Dreigt een Sagan-verhaal voor Julian Alaphilippe? "Als hij naar Frans team trekt, is het voorbij"

Voor het seizoen zette Patrick Lefevere Alaphilippe nog op scherp in de media: "Hij heeft het salaris van een kopman en moet me bewijzen dat hij dat nog altijd is", wond de ploegbaas er geen doekjes om.

Alaphilippe (30) leek die boodschap begrepen te hebben en maakte al vroeg in het seizoen het zegegebaar in de Faun-Ardèche Classic, een lastige Franse eendagskoers.

Maar daarna geraakte de vinnige Fransman aan lager wal. "Alaphilippe is na de Tirreno ziek geworden en presteerde daarna veel minder goed dan we hadden verwacht", vertelt Jan Bakelants in Wielerclub Wattage.