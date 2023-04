BNXT League: Oostende walst over Leeuwarden, Leuven heeft ticket voor de play-offs beet

clock 22:12

22 uur 12. Oostende haalt uit, Leuven naar play-offs. In de Elite Gold heeft Oostende zaterdagavond vlot gewonnen op het veld van Leeuwarden: 78-97. De kustploeg blijft daarmee in het spoor van de Antwerp Giants, die vrijdagavond al wonnen van Leiden. Kangoeroes kreeg een ferme tik in Groningen, dat eerder deze week nog verloren had in Mechelen. Toen was het verschil slechts 2 puntjes, nu kreeg Mechelen een nederlaag met 25 punten verschil om de oren: 73-48. Mechelen wordt zo zeker 3e en neemt het in de 1e ronde van de nationale play-offs op tegen Leuven. Het team van coach Eddy Casteels verzekerde zich zaterdagavond van de 1e plek in de Elite Silver en het laatste ticket voor de play-offs dankzij een 71-74-zege bij BA Limburg. Het team uit Weert plooide pas na één verlenging. .