Kijk straks om 13.10 uur naar sprongfinale met Lisa Vaelen: "Goud is mogelijk met perfecte sprongen"

Na haar vierde plek in de allroundfinale maakt Lisa Vaelen zich vandaag op voor de finales op de sprong en de brug. Vooral op dat eerste toestel is de Belgische kanshebber op een medaille. Volg hoe Vaelen het doet vanaf 12.30 uur op Canvas of via onze livestream, om 13.10 uur start de sprongfinale.