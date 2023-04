Schuldige van massaval in Ronde, Filip Maciejuk, keert morgen terug in peloton

Renners, wees gewaarschuwd! Filip Maciejuk, de renner die het halve peloton in de Ronde van Vlaanderen deed vallen, rijdt morgen met de Ronde van Sicilië zijn eerste koers sinds het onfortuinlijke moment. In afwachting van verdere maatregelen van de UCI is hij door zijn ploeg Bahrain Victorious opgenomen in de selectie.