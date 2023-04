Eupen wil "elektroshock" na blamage: "Resultaat tegen Club Brugge is 100 procent mogelijk"

"Het is heel pijnlijk. 3 identieke doelpunten: dat is moeilijk om te aanvaarden en te begrijpen."

"We wilden zo ver mogelijk staan van de zestien en die ruimte heel groot maken, maar de timing van onze lijn was superslecht."

"Wij zijn kleiner van gestalte, hebben andere profielen en moeten slim en snel zijn bij die fases. Dat was niet het geval."

Kon coach Edward Still het naïeve verdedigen en de mislukte buitenspelval verklaren? "We wisten nochtans dat Zulte Waregem supersterk is op stilstaande fases met de fantastische kwaliteiten van Ruud Vormer", begon Still zijn uitleg.

Het was alsof je als toeschouwer enkele keren naar een herhaling keek: tot 3 keer toe liet Eupen zich ringeloren door een vrijschop van Zulte Waregem waarbij de thuisverdediging bijzonder hoog stond.

Edward Still (coach Eupen)

We moeten een resultaat pakken tegen Club. Dat is moeilijk, maar het is ook mogelijk. 100 procent.

Na de blamage kan het dubbeltje de andere kant opvallen. Eupen heeft nog 1 punt voorsprong op Zulte Waregem.

Volgende week speelt Essevee tegen Cercle Brugge, Eupen trekt naar Club Brugge.

"We zullen nu een elektroshock door de ploeg jagen om op een andere manier naar Brugge te gaan. Als wij winnen, blijven we in eerste klasse. Het blijft supersimpel."