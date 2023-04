4 jaar cel voor dieven die peperdure horloge van Tadej Pogacar stalen tijdens Parijs-Nice

De diefstal van het horloge van Tadej Pogacar gebeurde vlak voor de slotetappe van Parijs-Nice. Een van de twee mannen was erin geslaagd binnen te breken in de hotelkamer van de wielrenner in Valbonne.



Zijn oog viel op de Richard Mille-horloge van Pogacar. Winkelwaarde: zo'n 165.000 euro.



Twee mannen werden uiteindelijk geklist, maar het horloge werd nooit teruggevonden. Het duo bleek niet aan zijn proefstuk toe te zijn, want uit een kluis in Nice haalden ze ook nog twee Rolexen, die ook nog spoorloos zijn.

De rechter in Nice was alvast niet mals voor de twee dieven. Bovenop de gevangenisstraf van 4 jaar moeten ze ook elk 50.000 euro boete betalen.