Ontslagen CEO Peter Bossaert daagt Belgische voetbalbond voor het gerecht

Peter Bossaert werd op de Raad van Bestuur van de KBVB van zijn functie ontheven, omdat hij zichzelf een loonsverhoging had toegekend en daarbij niet de geijkte procedure had gevolgd.



De nieuwe voorzitter, Paul Van den Bulck, maakte de zaak aanhangig en kreeg voldoende steun om Bossaert effectief te ontslaan. De voormalige CEO gaat nu in de tegenaanval.



"Het is onaanvaardbaar dat de KBVB mijn goede naam en reputatie te grabbel gooit", zegt Bossaert bij monde van zijn advocaat.

"De contractbesprekingen zijn volledig volgens het boekje verlopen. Begin 2022 kwam er een aanpassing van mijn contract via een addendum, in samenspraak met de voorzitter en vicevoorzitter. Dat verliep op dezelfde manier als in 2018."

Bossaert bestrijdt dat dat addendum automatisch een contractverhoging inhoudt. "Het zorgt wel voor het behoud van de vergoeding, afhankelijk van de inflatie."

Bossaert zou (zichzelf) ook een jaarlijkse bonus hebben toegekend. "Maar daar waren deze keer targets aan verbonden, terwijl die in het initiële contract ontbraken."

Op 28 april wordt de zaak ingeleid voor de rechter.