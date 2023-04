Herentals als klein duimpje in bekerfinale tegen futsalreus Anderlecht: "Het is hopen op een mirakel"

Bij de hoofdmacht lijkt het een verre droom, maar in het futsal is Anderlecht goed op weg om de treble te pakken. Beginnen doen ze dit weekend met de bekerfinale tegen Herentals. Een opwarmertje voor de Final Four van de Champions League. Of hoe de Brusselaars de eigen competitie stilaan ontgroeid zijn.

Paars-wit is wereldtop in het futsal. Anderlecht, officieel RSCA Futsal, gaat in de bekerfinale tegen Herentals dan ook als torenhoog favoriet van start om zichzelf voor de zesde keer op rij op te volgen. "Het is hopen op een mirakel", geeft Herentals-coach Yves Heremans eerlijk toe. "In de vorige ontmoeting werden we in hun zaal compleet overklast." En dat is niet eens zo gek als je weet dat de ploeg van Anderlecht, als enige in België, uitsluitend bestaat uit profs, vooral buitenlanders. Een groot contrast met bekerconcurrent Herentals, dat geen profs in de rangen heeft. "We hebben ook twee buitenlanders, maar die gaan in de week gewoon werken." "Als amateurs trainen we maar 2 keer per week. Bij Anderlecht is dat bijna dagelijks", gaat Heremans verder.

14 punten, zo groot was de kloof met dichtste belager Charleroi aan het eind van de reguliere competitie. Anderlecht is in eigen land een klasse apart.

"Of RSCA Futsal te groot is geworden voor België? Dat weet ik niet. We hebben de laatste jaren goed gewerkt om de aansluiting te maken met de Europese top. Hopelijk volgen andere Belgische clubs ons voorbeeld, zodat we nog meer topmatchen krijgen", aldus Baert.

Standard en Genk hebben nu hun eigen futsalclubs. Ze gaan binnenkort stevige concurrentie bieden.