Wielerclub Wattage is aangenaam verrast door Mark Cavendish: "Maar Tour-rit winnen wordt huzarenstukje"

Hier en daar werd voorspeld dat dit het jaar te veel was voor Cavendish. "Maar als je het seizoen aanvat op dat punt van je carrière en je eindigt 3e in de Scheldeprijs, dan is dit jaar niet voor niets geweest."

"Hij was goed gezind en daardoor wist ik dat hij in orde was."

Tom Boonen had dit voorjaar al langer in de smiezen dat zijn voormalige ploegmakker Mark Cavendish (37) nog in orde is.

35e ritzege in Tour? "Niet genoeg steun in team"

De grote missie van Cavendish is om met een 35e ritzege in de Tour Eddy Merckx definitief van de troon te stoten.



Maar is dat realistisch? "Van de 3e plek in Schoten naar een ritzege in de Tour is een grote stap. Maar 2 jaar geleden heeft hij ons ook verrast. Al zie ik dat nu eigenlijk niet gebeuren", zegt Jan Bakelants.



"Het lastige parcours in de eerste Tour-etappes zal zijn tol eisen. En Jasper (Philipsen) zal daar voordeel uit halen en frisser zijn."

Bakelants ziet nog een ander pijnpunt voor Cavendish: zijn ploeg Astana. "Ik denk dat Cavendish in zijn ploeg niet genoeg ondersteund is om in de Tour-sprints voor de eerste prijs mee te doen."