De andere kwartfinalisten houden elkaar in balans na eerste sessie op WK snooker

clock 19:09 19 uur 09. Andere kwartfinales in balans. Ook de andere kwartfinalisten zijn vandaag een eerste keer in actie gekomen. In tegenstelling tot de partij tussen Luca Brecel en Ronnie O'Sullivan is daar nog geen afscheiding te zien: in de 3 andere kwartfinales staat het na de 1e sessie telkens 0-0. Voor hen zit het werk voor vandaag erop, zij spelen woensdag voort. Vanavond is het opnieuw aan O'Sullivan en Brecel en aan Mark Allen en Jak Jones. . Andere kwartfinales in balans Ook de andere kwartfinalisten zijn vandaag een eerste keer in actie gekomen.



In tegenstelling tot de partij tussen Luca Brecel en Ronnie O'Sullivan is daar nog geen afscheiding te zien: in de 3 andere kwartfinales staat het na de 1e sessie telkens 0-0.



Voor hen zit het werk voor vandaag erop, zij spelen woensdag voort. Vanavond is het opnieuw aan O'Sullivan en Brecel en aan Mark Allen en Jak Jones.

clock 13:51 13 uur 51. Snooker WK snooker: Luca Brecel ziet na prima start Ronnie O'Sullivan op kousenvoeten wegsluipen

clock 25-04-2023 25-04-2023.

clock 21:47 21 uur 47. Selby trakteert zich op titanenduel tegen Higgins. Mark Selby, het nummer 2 van de wereld, heeft zijn keu tussen de wielen van Gary Wilson gestoken in The Crucible. De viervoudige wereldkampioen zag Wilson aanklampen tot 6-6, maar gunde zijn tegenstander dan maar één frame meer: 7-13. Selby zal in de kwartfinale wel beter moeten doen dan zijn ene century tegen Wilson, want daarin neemt hij het op tegen een andere viervoudige wereldkampioen: John Higgins, die Kyren Wilson over de knie legde met 2-13 (en 4 centuries). . Selby trakteert zich op titanenduel tegen Higgins Mark Selby, het nummer 2 van de wereld, heeft zijn keu tussen de wielen van Gary Wilson gestoken in The Crucible. De viervoudige wereldkampioen zag Wilson aanklampen tot 6-6, maar gunde zijn tegenstander dan maar één frame meer: 7-13.



Selby zal in de kwartfinale wel beter moeten doen dan zijn ene century tegen Wilson, want daarin neemt hij het op tegen een andere viervoudige wereldkampioen: John Higgins, die Kyren Wilson over de knie legde met 2-13 (en 4 centuries).

clock 21:43 21 uur 43.

clock 16:13 16 uur 13. Debutant Si Jiahui schopt het tot de kwartfinales. De Chinese sensatie Si Jiahui blijft verbazen op het WK snooker. De 20-jarige debutant schakelde na Shaun Murphy ook Robert Milkins uit op weg naar de kwartfinales in The Crucible. In 2021 kreeg de jonge Chinees nog kritiek omdat hij als amateur mocht deelnemen aan de UK Championship, maar op het WK toont hij nu dat hij meer dan zijn plek heeft bij de profs. Milkins moest een sjaal aandoen om een verkoudheid te vermijden, want Si blies zijn tegenstander weg in Sheffield. Van de eerste 13 frames won hij er maar liefst 10. Met een 11-5-voorsprong begon hij aan de laatste sessie. In een zenuwachtig begin leek Milkins nog even terug te komen, maar de jonge debutant maakte het af met 13-7. Na een knappe century mocht hij de handen in de lucht steken. Si Jiahui is de jongste kwartfinalist in 25 jaar. . Debutant Si Jiahui schopt het tot de kwartfinales De Chinese sensatie Si Jiahui blijft verbazen op het WK snooker. De 20-jarige debutant schakelde na Shaun Murphy ook Robert Milkins uit op weg naar de kwartfinales in The Crucible.



In 2021 kreeg de jonge Chinees nog kritiek omdat hij als amateur mocht deelnemen aan de UK Championship, maar op het WK toont hij nu dat hij meer dan zijn plek heeft bij de profs. Milkins moest een sjaal aandoen om een verkoudheid te vermijden, want Si blies zijn tegenstander weg in Sheffield. Van de eerste 13 frames won hij er maar liefst 10.



