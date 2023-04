Belgische vrouwen eindigen 7e in teamcompetitie op EK turnen, Lisa Vaelen haalt 3 individuele finales

clock 19:52 19 uur 52. België eindigt 7e. De Belgen hebben de teamcompetitie uiteindelijk op de 7e plaats afgesloten. De Europese titel is voor de Britse vrouwen, die bijna 3 volle punten meer haalden dan Italië, dat vorig jaar had gewonnen. Het brons ging naar Nederland. Dankzij hun 7e plaats is België wel zeker van kwalificatie voor het WK turnen in Antwerpen, dat in het najaar plaatsvindt. . België eindigt 7e De Belgen hebben de teamcompetitie uiteindelijk op de 7e plaats afgesloten. De Europese titel is voor de Britse vrouwen, die bijna 3 volle punten meer haalden dan Italië, dat vorig jaar had gewonnen. Het brons ging naar Nederland.



clock 19:50 19 uur 50. 3 finales voor Lisa Vaelen. Lisa Vaelen heeft van alle gymnasten die meedongen naar een plaatsje in de allroundfinale de 7e score behaald. Omdat Groot-Brittannië met 3 turnsters boven haar eindigden en er slechts 2 per land naar de finale mogen, gaat Vaelen dus als 6e naar die finale. Ook Maellyse Brassart plaatste zich op de valreep voor de finale met 24. Vaelen kon zich ook voor 2 individuele toestelfinales plaatsen. Op sprong was ze de op 1 na beste in de kwalificaties, aan de brug kon ze zich op het nippertje plaatsen. Fien Enghels is daar eerste reserve. Enghels mag zich dan weer wel opmaken voor de finale op de balk, waar ze de 7e score van alle gymnasten turnde.



clock 16:30 16 uur 30. Vaelen: “Beetje dubbel gevoel, want ik weet dat ik beter kan”. Vaelen: “Beetje dubbel gevoel, want ik weet dat ik beter kan”

clock 16:10 16 uur 10. Heuls: “Als we top 8 kunnen eindigen, dan zijn we toch op de goede weg”. Heuls: “Als we top 8 kunnen eindigen, dan zijn we toch op de goede weg”

clock 16:05 16 uur 05. Tevreden Belgen na een voorlopige 2e plaats. Tevreden Belgen na een voorlopige 2e plaats

clock 15:44 15 uur 44. België staat 2e na 2e subdivisie. De Belgische vrouwen hebben hun teamcompetitie in Antalya al afgewerkt. Het Belgische vijftal zat in de allereerste rotatie van de dag en scoorde 154.996 punten voor de 4 oefeningen (balk, sprong, brug en vloer). Voorlopig doet enkel Roemenië beter, dus het is nog afwachten of de Belgen de verhoopte top 5 halen. Het ticket voor het WK in Antwerpen lijkt in ieder geval al zo goed als zeker binnen.

clock 15:42 15 uur 42. Vaelen voorlopig op 1 in de allroundcompetitie. Ondanks een val op de balk (net als Brassart en Verkest (2x)) staat Lisa Vaelen er goed voor in de allroundcompetitie. Met 52.498 punten staat ze ruim aan de leiding, al is de rangschikking uiteraard nog erg onvolledig. Vaelen scoorde ook 14.166 op de sprong en 14.000 aan de brug, twee onderdelen waar ze ook op koers ligt voor een individuele finale. Fien Enghels maakt aan de brug ook nog kans op een finaleplek.



clock 14:15 14 uur 15. Bekijk de oefeningen op balk van Lisa Vaelen en Fien Enghels. Bekijk de oefeningen op balk van Lisa Vaelen en Fien Enghels

clock 13:45 13 uur 45. Bekijk de brugoefeningen van Lisa Vaelen, Fien Enghels en Jutta Verkest. Bekijk de brugoefeningen van Lisa Vaelen, Fien Enghels en Jutta Verkest

clock 13:08 13 uur 08. Bekijk de sprong van Maellyse Brassart. Bekijk de sprong van Maellyse Brassart