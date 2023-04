Aanvalslustige Lenny Martinez (19) charmeert, maar Victor Lafay wint Classic Grand Besançon Doubs

Na een heuvelachtige wedstrijd van 169 kilometer lag het sleutelpunt helemaal aan het eind, met de steile 3,3 kilometer lange beklimming van de Côte de la Malate.

Fransen als Thibaut Pinot, Guillaume Martin en Pierre Latour waren op basis van hun status de mannen die voorin werden verwacht, maar het was de negentienjarige neoprof Lenny Martinez die het peloton deed ontploffen met de ene aanval na de andere.

De enige die aan het spervuur kon weerstaan, was Victor Lafay, twee jaar geleden nog goed voor ritwinst in de Giro. In de slotfase keken een uitgekookte Lafay en de onervaren Martinez nog zoveel naar elkaar dat de Spanjaard Roger Adria vanuit de achtergrond de twee leek te kunnen verrassen.

Maar na een langgerekte sprint bergop haalde Lafay het voor een balende Martinez. Adria werd op korte achterstand derde, Martin vierde, Pinot vijfde.

Er haalden geen Belgen de top tien van de Classic Grand Besançon Doubs. Sylvain Moniquet klom naar de dertiende plaats, Julian Mertens werd zestiende.