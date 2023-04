Antwerp Giants beleven reuze avond voor 12.125 (!) toeschouwers

clock 22:16

22 uur 16. Night of the Giants: Belgische klopt Nederlandse leider. Antwerp Giants ruilt elk jaar een keer de Lotto Arena voor het Sportpaleis. Vanavond deed het dat als leider tegen Leiden, momenteel het beste Nederlandse team. De Giants beleefden een reuze avond. Ze klopten de bezoekers met 76-64, goed voor hun 9e competitiezege op een rij. Na een aarzelende start van 5 minuten sloeg de turbo aan bij de thuisploeg. Het publiek smulde van de Antwerpse driepunters. Bij de rust keken de Giants tegen een comfortabele voorsprong aan: 43-30. Na de rust smolt die als sneeuw voor de zon. Met een late van driepunter van Anderson bleef er toch een geruststellende bonus van 8 punten op het bord staan (59-51). Die hielden de Antwerp Giants vast in het slotkwart. De Belgische bekerwinnaar plezierde de 12.125 (!) toeschouwers met een duidelijke zege. Volgende week zien Antwerp en Leiden elkaar weer. Dan spelen ze de terugmatch in Nederland. .