EK turnen is goed begonnen voor België: "Een medaille zit erin voor Lisa Vaelen"

Top 13 was nodig voor het WK in de herfst, de vrouwen werden 7e, de mannen 8e. Bij de vrouwen klonken er gisteren na de wedstrijd wel gemengde reacties. "Bij de coach Marjorie Heuls, maar ook bij Lisa Vaelen, omdat het eigenlijk beter had gekund", gaf Merlevede mee.



"3 van de 4 Belgische turnsters vielen van de balk, Jutta Verkest viel zelfs 2 keer, ook Vaelen en Maellysse Brassart vielen. Dat was vreemd, ze leken elkaar een beetje aan te steken."



"Je zag de zenuwen heel duidelijk op de balk. En dat kost meteen veel punten, er gaat een punt af per val. Als er 1 iemand valt, is dat niet erg, want het slechtste resultaat per team valt telkens weg. Maar als je met zijn drieën valt..."



"Ik zag ook al voor de wedstrijd dat de zenuwen heel strak gespannen waren. Er lag heel wat druk op hun schouders."



"En blijkbaar was Jutta Verkest ook een beetje uit vorm, zei de coach achteraf, en miste ze wat vertrouwen in de aanloop naar dit EK."



"Gelukkig deed Fien Enghels als laatste op de balk wel een goede oefening. Ze staat zelfs in de balkfinale." Na de balk moesten de 4 vrouwen nog naar de grondoefening: "Het is niet makkelijk om je te herpakken, maar dat deden ze wel heel goed. Het is jammer, zonder die vallen aan de balk hadden ze nog hoger kunnen eindigen. Al kan je ook zeggen dat ze zich zelfs mét die vallen nog makkelijk plaatsen voor het WK."



(lees voort onder foto)

Lisa Vaelen zette de op 1 na beste sprong neer van alle deelneemsters.

"Weinig twijfel dat ook zonder Derwael het WK-ticket zou lukken"

Olympisch kampioene Nina Derwael is er niet bij in Antalya, ze blesseerde zich onlangs op training. "Vandaar kwam wellicht toch wat druk op de andere meisjes. Maar eigenlijk was er weinig twijfel dat ook zonder Derwael die top 13 zou moeten lukken."



"Het Belgische turnen is ondertussen veel meer dan Nina Derwael, laat dat duidelijk zijn. Er zijn er nog een paar met een heel mooi niveau. Vorig jaar op het EK in München moesten ze het ook zonder Derwael doen en werden ze 5e."



"Er is intussen Lisa Vaelen, die vorig jaar ook 5e was op het EK allround en in de WK-finale stond. Ze is een groot talent, dat op korte tijd helemaal is doorgebroken. Dit jaar is voor haar het jaar van de bevestiging."

Kleine kanttekening bij Vaelen: het is afwachten hoe het met haar enkel gaat. Steffy Merlevede

"Ik noemde ook al Fien Enghels, die de balkfinale zal doen. En er is de ervaring van Maellyse Brassart, ook zij staat straks net als Vaelen in de allroundfinale. En dan heb je nog Verkest en het jonge talent Aberdeen O'Discroll."



"Natuurlijk was de score van Derwael altijd welkom geweest, haar brugscore is altijd een zekerheid. Maar Derwael zal vooral op het WK heel erg nodig zijn. Laat ons hopen dat ze dat haalt, want daar willen ze zich plaatsen voor de Olympische Spelen in Frankrijk."



In afwezigheid van Derwael is Lisa Vaelen de leider van het team: "Ze plaatste zich voor 3 finales: allround, de brug en de sprong. Op dat laatste toestel zette ze de 2e score neer van alle deelneemsters. Daar zit een medaille in."



"Vorig jaar werd ze nipt 4e op de sprong. Maar ook allround kan ze meedoen. Ze gaat als 6e de finale in, vorig jaar werd ze 5e. En ze kan beter dan ze in de kwalificaties deed. Dus wie weet... Een Belgische turnster op het podium op het EK allround zou uniek zijn."



Merlevede plaatst wel een kleine kanttekening bij Vaelens verdere EK: "Bij de opwarming op de sprong gisteren kwam ze heel diep neer. Ze kwam bijna ten val. Ze greep daarbij naar haar enkel. Op zich was het geen probleem voor de wedstrijd, ze deed het heel goed. Maar ze verklaarde achteraf dat ze die enkel toch wat bleef voelen. Het is afwachten hoe die enkel de komende dagen zal reageren."



(lees voort onder de foto)

"Straks een jonge en een ervaren Belg in allroundfinale bij mannen"

De Belgische mannen plaatsten zich eergisteren al voor het WK in Antwerpen. Vanmiddag doen er 2 mee in de allroundfinale met 24: Victor Martinez plaatste zich als 21e en Luka Van den Keybus als 25e. Die laatste profiteerde ervan dat een 3e Brit niet mag meedoen volgens de regel van 2 atleten per land.



"Martinez is nog heel jong, 20, en een van de Waalse talenten. Daarnaast is er de ervaring van Van den Keybus, 25."



De Belgische mannen zijn al een paar jaar aan het bouwen. "Ze werden 8e in de teamkwalificaties, dat is hun beste resultaat ooit. Hun doel is Parijs 2024, ze hebben de Spelen van Tokio niet kunnen halen, maar ze willen naar Parijs. Dat zal niet makkelijk worden, ze moeten top 12 halen op WK in Antwerpen."



"De Belgische mannenploeg is een leuke groep om te volgen: een mix van ervaring en jeugd. Het is duidelijk ook een vriendengroep, ze waren elkaar heel erg aan het aanmoedigen. Dat zal vanmiddag niet anders zijn."