Met een 11-5-voorsprong begon hij aan de laatste sessie. In een zenuwachtig begin leek Milkins nog even terug te komen, maar de jonge debutant maakte het af met 13-7. Na een knappe century mocht hij de handen in de lucht steken. Si Jiahui is de jongste kwartfinalist in 25 jaar.

clock 16:05 16 uur 05.

clock 24-04-2023 24-04-2023.

clock 23:09 23 uur 09. Higgins walst over Kyren Wilson. John Higgins heeft zich probleemloos geplaatst voor de kwartfinales van het WK. De Schot had in de 2e ronde geen genade voor Kyren Wilson. Wilson had tot nog toe nochtans goeie dingen laten zien, want de Engelsman potte in de 1e ronde nog een 147-break weg. Maar tegen Higgins kwam hij er niet aan te pas, Wilson kan amper 2 frames winnen. Viervoudig wereldkampioen Higgins leek in het 15e frame ook even op weg naar een maximumbreak, maar had geen geluk toen een rode bal voor de pocket bleef liggen. Toch kan de Schot met vertrouwen vooruitkijken naar de kwartfinales. Daarin treft hij Gary Wilson of Mark Selby. . Higgins walst over Kyren Wilson John Higgins heeft zich probleemloos geplaatst voor de kwartfinales van het WK. De Schot had in de 2e ronde geen genade voor Kyren Wilson.



Wilson had tot nog toe nochtans goeie dingen laten zien, want de Engelsman potte in de 1e ronde nog een 147-break weg. Maar tegen Higgins kwam hij er niet aan te pas, Wilson kan amper 2 frames winnen.



Viervoudig wereldkampioen Higgins leek in het 15e frame ook even op weg naar een maximumbreak, maar had geen geluk toen een rode bal voor de pocket bleef liggen. Toch kan de Schot met vertrouwen vooruitkijken naar de kwartfinales. Daarin treft hij Gary Wilson of Mark Selby.

clock 23:08 23 uur 08.

clock 23-04-2023 23-04-2023.

clock 18:02 18 uur 02. O'Sullivan trakteert Vafaei op een pandoering. Ronnie O'Sullivan heeft zich zaterdag moeiteloos geplaatst voor de kwartfinales op het WK snooker. De zevenvoudige wereldkampioen had in de 2e ronde geen kind aan de Iraniër Hossein Vafaei, die een 13-2-pandoering om de oren kreeg. Er was vooraf veel geschreven en gezegd over het duel tussen O'Sullivan en Vafaei, die niet de beste verhouding hebben sinds de Iraniër vorig jaar geopperd had dat de Engelsman beter met pensioen zou gaan. De twee leefden in onmin sinds O'Sullivan tijdens de German Masters respectloos gespeeld had, volgens Vafaei. The Rocket ramde de ballen toen open bij het begin van een frame, iets wat Vafaei gisteren als statement herhaalde in het 2e frame. Maar dat de Iraniër in het zand zou bijten in het mentale spelletje met O'Sullivan werd al snel duidelijk. De titelverdediger kwam bijzonder scherp voor de dag en gunde Vafaei zowel gisteren als vandaag slechts wat kruimels. Vafaei moest lijdzaam toekijken hoe O'Sullivan de wedstrijd domineerde en onderweg naar een 13-2-zege ook nog eens de 1.200e century van zijn carrière wegpotte. Na afloop leek de strijdbijl wel begraven, want O'Sullivan en Vafaei vielen elkaar lachend in de armen. O'Sullivan op een drafje naar de kwartfinales dus, waarin de Engelsman het opneemt tegen Luca Brecel. Die wedstrijd wordt dinsdag en woensdag afgewerkt. . O'Sullivan trakteert Vafaei op een pandoering Ronnie O'Sullivan heeft zich zaterdag moeiteloos geplaatst voor de kwartfinales op het WK snooker. De zevenvoudige wereldkampioen had in de 2e ronde geen kind aan de Iraniër Hossein Vafaei, die een 13-2-pandoering om de oren kreeg.



Er was vooraf veel geschreven en gezegd over het duel tussen O'Sullivan en Vafaei, die niet de beste verhouding hebben sinds de Iraniër vorig jaar geopperd had dat de Engelsman beter met pensioen zou gaan.



De twee leefden in onmin sinds O'Sullivan tijdens de German Masters respectloos gespeeld had, volgens Vafaei. The Rocket ramde de ballen toen open bij het begin van een frame, iets wat Vafaei gisteren als statement herhaalde in het 2e frame.



Maar dat de Iraniër in het zand zou bijten in het mentale spelletje met O'Sullivan werd al snel duidelijk. De titelverdediger kwam bijzonder scherp voor de dag en gunde Vafaei zowel gisteren als vandaag slechts wat kruimels.



Vafaei moest lijdzaam toekijken hoe O'Sullivan de wedstrijd domineerde en onderweg naar een 13-2-zege ook nog eens de 1.200e century van zijn carrière wegpotte. Na afloop leek de strijdbijl wel begraven, want O'Sullivan en Vafaei vielen elkaar lachend in de armen.



