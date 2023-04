Wij volgden Mathieu van der Poel tot in de iconische douches van Roubaix: "Wat een uniek moment"

De Nederlander kwam na een solo van 15 kilometer alleen over de streep in Roubaix. "Als je als renner mag kiezen, dan wil je hier op deze manier winnen. Ik heb een rondje kunnen genieten op die piste. Dat was een uniek moment."

"We zullen dit vanavond nog goed vieren", vertelde Van der Poel met een stoutmoedige glimlach. "Het aandeel van mijn ploegmakkers in deze overwinning kan niet overschat worden."

The Perfect Storm voor het pechvrije Alpecin-Fenix: met drie man in de finale, met twee op het podium.

De vlekkeloze dag van Van der Poel staat in schril contrast met de baaldag van zijn concurrent Wout van Aert, die door pech het wiel van de Nederlander op Carrefour de l'Arbre moest lossen.



"In Roubaix heb je niet enkel goede benen nodig. Je moet ook een stevige portie geluk hebben om hier te triomferen. Het is ontzettend jammer voor Wout dat hij nét daar pech heeft gehad. Anders - daar moeten we eerlijk in zijn - hadden we een totaal ander slot gehad."



Elkaars rug inzepen deden ze niet, maar na de wedstrijd bezegelden de twee hun titanenduelletje wel met een oprechte handshake.