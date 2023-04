EK turnen: kijk om 15 uur naar allroundfinale vrouwen met Lisa Vaelen en Maellyse Brassart

Daags na de mannen is het vandaag de beurt aan de vrouwen voor hun allroundfinale op het EK artistieke gymnastiek in Antalya, in Turkije. Met Lisa Vaelen en Maellyse Brassart komen 2 landgenotes in actie. Vaelen (18) en Brassart (21) waren respectievelijk 7e en 27e in de kwalificaties. Kijk naar de allroundfinale op Eén en in onze livestream van 15 tot 17 uur.