Spanje in de ban van parkingruzie: "Valverde sloeg Baena in het gezicht"

In een vermakelijke wedstrijd met vijf doelpunten en een pak stevige duels bleven de supporters in het Bernabeu gisteren allesbehalve op hun honger zittten. Toch vond het meest opvallende moment pas na de partij plaats.



Op de parking waar beide teams opnieuw op hun bus stappen, kregen Federico Valverde en Alex Baena het volgens verschillende bronnen aan de stok. De Uruguayaan zou daarbij ook een slag hebben uitgedeeld aan de linksachter.



De reden? Tijdens een eerdere confrontatie tussen beide teams in januari zou Baena al een wansmakelijke opmerking gemaakt hebben aan het adres van de middenvelder.



"Huil maar nu je zoon niet geboren gaat worden", zou de Spanjaard toen gezegd hebben. Een verwijzing naar de vrouw van Valverde die op dat moment hun tweede kind dreigde te verliezen tijdens een moeizame zwangerschap. Iets wat uiteindelijk gelukkig niet gebeurde.



Villarreal overweegt nu om aangifte te doen bij de politie. Inmiddels bevestigde Baena op Twitter dat hij slachtoffer was geworden van agressie. De beschuldigingen aan zijn adres ontkent hij dan weer met klem.



To be continued...