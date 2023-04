West Ham-volger:"Match tegen AA Gent is van ondergeschikt belang"

Vanavond speelt AA Gent de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Conference League tegen West Ham United. De Engelse traditieclub vecht in eigen land tegen de degradatie en is daarom, volgens voetbaljournalist Jacob Steinberg van The Guardian, minder gefocust op de Europese campagne. Hoewel.

194 miljoen euro aan transfers en toch in nood

“It’s all about the Premier League.”



Jacob Steinberg van The Guardian windt er geen doekjes om. Niks is voor West Ham United belangrijker dan het behoud in de Premier League. "Het is een zeer ontgoochelend seizoen geweest tot nog toe. West Ham heeft voor 194 miljoen euro aan transfers gedaan en dus hadden ze totaal niet verwacht om in de problemen te komen." Maar kijk, ze staan op 3 punten van de degradatiezone en er komen nog heel moeilijke wedstrijden aan.

West Ham United won geen enkele trofee sinds de FA Cup in 1980, dus zomaar de kans laten schieten om een prijs te pakken gaan ze ook niet doen Jacob Steinberg, voetbaljournalist The Guardian

Dit gezegd zijnde, is het wel zeldzaam dat West Ham Europees voetbal speelt. Vorig jaar was het 15 jaar geleden en dit jaar zijn ze er opnieuw bij, dus dat is op zich wel positief. Ook coach David Moyes ziet het niet als zomaar een nevencompetitie. "Ze zitten nu opnieuw in de kwartfinales, zonder echt geweldig te spelen. Het niveau is ook een pak lager in de Conference League. En dus zijn ze vanwege hun budget de grote favoriet", aldus de voetbaljournalist.

Misschien denken ze in Oost-Londen stiekem wel dat ze, ondanks een dramatisch seizoen, deze Conference League kunnen winnen?

"De Hammers wonnen geen enkele trofee meer sinds de FA Cup in 1980, dus zomaar de kans laten schieten om een prijs te pakken gaan ze ook niet doen."



Dure aankopen Lucas Paqueta en Gianluca Scamacca

"Niet de sterkste opstelling, maar dat zal wel volstaan"

Komende zondag speelt West Ham tegen Arsenal in de competitie. Die wedstrijd zal wel al in het achterhoofd van de spelers zitten volgens de Steinberg.



"Moyes beschikt over een ruime kern en dus heeft hij heel wat wisselmogelijkheden. Bovendien zijn er weinig blessures en zo goed als iedereen fit." Volgens de journalist van The Guardian zullen ze niet starten in hun sterkste opstelling, maar dat moet volgens hem wel volstaan. "Ze zullen proberen in de uitwedstrijd het laken naar zich toe te trekken, zodat ze wat relaxter kunnen toeleven naar de thuiswedstrijd. Want na de 2 matchen tegen AA Gent wacht Bournemouth in de competitie en dat is een rechtstreekse concurrent met het oog op het behoud in de Premier League."

Declan Rice, Engels international en dé vedette van West Ham United

Manager Moyes wordt niet afgerekend op deze match