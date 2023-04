Recordhouders Tom Boonen en Roger De Vlaeminck sieren het parcours in Parijs-Roubaix

Tom Boonen en Roger De Vlaeminck staan afgebeeld op de gevreesde strook in het Bos van Wallers-Arenberg.

Onder hun kop staan de edities die ze gewonnen hebben. Boonen was de sterkste in 2005, 2008, 2009 en 2012. De Vlaeminck deed het hem voor in de jaren 70 (1972, 1974, 1975 en 1977).

Met 4 overwinningen delen Boonen en De Vlaeminck het record in Parijs-Roubaix.