LIVE marathon Rotterdam: Bashir Abdi, in kopgroep van 3, op zoek naar Europees record

Abdi versnelt! Daar is Bashir Abdi dan toch zelf! Onze landgenoot acht zijn moment gekomen en jaagt het tempo bij de 3 leiders nog maar eens de hoogte in. Een beslissing die zeker nodig is op zoek naar een nieuw Europees record.

30 kilometer. Met de 30 kilometer in zicht wordt de kopgroep nog maar eens stevig uitgedund door een flinke stroomstoot. Abdi kent voorlopig niet al te veel problemen en haakt zijn wagonnetje aan bij Kiplangat en Wolde. Tussenbalans na 30 kilometer: 1 uur 28 minuten 30 seconden. Koen Naert komt door na 1 uur 30 minuten en 4 seconden.

Voorin is het de Keniaan Gevin Kerich die aan de kop blijft sleuren. Abdi houdt zich voorlopig afzijdig en probeert zo weinig mogelijk wind op de neus te krijgen.

Het blijft nu toch al even droog in Rotterdam. Inspireert het Abdi straks nog tot een ultieme versnelling? In de Nederlandse straten wordt onze landgenoot alvast stevig aangemoedigd door de aanwezige fans.

clock 11:18 11 uur 18. 25 kilometer. Het tempo bij de leiders wordt nu toch stevig de hoogte in geduwd. Na 25 kilometer stopt de klok van de kopgroep op 1 uur 13 minuten en 51 seconden. Koen Naert blijft met 1 uur 14 minuten en 57 seconden on track voor zijn olympische missie.



clock 10:59 10 uur 59. Halfweg: Abdi heeft werk voor de boeg, Naert op koers voor Parijs. We zitten in de helft van deze marathon, tijd dus om een eerste balans op te maken. Voor de kopgroep stoppen we onze chrono op 1 uur 2 minuten 15 seconden. Bashir Abdi zal in het tweede deel van deze marathon dus nog een tandje moeten bijsteken om zijn eigen Europees record te verbeteren. Koen Naert zet dan weer een tijd neer van 1 uur 3 minuten en 13 seconden. Hij ligt dus op koers om de olympische limiet te halen.

clock 10:50 10 uur 50. Koen Naert on a mission. Ook voor Koen Naert is het vandaag D-day. De Belg wil graag zijn ticket voor de Olympische Spelen in Parijs bemachtigen, maar moet daarvoor wel onder de limiet van 2 uur 8 minuten en 10 seconden blijven. Kan ook hij straks vieren?

clock 10:45 10 uur 45. 15 kilometer. 44 minuten en 11 seconden, dat is de tussenbalans voor Bashir Abdi na 15 kilometer. Voorlopig ligt alles dus nog open in de jacht op het nieuwe Europees record. In de achtervolgende groep ziet Koen Naert de leiders beetje bij beetje meer weglopen. Zij volgen op zo'n 40 seconden.

clock 10:30 10 uur 30. 10 kilometer. Na 10 kilometer zet de kopgroep een tijd van 29 minuten en 30 seconden neer. Abdi draait probleemloos mee in de buik van het groepje. Of de Belg zijn eigen Europees record kan verbeteren, hangt vooral af van het tweede deel van de wedstrijd. De achtervolgers, met Koen Naert, volgen op zo'n 20 seconden.

clock 10:29 10 uur 29. We naderen de kaap van de eerste 10 kilometer. Meteen een momentje om de eerste balans op te maken.

clock 10:22 10 uur 22. Naert in achtervolgende groep. Voor Koen Naert gaat het iets te hard in de kopgroep. Onze landgenoot heeft even wat gas terug moeten nemen en bevindt zich na 6,5 kilometer nu in de achtervolgende groep.

clock 10:14 10 uur 14. Abdi en Naert hebben de afspraak zeker niet gemist. Beide langenoten bevinden zich momenteel in de kopgroep van ongeveer 20 lopers. Alles loopt voorlopig dus op wieltjes.

clock 10:01 10 uur 01. START. On est parti! De meute trekt zich op gang, Abdi stuift meteen naar voren en ook Naert is op de eerste rijen te bespeuren.

clock 09:59 09 uur 59. Nat, maar zacht. Ideaal marathonweer krijgen de lopers vandaag niet in Rotterdam. Het kwik duidt voorlopig 10 graden aan, al zal het in de loop van de voormiddag nog stijgen naar 12 graden. Bovendien miezert het ook. De wind waait gematigd aan zo'n drie beaufort. Zal het weer straks een invloed hebben op de eindtijd van de Belgen?

clock 09:56 09 uur 56. Ik leefde in Kenia een maand als een pater op mijn berg. Ik zal zondag een van mijn snelste races ooit moeten lopen. Koen Naert.

clock 09:50 09 uur 50. Belgen met ambitie. Met Bashir Abdi en Koen Naert staan er twee Belgische toppers met ambitie aan de start in Rotterdam. Abdi won anderhalf jaar geleden de Marathon van Rotterdam al eens, in een Europees record. Vandaag wil hij dat kunststukje van 2022 nog eens overdoen: winnen in een Europees record. Time to beat : 2 uur, 3 minuten en 36 seconden. Ook Koen Naert wil schitteren in de Nederlandse havenstad. De Europese kampioen van 2018 mikt na een lange voorbereiding in Kenia op de olympische limiet voor de Spelen in Parijs.

clock 09:40 09 uur 40. Als de hazen zondag hun werk goed doen en het weer is gunstig, dan hoop ik absoluut sneller te lopen dan mijn persoonlijk record. Ik weet dat ik sneller kan. Bashir Abdi

