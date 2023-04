Roeselare spoelt Europese kater en minivete door gouden driepunter tegen aartsrivaal Maaseik

Lukt dat wel. Een topper spelen twee dagen na een gigantische Europese dreun?

Roeselare overtuigde de twijfelaars meteen met een sterk begin tegen eeuwige rivaal Maaseik. In de eerste punten werd al duidelijk dat er wat frustratie in de slagen zat. Die moest er allemaal uit.

Want het waren moeilijke dagen. De "net niet" tegen Modena en dan een woordenwisseling met Maaseik over de kalender. Op het veld voelde een eerste slag halen goed: 25-20 in set 1 deed Schiervelde rechtveren.

Maar ook Maaseik speelde vurig en was niet gekomen om zich naar de slachtbank te laten leiden. Het nam in set 2 over en bracht de partij in evenwicht met gevarieerd aanvalsspel: 19-25.

Daarna volgde een spannend sluitstuk van intense volleybalweek. Roeselare en Maaseik gaven elkaar geen duimbreed toe. Maar daar waar het net misliep tegen Modena, kwam het wel goed vanavond voor de thuisploeg.

Met twee nipte setwinsten (25-22 en 25-23) stoomde Roeselare door naar 3-1 en neemt het de leiding in de play-offs weer over.