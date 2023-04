LIVE: Promoveert Vincent Kompany met Burnley naar de Premier League?

Zaroury toonde zich met flukse dribbels al erg vlijtig. De thuisploeg heeft de boodschap begrepen en krabbelt terug. Balletjes heen en weer in de verdediging kleuren de openingsminuten.

21 uur 12. 10' - Voorzichtige thuisploeg. Zaroury toonde zich met flukse dribbels al erg vlijtig. De thuisploeg heeft de boodschap begrepen en krabbelt terug. Balletjes heen en weer in de verdediging kleuren de openingsminuten. .

20 uur 57. Ik heb gekeken naar Luton. Het verandert niets aan wat ik zal zeggen in de kleedkamer. Het zal ons wel extra energie geven. Vincent Kompany.

20 uur 22. Zaroury en Cullen in basis, Benson op bank. Vincent Kompany gooit bekende namen in de strijd voor promotie. Zaroury (ex-Charleroi) en Cullen (ex-Anderlecht) staan in de basis. Benson (ex-Antwerp) begint op de bank. .