O'Sullivan op een drafje naar de kwartfinales dus, waarin de Engelsman het opneemt tegen Luca Brecel. Die wedstrijd wordt dinsdag en woensdag afgewerkt.

clock 17:59 17 uur 59.

clock 17:59 17 uur 59.

clock 12:03 12 uur 03.

clock 22-04-2023 22-04-2023.

clock 22:52 22 uur 52. Brecel doet het! Luca Brecel heeft zich als eerste speler ooit van het Europese vasteland geplaatst voor de kwartfinales op het WK snooker. Onze landgenoot zag in de slotsessie Mark Williams een achterstand van drie frames goedmaken, maar herstelde zich uitstekend. In het cruciale 23e frame bouwde Brecel zorgvuldig een winnende break op. Daarna maakt hij het met een dominant spelletje helemaal af: 13-11. In de kwartfinale treft hij de winnaar van het duel tussen Ronnie O'Sullivan en Hossein Vafaei. . Brecel doet het! Luca Brecel heeft zich als eerste speler ooit van het Europese vasteland geplaatst voor de kwartfinales op het WK snooker. Onze landgenoot zag in de slotsessie Mark Williams een achterstand van drie frames goedmaken, maar herstelde zich uitstekend. In het cruciale 23e frame bouwde Brecel zorgvuldig een winnende break op. Daarna maakt hij het met een dominant spelletje helemaal af: 13-11. In de kwartfinale treft hij de winnaar van het duel tussen Ronnie O'Sullivan en Hossein Vafaei.

clock 22:51 22 uur 51.

clock 22:38 22 uur 38. Brecel herpakt zich, nog 1 frame nodig. Na drie frames op een rij staat Brecel opnieuw op het scorebord. Onze landgenoot bouwde erg zorgvuldig aan een break en maakte dit geen fouten. 12-11, Brecel staat op één frame van de kwartfinale op het WK. . Brecel herpakt zich, nog 1 frame nodig Na drie frames op een rij staat Brecel opnieuw op het scorebord. Onze landgenoot bouwde erg zorgvuldig aan een break en maakte dit geen fouten. 12-11, Brecel staat op één frame van de kwartfinale op het WK.

clock 22:23 22 uur 23. Brecel bibbert, Williams maakt 11-11. Een uur geleden leek er geen vuiltje aan de lucht voor Brecel, ondertussen is het tij helemaal gekeerd. Williams pakte na de pauze uit met geweldig snooker, terwijl Brecel enkele dure fouten maakte. De drievoudige wereldkampioen kon de zenuwen het best beheersen en won drie frames op een rij: 11-11. Het mentale voordeel ligt nu bij de Welshman. Kan Brecel het hoofd koel houden en alsnog een historische kwartfinale behalen? . Brecel bibbert, Williams maakt 11-11 Een uur geleden leek er geen vuiltje aan de lucht voor Brecel, ondertussen is het tij helemaal gekeerd. Williams pakte na de pauze uit met geweldig snooker, terwijl Brecel enkele dure fouten maakte. De drievoudige wereldkampioen kon de zenuwen het best beheersen en won drie frames op een rij: 11-11. Het mentale voordeel ligt nu bij de Welshman. Kan Brecel het hoofd koel houden en alsnog een historische kwartfinale behalen?

clock 22:22 22 uur 22.

clock 21:14 21 uur 14. Brecel op koers voor kwartfinale. Luca Brecel heeft in de slotsessie van zijn tweede ronde tegen Mark Williams voorlopig alles onder controle. Brecel won het eerste frame van de avond na een geweldige clearance en breidde zijn voorsprong zo uit naar drie frames: 10-7. Het achttiende frame werd een tactisch steekspel. Brecel leek op weg naar een vlot spelletje, maar een onnodige misser op bruin luidde een remonte van Williams in. Brecel had twee snookers nodig om alsnog te kunnen terugslaan, maar na spelletje pingpong gaf onze landgenoot zich gewonnen: 10-8. Brecel liet het frameverlies echter niet aan zijn hart komen. Met een geweldige centurybreak - zijn vierde van de partij - zette hij Williams opnieuw met de rug tegen muur: 11-8. Brecel heeft zo nog twee frames nodig om de eerste speler ooit te worden van het Europese vasteland ooit te worden die de kwartfinale in The Crucible bereikt. . Brecel op koers voor kwartfinale Luca Brecel heeft in de slotsessie van zijn tweede ronde tegen Mark Williams voorlopig alles onder controle. Brecel won het eerste frame van de avond na een geweldige clearance en breidde zijn voorsprong zo uit naar drie frames: 10-7. Het achttiende frame werd een tactisch steekspel. Brecel leek op weg naar een vlot spelletje, maar een onnodige misser op bruin luidde een remonte van Williams in. Brecel had twee snookers nodig om alsnog te kunnen terugslaan, maar na spelletje pingpong gaf onze landgenoot zich gewonnen: 10-8. Brecel liet het frameverlies echter niet aan zijn hart komen. Met een geweldige centurybreak - zijn vierde van de partij - zette hij Williams opnieuw met de rug tegen muur: 11-8. Brecel heeft zo nog twee frames nodig om de eerste speler ooit te worden van het Europese vasteland ooit te worden die de kwartfinale in The Crucible bereikt.