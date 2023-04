WK snooker: Brecel gaat tegen ervaren Walden op zoek naar eerste zege op het WK

clock 10:25 10 uur 25. Die vervloekte WK-vloek. Bij vijf deelnames aan het WK snooker kon Brecel nog nooit winnen, al was hij er enkele keren wel dicht bij. In 2017 leidde hij met 7-1 tegen Marco Fu, maar hyperventilatie speelde hem parten en hij verloor uiteindelijk nog met 9-10. Ook in 2019 verloor hij zijn eerste ronde met het kleinste verschil, toen tegen Gary Wilson. "Zet die plaat af", moet Brecel wellicht denken bij het gezaag over de "vloek van The Crucible". Vandaag en morgen krijgt onze landgenoot de kans om er definitief komaf mee te maken. "Hij had al 1 of 2 matchen moeten winnen, maar die liet hij schieten. Dat kan gebeuren. Nu is het zijn 6e poging en wordt dat natuurlijk uitvergroot. Maar er is niets waarom het niet zou lukken", blikte snookercommentator Rudy Bauwens bij Sporza vooruit. . Die vervloekte WK-vloek Bij vijf deelnames aan het WK snooker kon Brecel nog nooit winnen, al was hij er enkele keren wel dicht bij. In 2017 leidde hij met 7-1 tegen Marco Fu, maar hyperventilatie speelde hem parten en hij verloor uiteindelijk nog met 9-10. Ook in 2019 verloor hij zijn eerste ronde met het kleinste verschil, toen tegen Gary Wilson. "Zet die plaat af", moet Brecel wellicht denken bij het gezaag over de "vloek van The Crucible". Vandaag en morgen krijgt onze landgenoot de kans om er definitief komaf mee te maken. "Hij had al 1 of 2 matchen moeten winnen, maar die liet hij schieten. Dat kan gebeuren. Nu is het zijn 6e poging en wordt dat natuurlijk uitvergroot. Maar er is niets waarom het niet zou lukken", blikte snookercommentator Rudy Bauwens bij Sporza vooruit.

clock 10:36 10 uur 36. Zware opdracht voor Luca Brecel in 1e ronde. In Engeland is donderdagochtend geloot voor de 1e ronde van het WK snooker. Onze landgenoot Luca Brecel neemt het daarin op tegen de 40-jarige Engelsman Ricky Walden, de nummer 24 van de wereld. Walden is een ervaren speler met 3 rankingtitels op zijn palmares. De Engelsman knokte zich vanuit de kwalificaties naar de hoofdtabel. In de beslissende voorronde rekende hij na een spannend duel af met de Thai Thepchaiya Un-Nooh: 10-9. Voor Walden en Brecel wordt het niet hun 1e confrontatie op het WK. In 2018 stonden de twee al eens tegenover elkaar in de 1e ronde. Toen won Walden met 10-6. Waldens beste prestatie op het WK was in 2013, toen hij de halve finales haalde. Luca Brecel raakte in Sheffield in 5 deelnames nog nooit voorbij de 1e ronde. Het laatste duel tussen Brecel en Walden dateert van de German Masters in 2022, toen Walden met 5-2 aan het langste eind trok. In totaal stonden Brecel en Walden al 9 keer tegenover elkaar in hun carrière, Brecel won 6 keer. . Zware opdracht voor Luca Brecel in 1e ronde In Engeland is donderdagochtend geloot voor de 1e ronde van het WK snooker. Onze landgenoot Luca Brecel neemt het daarin op tegen de 40-jarige Engelsman Ricky Walden, de nummer 24 van de wereld.



Walden is een ervaren speler met 3 rankingtitels op zijn palmares. De Engelsman knokte zich vanuit de kwalificaties naar de hoofdtabel. In de beslissende voorronde rekende hij na een spannend duel af met de Thai Thepchaiya Un-Nooh: 10-9.



Voor Walden en Brecel wordt het niet hun 1e confrontatie op het WK. In 2018 stonden de twee al eens tegenover elkaar in de 1e ronde. Toen won Walden met 10-6. Waldens beste prestatie op het WK was in 2013, toen hij de halve finales haalde.



Luca Brecel raakte in Sheffield in 5 deelnames nog nooit voorbij de 1e ronde. Het laatste duel tussen Brecel en Walden dateert van de German Masters in 2022, toen Walden met 5-2 aan het langste eind trok.



In totaal stonden Brecel en Walden al 9 keer tegenover elkaar in hun carrière, Brecel won 6 keer.