LIVESTREAM: Kijk naar allroundfinale op EK turnen met Belgen Victor Martinez en Luka Van den Keybus

Het EK artistieke gymnastiek is in volle gang in Antalya, in Turkije. Vanmiddag staat de allroundfinale bij de mannen op het programma. Met Victor Martinez (20) en Luka Van den Keybus (25) doen 2 Belgen mee. Kijk vanaf 15.00 uur naar Canvas en vanaf 15.46 uur naar Eén. Hier kunt u de uitzending in livestream bekijken met commentaar van Steffy Merlevede en ex-turner Dennis Goossens.