Belgische vrouwen staan voorlopig 3e in de teamcompetitie op het EK turnen

16 uur 10. Heuls: “Als we top 8 kunnen eindigen, dan zijn we toch op de goede weg”.

clock 15:44

15 uur 44. België staat 2e na 2e subdivisie. De Belgische vrouwen hebben hun teamcompetitie in Antalya al afgewerkt. Het Belgische vijftal zat in de allereerste rotatie van de dag en scoorde 154.996 punten voor de 4 oefeningen (balk, sprong, brug en vloer). Voorlopig doet enkel Roemenië beter, dus het is nog afwachten of de Belgen de verhoopte top 5 halen. Het ticket voor het WK in Antwerpen lijkt in ieder geval al zo goed als zeker binnen. .