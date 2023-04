Hyundai rijdt in Kroatië met overleden Craig Breen in gedachten: "Nemen deel om hem te eren"

clock 20:14

20 uur 14. Neuville in auto met Ierse vlag. Hyundai had deze week met 3 auto's moeten deelnemen aan de Rally van Kroatië, maar na de dood van Craig Breen blijven er nog maar 2 over. Een daarvan wordt bestuurd door Thierry Neuville en zal in de Ierse kleuren geverfd worden ter herinnering aan Breen. "Naast onze speciale auto's hebben we een rouwregister in onze ontvangstruimte, dat nadien met de familie gedeeld zal worden", zegt Hyundai-teambaas Cyril Abiteboul. .