk zijn en moeten we verder gaan. Dat is ook wat Craig absoluut gewild zou hebben."



"Het wordt geen gemakkelijk weekend. Ik denk dat we ervan moeten proberen te genieten, dat is ook de boodschap die Craig ons meegaf. Hopelijk kunnen we voor Craig een goed resultaat behalen. Dat is het doel."

clock 13:20 13 uur 20. Teammaat Lappi: "Aan het beven aan het stuur". De auto's van Breens ploegmaats Neuville en Lappi zijn gedecoreerd in de kleuren van de Ierse vlag en overal zijn er uitspraken van Breen aangebracht. "Don't let anyone ever put you down, because only you know your true potential" is een van de meest geciteerde uitspraken van Breen de voorbije week. Lappi kwam totaal ontredderd en met tranen in de ogen aan de finish van de shakedown. "Het is fantastisch wat het team in zo'n korte tijd met deze auto gedaan heeft. Toen ik net over de finish reed was ik aan het beven. Iedereen verwerkt het anders. Ik heb het er bijzonder zwaar mee." Voormalig teamgenoot Ott Tänak was ook onder de indruk. "Met mij gaat het wel. Ik weet dat het een moeilijk en veeleisend weekend wordt voor iedereen van ons. Ik ben leeg van binnen en het vreet ons allemaal op", waarna hij in de camera keek en begon te glimlachen. "Ik was zondag bij de familie en ze wilden dat ik voor Craig naar de camera zou glimlachen. Dat doe ik dan ook. Ik was blij om bij hen te zijn. Dankjewel daarvoor. We blijven doorgaan, net als jullie." "Het is moeilijk voor iedereen, maar met mij gaat het wel", sprak de jonge wereldkampioen Kalle Rovanperä. "Het is belangrijk dat iedereen hier is om voor Craig te rijden."



Lappi kwam totaal ontredderd en met tranen in de ogen aan de finish van de shakedown. "Het is fantastisch wat het team in zo'n korte tijd met deze auto gedaan heeft. Toen ik net over de finish reed was ik aan het beven. Iedereen verwerkt het anders. Ik heb het er bijzonder zwaar mee."



Voormalig teamgenoot Ott Tänak was ook onder de indruk. "Met mij gaat het wel. Ik weet dat het een moeilijk en veeleisend weekend wordt voor iedereen van ons. Ik ben leeg van binnen en het vreet ons allemaal op", waarna hij in de camera keek en begon te glimlachen.



"Ik was zondag bij de familie en ze wilden dat ik voor Craig naar de camera zou glimlachen. Dat doe ik dan ook. Ik was blij om bij hen te zijn. Dankjewel daarvoor. We blijven doorgaan, net als jullie."



"Het is moeilijk voor iedereen, maar met mij gaat het wel", sprak de jonge wereldkampioen Kalle Rovanperä. "Het is belangrijk dat iedereen hier is om voor Craig te rijden."

clock 20:14 20 uur 14. Neuville in auto met Ierse vlag. Hyundai had deze week met 3 auto's moeten deelnemen aan de Rally van Kroatië, maar na de dood van Craig Breen blijven er nog maar 2 over. Een daarvan wordt bestuurd door Thierry Neuville en zal in de Ierse kleuren geverfd worden ter herinnering aan Breen. "Naast onze speciale auto's hebben we een rouwregister in onze ontvangstruimte, dat nadien met de familie gedeeld zal worden", zegt Hyundai-teambaas Cyril Abiteboul.



"Naast onze speciale auto's hebben we een rouwregister in onze ontvangstruimte, dat nadien met de familie gedeeld zal worden", zegt Hyundai-teambaas Cyril Abiteboul.







clock 20:12 20 uur 12. Craig Breen werd gisteren begraven, het is een emotionele tijd geweest voor ons allemaal. We nemen in Kroatië deel om hem te eren. Cyril Abiteboul (teambaas Hyundai). Craig Breen werd gisteren begraven, het is een emotionele tijd geweest voor ons allemaal. We nemen in Kroatië deel om hem te eren. Cyril Abiteboul (teambaas Hyundai)